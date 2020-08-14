Свечников красиво забил Раску под перекладину! «Каролина» может одолеть могучий «Бостон»

Наказание, выписанное главному тренеру «Каролины Харрикейнз» Роду Бриндамору за довольно мягкую критику судейства, мобилизующе подействовало на команду. Штраф в размере $ 25 тыс., который выписала лига, уплатил за своего тренера владелец клуба Том Дандон, а «ураганы» в ответ вышли на второй матч серии против «Бостона» с особым настроем. Одним из главных действующих лиц у «Харрикейнз» снова стал лучший российский бомбардир нынешнего плей-офф Андрей Свечников.

После поражения в первом матче некоторые заокеанские журналисты стали говорить о «комплексе «Бостона», который мог сложиться у игроков «Каролины», поскольку, если считать прошлогодний плей-офф, «ураганы» проиграли «мишкам» пять кубковых встреч подряд. Однако задорный и энергичный стиль игры «Харрикейнз» показал, что все эти предположения не имеют под собой оснований, хотя начало матча получилось для «Каролины» трудным.





1. Себастьян Ахо («Каролина») — 10 (3+7) очков,

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 9 (5+4),

3. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон») — 8 (2+6),

4. Пьер-Люк Дюбуа («Коламбус») — 8 (4+4),

5. Джонатан Тэйвз («Чикаго») — 8 (4+4),

...10. Лучшие бомбардиры плей-офф-20201. Себастьян Ахо («Каролина») — 10 (3+7) очков,2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 9 (5+4),3. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон») — 8 (2+6),4. Пьер-Люк Дюбуа («Коламбус») — 8 (4+4),5. Джонатан Тэйвз («Чикаго») — 8 (4+4),...10. Андрей Свечников («Каролина») — 7 (4+3).

Удаление Брэди Шея в середине первого периода было реализовано Давидом Крейчи, которому удался точный дальний кистевой, и на первый перерыв команда Бридамора ушла проигрывая. Во втором периоде «ураганы» прибавили оборотов и постепенно подобрали ключи к защите «Бостона», внеся перелом в ход игры.



Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Ключевым моментом стали 88 секунд, за которые «Каролина» сначала сравняла счёт, а затем вышла в лидеры. В обоих моментах прекрасно проявил себя Свечников, который пока остаётся лучшим российским игроком Кубка Стэнли — 2020: сначала Андрей классной передачей вывел на бросок Теуво Терявяйнена, а затем отличился сам.

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Это был четвёртый гол Свечникова в плей-офф. И если в первом матче серии Андрею не дали забить красиво, то на этот раз он сыграл чуть попроще, но тоже очень эффектно. После удобной передачи от Мартина Нечаса россиянин красиво бросил с кистей под перекладину ворот Туукки Раска, который не успел переместиться.

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Шайба Брэда Маршана, заброшенная за 5 секунд до конца второго периода, могла бы высосать силы из менее крепкого характером коллектива, но «Каролину» это только раззадорило. В середине третьего периода защитник Дуги Хэмилтон передал привет бывшим одноклубникам из «Брюинз» и забил победный гол симпатичным дальним щелчком.

Свечников хотел забить чудо-гол, но «Бостон» его раскусил. Всё решил второй овертайм Россиянин впервые в нынешнем плей-офф ушёл со льда без набранных очков, а «Каролина» потерпела первое поражение.

«Что тут сделать, в таких ситуациях надо дожить до следующей битвы. К сожалению, в том эпизоде мы не смогли «очистить» свою зону», — сказал главный тренер «мишек» Брюс Кэссиди.

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Род Бриндамор второй матч подряд запросил тренерский челлендж на предмет пересечения шайбой линии ворот «Бостона», когда после броска Брэди Шея голкипер Туукка Раск вроде бы выбил снаряд уже из ворот. Однако судья Вес Макколи отказался засчитывать гол, усмотрев атаку на вратаря, и выписал «Каролине» малый штраф, который был удачно «убит», а после этого «ураганы» забили победный гол.

В одном из эпизодов Свечников проявил себя не только как бомбардир, но и как вполне жёсткий кубковый игрок. В середине второго периода он жёстко «воткнул» в борт защитника соперников Чарли Макэвоя, за что тут же получил профилактическую беседу от гиганта Здено Хары, но всё закончилось мирно.

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«Бостон» играл без своего лидера Давида Пастрняка, которого объявили «непригодным для игры» прямо перед матчем. Без чеха «мишки» смогли преодолеть засуху в своей игры в большинстве (0 из 13 до этого матча), но всё равно уступили, хотя для «Каролины» это тоже был далеко не лучший матч. После двух игр в серии ничья 1-1, что даёт «ураганам» хороший шанс одолеть-таки могучий «Бостон».