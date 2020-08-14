«В деревне у босса были павлины и ручные волки». Гиллис — об удивительной жизни в России

Тревор Гиллис подхватил эстафетную палочку у бывших партнёров по «Витязю» и пустился в воспоминания о КХЛ. В подкасте Spittin' Chicklets он рассказал об удивительной жизни в Чехове со своим другом Джереми Яблонски, о крутой бане босса «Витязя», победе в бою с Джоном Мирасти и шикарных премиях.

«Мы с Джерри (Джереми Яблонски) были очень близки, и как-то он мне позвонил и начал зазывать в Россию, я сразу сказал: «Конечно, я приеду!» Так я оказался в «Витязе», тот год был полным отпадом! Всё было феноменально, я подписал контракт с этой русской семьёй, владелец был необыкновенным, ко мне потрясающе относились.

За год до этого тафгаев там было до фига – Бреннан, Яблонски, Мирасти, Тарнаски, но потом лига придумала «правило Яблонски», по которому в каждом клубе могло быть не более одного тафгая. Наш босс в итоге уговорил лигу разрешить иметь двух тафгаев, так мы с Яблонски и оказались в одной команде.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Я слышал страшилки о том, что кому-то в России не заплатили, но владелец знал, кто я такой, и хотел, чтобы я дрался. Наша роль там не изменилась, всё было здорово. Мне вовремя платили, выписывали премии, я путешествовал по миру с лучшим другом – в Прагу, Братиславу, Минск, Ригу — и играл в самой быстрой лиге мира, это было очень круто.

Хеннесси (Джош Хеннесси) – тоже мой приятель, и семья владельца «Витязя» его обожала. Я до сих пор близко общаюсь с сыном владельца Сашей. Большинство клубов приглашали топовых иностранцев из Финляндии, Швеции, Канады, а наш босс хотел, чтобы все легионеры были из Северной Америки и чтобы было два тафгая.

О бане в доме владельца «Витязя»

Русская баня у владельца «Витязя» была в 1000 раз лучше, чем где-либо ещё. В деревне у босса был резной деревянный дом, во дворе павлины, ручные волки, куча скакунов, какие-то безумные собаки, очень красиво.

Берёшь простыню, заходишь в баню, там накрыт огроменный стол, который ломится от еды и питья! Четыре команды НХЛ могло бы легко рассесться. Там с боссом отвисали герои войны, все в шрамах. Потрясающие люди!

«Босс обожал драки, он был мафиози». Североамериканцы — о «бандитском» «Витязе» Клуб из Чехова тех времён — гроза КХЛ. За океаном регулярно вспоминают о громких историях.

Ну, вы слышали о бане – лежишь себе, жуёшь что-нибудь вкусное, пьёшь самогон, это очень крепкая штука, типа водки. Потом тебя приглашают в парилку. Я сел и в какой-то момент понимаю, что не могу вздохнуть. Яблонски на меня смотрит: «Что с тобой, чувак?» Я ему говорю: «Не знаю, не могу дышать, я на выход!» А он смотрит, что я пытаюсь дышать полной грудью, и говорит: «Дыши неглубоко. Не трусь, не выходи наружу, а то босс не будет тебя уважать». Это же традиция. Я немного успокоился, пришёл в себя, потом мне сказали лечь и начали стегать веником. Становится просто дико жарко, минут 9 тебя парят, потом ты выходишь.

Старички выливали на себя ведро воды со льдом и шли назад, а потом бухали и смотрели хоккей или бокс, потому что босс также был менеджером боксёров. Саша Поветкин, Лебедев тоже с нами тусили, но пить им не разрешали.

Молодые ребята шли на улицу и прыгали в снег или прорубь. Я вышел и думаю: «Да ни за что!» А Яблонски наоборот: «Да, кайф». Зима, везде снег и в реке прорубь, обшитая деревом. Надо было спуститься по лестнице, окунуться в воду по подбородок и простоять две минуты. Вылезаешь оттуда вообще без сил, бежишь к бочкам с горячей водой, посидишь там пару минут, потом обратно в прорубь, и так три раза. Сумасшествие! Но в итоге ощущения невероятные, мне было 34, я почувствовал себя на 21. Мы в эту баню каждую неделю ездили восстанавливаться.

Яблонски: в любительском боксе провёл 201 бой, выиграл 200

О драке Яблонски и Мирасти на свадьбе

Там точно были не бандиты. Это было за год до моего приезда, за «Витязь» тогда играл молодой Панарин, и он позвал ребят потусить в одно место, где есть музыка, дискотека, шашлык. Кто-то праздновал свадьбу, думаю, наших ребят узнали. А там все пьяные и искали, до кого бы докопаться, вот и вся история. Ну а Яблонски не тот человек, к которому стоит приставать, он выиграть два пояса ММА, пока играл в хоккей. Один из самых жёстких ребят, с кем я когда-либо играл, настоящий убийца.

