В мае 2021-го Беларуси будет не до хоккея? Кризис власти может отнять у неё чемпионат мира

Центральная тема последней недели – волнения в Беларуси после президентских выборов. Подробности этих событий вы прекрасно знаете, а если не знаете, то можете найти их буквально в один клик. В хоккейном отделе спортивного сайта теме этой и вовсе делать нечего, однако невозможно уйти от влияния белорусского политического кризиса на крупнейшее хоккейное событие следующего года – ЧМ-2021.

Напомним, что Минск – один из городов-хозяев мирового форума. В столице Беларуси должны пройти все матчи группы А, а также все главные сражения – оба полуфинала, финал и встреча за бронзовые медали. Однако сейчас, в августе 2020-го, складывается ощущение, что в мае 2021-го Беларуси будет совсем не до хоккея.

Александр Лукашенко и сборная России Фото: РИА Новости

Не проживая в Беларуси и не будучи полностью погружённым в суть проблемы, я не считаю возможным публично занимать чью-либо позицию в этом конфликте. При этом очевидно, что противоречия в соседнем государстве очень серьёзные. Они не похожи на российские протесты, ограничивающиеся демонстрацией плакатиков, эпатажными, но бессмысленными акциями и популистскими выкриками, на которые власть даже не считает нужным обращать внимания. Нет, в Беларуси всё серьёзно: стычки с силовиками, попытки сооружения баррикад, забастовки, единение масс, а также, увы, безумие, агрессия и жертвы. Кажется, именно это и называется попыткой революционного переворота.

Какие могут быть варианты дальнейшего развития событий, и как они повлияют на проведение ЧМ-2021 в Минске? Допустим, официальной власти в Беларуси всё же удастся задавить протест. Но очевидно, что в стране слишком много людей готовы отстаивать свою оппозиционную правду до конца, так что страшно представить, сколько ещё должно произойти насилия, чтобы Александр Лукашенко удержался во главе государства. При этом понятно, что агрессию в адрес граждан обязательно попытаются пресечь внешние силы, ведь другие страны уже крайне обеспокоены ситуацией. Ну а про ЧМ-2021 Беларуси тогда и вовсе придётся забыть, ведь в Минск попросту не приедет ни одна сборная западного государства, где права и свободы человека возведены в совершенно другой ранг, нежели на территории постсоветского пространства. Президент финской федерации хоккея уже аккуратно высказался о возможном бойкоте, но можно не сомневаться, что в случае продолжения силового давления на население, команда Суоми не будет в одиночестве.

Президент финской федерации хоккея: в одиночку бойкотировать ЧМ-2021 не планируем

Теперь – другой вариант. Допустим, бунтующий народ добивается своего, то есть признания факта фальсификации результатов и проведения новых выборов. Возможно, это будут действительно честные выборы, но мы не в состоянии предугадать к чему это приведёт страну. Если победит оппозиционный кандидат, то Беларусь ожидают грандиозные перемены, но будут ли они позитивными? Свобода, которая резко ударит в голову гражданам после долгих лет подчинения авторитарному режиму, может привести к непредсказуемым последствиям. Думаю, что украинского сценария ждать не приходится (в Беларуси нет такой внутренней разобщённости), но в этом государстве тоже есть националисты и агрессивные фанатики, которые крайне опасны с развязанными руками, какими бы ни были их убеждения. Да и, кстати, что если какой-то части населения не понравится победитель новых выборов? Снова будут волнения, протесты, шествия? При Лукашенко, как ни крути, в Беларуси был порядок и спокойствие, а вот за то, что новая демократичная власть сумеет обеспечить безопасность всем категориям населения пока поручиться невозможно. И это уже напрямую влияет на проведение ЧМ-2021 в Минске. Из страны, где не смогут гарантировать комфортные условия участникам соревнования, турнир обязательно перенесут.

ИИХФ изучает политическую ситуацию в Беларуси. В Минске должен пройти ЧМ-2021

Теоретически, конечно, возможно, что в Беларуси всё каким-то образом устаканится до следующего мая. Но верите ли вы в это? Похоже, обе стороны там настроены решительно, и на скорейшее разрешение всех вопросов надеяться не приходится. К тому же, любой политический кризис – это удар не только по внутренней безопасности, но и по экономике государства. Как в таких условиях проводить чемпионат мира – весьма затратный праздник хоккея и единения всех наций? Ещё и учитывая тот факт, что мировой форум в Минске – это проект Лукашенко, имеющего прямое влияние на весь белорусский хоккей…

Словом, трудно представить, что в конце весны следующего года «Минск-Арена», как ни в чём не бывало, примет главный международный турнир года. Но в Беларуси сейчас мало кому есть дело до этого. Хочется лишь пожелать братскому государству решить свои проблемы, прийти к какому-то одному знаменателю и с как можно меньшим количеством жертв выйти из этого кризиса. Хоккей пока постоит в стороне.

Что же будет с ЧМ-2021? Президент ИИХФ Рене Фазель пока не хочет ничего слышать о возможном переносе турнира, однако не будем забывать, что швейцарец и в отмену ЧМ-2020 окончательно поверил одним из последних. Такова участь официальных лиц – сомневаться в худшем сценарии до конца, по крайней мере публично.

Фазель: ИИХФ никогда не обсуждала вопрос о переносе ЧМ-2021 в Минске

Но перенос ЧМ (если придётся), не должен стать большой проблемой для Международной федерации хоккея. Главное, не откладывать решение этого вопроса. А так, подхватить знамя у Минска готовы и в Финляндии (финны подавали заявку на ЧМ-2021 и лишь немного проиграли в голосовании), и в России, да и в других странах есть необходимая инфраструктура. Наконец, не будем забывать про Ригу – второго хозяина ЧМ-2021. Отстранять Латвию от турнира из-за Беларуси будет несправедливо, да и премьер-министр прибалтийского государства уже фактически открестился от совместной заявки на соревнование. К тому же, у Латвии уже есть опыт самостоятельного проведения мирового форума – вспомните ЧМ-2006.

Премьер-министр Латвии – о ЧМ-2021: события в Беларуси резко меняют ситуацию

Впрочем, сейчас, конечно, слишком рано принимать столь глобальные решения. У ИИХФ есть время, чтобы понаблюдать за событиями в Беларуси и сделать соответствующие выводы. Мы же со своей стороны, в первую очередь, надеемся, что в соседнем государстве прекратится двухстороннее насилие. Это – самое главное, а остальные проблемы уже вторичны.