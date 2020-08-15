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«Филадельфия» — «Монреаль» — 0:5, «Канадиенс» играют без главного тренера

«Филадельфия» — «Монреаль» — 0:5
Павел Панышев
«Монреаль» бьётся за тренера. Вынесли соперника и готовы сотворить сенсацию
Главного тренера «Канадиенс» Клода Жюльена выписали из больницы, а его команда разгромила «Филадельфию».
Хоккей / НХЛ 0

Накануне второго матча серии плей-офф Восточной конференции между «Монреалем» и «Филадельфией» главный тренер «канадцев» Клод Жюльен был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. По словам генерального менеджера клуба Марка Бержевена, Жюльен оказался в больнице из-за болей в груди. Временно исполнять обязанности главного тренера назначили Кирка Мюллера.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 22:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Татар (Галлахер, Судзуки) – 01:02' (5x5)   0:2 Котканиеми (Друен, Доми) – 12:36' (5x5)   0:3 Татар (Мете, Доми) – 21:25' (5x4)   0:4 Армиа (Эванс, Бельзиль) – 37:57' (5x5)   0:5 Котканиеми (Доми, Мете) – 50:35' (5x4)

«Ночью Клод почувствовал боли в груди. Мы незамедлительно проконсультировались с врачами и пришли к решению о его госпитализации. В настоящий момент он находится там и проходит тесты, чтобы определить природу его состояния. Это не имеет никакого отношения к COVID-19.

Мы не ждём его возвращения в ходе серии с «Флайерз». Кирк Мюллер, Доминик Дюарме и Люк Ричардсон будут делить тренерские обязанности. Однако Кирк является первым ассистентом, поэтому в отсутствие Клода будет исполнять обязанности главного тренера», — пояснил Бержевен ситуацию представителям СМИ.

Разумеется, подобные новости не могли не взбудоражить хоккейную общественность. Все без исключения желали Жюльену здоровья и скорейшего возвращения в строй, однако после того, как тренера прооперировали в Торонто, он вернулся домой. В хоккейном «пузыре», в котором базируются команды во время розыгрыша Кубка Стэнли, Жюльена во время серии с «лётчиками» точно не будет. Здоровье в данном случае важнее.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Проиграв первый матч серии, ко второму «Монреаль» явно подготовился лучше. Шутка ли, но «лётчики» с Иваном Проворовым в составе не могли даже бросить по воротам Кэри Прайса. А вот соперник порезвился вдоволь, забив дважды усилиями Татара и Котканиеми. Первую атаку с броском в створ «Флайерз» провели только к 17-й минуте стартового отрезка встречи. «Монреаль» же продолжал активничать и давить.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Первый период целиком и полностью остался за «Монреалем». Главному тренеру «Филадельфии» Алену Виньо предстояло задуматься, почему его команда так слабо провела начало матча. Кроме как провалом такой старт не назовёшь.

Но как следует прийти в себя и переломить ход встречи «лётчики» не смогли. Разыгрался словацкий нападающий «Монреаля» Томаш Татар, оформивший дубль уже на старте второго периода. Сказалось удаление, заработанное Шейном Гостисбером. Канадский голкипер «Филадельфии» Картер Харп в этот вечер не выручал свою команду, но и к защите «Флайерз» были огромные вопросы.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Успокаиваться «Монреаль» не собирался, а «Филадельфия», похоже, бросила играть. Армиа в концовке второго периода забросил четвёртую шайбу в ворота американского клуба, после чего шансы пенсильванской команды на отыгрыш стали призрачными. Оставалось просто доиграть этот матч и готовиться к следующей встрече. Тем более что серия обещает затянуться.

Третья двадцатиминутка по сути превратилась в формальность. Ровно в её середине дублем отметился Котканиеми, а на «лётчиков» было больно смотреть. «Филадельфия» не играла, у мучилась на льду.

5:0 – с таким счётом «Монреаль» разгромил соперника и выиграл второй матч серии, в которой теперь ничья (1-1).

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