О русском газе

Помните, в Америке раньше игрокам раздавали таблетки, их все ели как тик-так. К сожалению, из-за них мы потеряли нескольких ребят. Я тоже их принимал, но больше по приколу. В России таблетки не раздают. Но однажды мы ездили в баню, я был дико уставшим, потерял равновесие и упал с деревянного настила, там, где спуск в реку по лестнице. Сильно ударился, порезал бедро, мышцы чуть ли не на ниточке болтались. Повсюду кровь, а мне же играть ещё» Короче, вкололи мне что-то противовоспалительное, называется «Вольтарен». Это было в 1000 раз лучше любой таблетки, на этой штуке можно было пережить любой матч.

«Русский газ – потрясающий. В КХЛ я сразу сказал: колите мне всё, что хотите» Экс-нападающий «Нефтехимика» Ти Джей Гальярди поделился своими историями о России.

О драке с Мирасти

Большинство игроков перед матчами сгоняли на базу, особенно если команда проигрывала, как наша. А в нашей команде были легенды – Марков, например, у которого на каждой арене была своя курилка. Был Королюк, который раньше играл за «Сан-Хосе», молодой Панарин, в общем, много талантов.

А мы с Яблонски жили в очень хорошем по тамошним стандартам доме, всё обшито деревом, но дизайн там был сумасшедший, с потолка будто осьминог свисал. Босс разрешил нам не ездить на эту дурацкую базу, где приходилось спать на жутких кроватях. Там тебе в спину впиваются пружины, а на следующий день нужно было как-то играть против самых быстрых хоккеистов мира.

Как-то мне позвонил сын босса Саша, он мне как младший брат был, и спрашивает, что я делаю. Я отвечаю, что смотрю «Нетфликс». Точнее, не «Нетфликс», но я там кучу денег тратил на сериалы и телешоу на «Эппл».

Саша говорит: «Эта неделя очень важная, приезжает Джонни (Мирасти)». Я ему: «Да-да, Саша, я в курсе». Он мне: «Ты не понимаешь, ты должен с ним подраться». Я отвечаю: «Уверен, вы меня не как снайпера брали, я своё дело знаю». Он говорит: «Да-да, я знаю, но ты должен подраться с Джонни и выиграть!» А мне раньше никогда не удавалось завалить Джонни, как-то в АХЛ я об его голову сломал руку в четырёх местах. В общем, я специально готовился, тренировался, не пил целый месяц, был в лучшей форме в своей жизни! Мы с Яблонски ходили в зал, спарринговали.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на канале КХЛ в YouTube.

Короче, я подрался с Джонни и вырубил его! Попал ему в висок, чётко завалил. После матча мы поехали в деревню к боссу. Сидим за столом, он встаёт и начинает толкать речь. Я разбираю только «Витязь», «Яблонски», «Гиллис», вообще еле держусь, дико устал. После речи все поднимают стопки и орут «Ура! Ура! Ура!», и мы выпиваем.

Саша объяснил, что это его папа так отметил меня с Яблонски за хорошую работу, он много денег поднял на этом бою. Оказывается, многие, кто был за столом, поставили на Джонни, потому что они его знали по «Витязю». Саша сказал, что папа хочет дать мне пару сотен баксов, увёл меня в комнату и вручил конверт. А там не пара сотен, а гораздо больше. Я кладу их в свой пиджак и такой: «Да без проблем вообще».

Мы гуляли всю ночь, потом водитель отвёз нас домой. Я уже без сил был, но поднялся к себе в комнату и достал конверт. Купюры новенькие, хрустящие, аж слипаются, пришлось раз пять пересчитывать. Мы и так зарабатывали хорошие деньги, где-то $ 34-35 тыс. в месяц, и мне дали премию ещё три штуки. Со мной там обращались феноменально, как с королём! Обожаю этих людей!

Об уходе из «Витязя»

Мы с Яблонски подписали контракты на два года – в первый сезон на $ 250 тыс., плюс нам дали жильё, машину, платили по счетам. На следующий год зарплата должна была быть $ 275 тыс. — офигенная сделка для игроков низшей лиги. Мы приехали перед сборами, обговорили условия с боссом. Было много бухла, вкусной жрачки, Яблонски выбил мне условия получше. Он уже поиграл в «Витязе» и сказал боссу: «Так не пойдёт, Гилл – мой брат, мы на такой контракт не согласны, хотим получать одинаково».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Мы бы остались на второй сезон, но главный тренер не подчинялся боссу. Босс контролировал легионеров, владел ареной и клубом, но спонсором клуба был «Газпром», который платил большую часть зарплат и назначал главного тренера. Босс называл этого тренера «большим **********» («Витязь» тогда тренировал Юрий Леонов. – Прим. «Чемпионата»), тот никогда не выпускал Яблонски, вёл себя неуважительно, орал на него, Джерри даже как-то пытался с ним подраться. Маркову и другим ребятам пришлось вмешаться, потому что Яблонски был готов отправить тренера в нокаут.

Так что я решил не бросать своего братишку и ушёл вместе с ним. Босс говорил, что он нас вернёт, когда полностью возьмёт клуб под свой контроль, но этого так и не произошло».