«Монреаль» бьётся за тренера. Вынесли соперника и готовы сотворить сенсацию

Накануне второго матча серии плей-офф Восточной конференции между «Монреалем» и «Филадельфией» главный тренер «канадцев» Клод Жюльен был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. По словам генерального менеджера клуба Марка Бержевена, Жюльен оказался в больнице из-за болей в груди. Временно исполнять обязанности главного тренера назначили Кирка Мюллера.

«Ночью Клод почувствовал боли в груди. Мы незамедлительно проконсультировались с врачами и пришли к решению о его госпитализации. В настоящий момент он находится там и проходит тесты, чтобы определить природу его состояния. Это не имеет никакого отношения к COVID-19.



Мы не ждём его возвращения в ходе серии с «Флайерз». Кирк Мюллер, Доминик Дюарме и Люк Ричардсон будут делить тренерские обязанности. Однако Кирк является первым ассистентом, поэтому в отсутствие Клода будет исполнять обязанности главного тренера», — пояснил Бержевен ситуацию представителям СМИ.



Разумеется, подобные новости не могли не взбудоражить хоккейную общественность. Все без исключения желали Жюльену здоровья и скорейшего возвращения в строй, однако после того, как тренера прооперировали в Торонто, он вернулся домой. В хоккейном «пузыре», в котором базируются команды во время розыгрыша Кубка Стэнли, Жюльена во время серии с «лётчиками» точно не будет. Здоровье в данном случае важнее.

Проиграв первый матч серии, ко второму «Монреаль» явно подготовился лучше. Шутка ли, но «лётчики» с Иваном Проворовым в составе не могли даже бросить по воротам Кэри Прайса. А вот соперник порезвился вдоволь, забив дважды усилиями Татара и Котканиеми. Первую атаку с броском в створ «Флайерз» провели только к 17-й минуте стартового отрезка встречи. «Монреаль» же продолжал активничать и давить.

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Первый период целиком и полностью остался за «Монреалем». Главному тренеру «Филадельфии» Алену Виньо предстояло задуматься, почему его команда так слабо провела начало матча. Кроме как провалом такой старт не назовёшь.

Но как следует прийти в себя и переломить ход встречи «лётчики» не смогли. Разыгрался словацкий нападающий «Монреаля» Томаш Татар, оформивший дубль уже на старте второго периода. Сказалось удаление, заработанное Шейном Гостисбером. Канадский голкипер «Филадельфии» Картер Харп в этот вечер не выручал свою команду, но и к защите «Флайерз» были огромные вопросы.

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Успокаиваться «Монреаль» не собирался, а «Филадельфия», похоже, бросила играть. Армиа в концовке второго периода забросил четвёртую шайбу в ворота американского клуба, после чего шансы пенсильванской команды на отыгрыш стали призрачными. Оставалось просто доиграть этот матч и готовиться к следующей встрече. Тем более что серия обещает затянуться.



Третья двадцатиминутка по сути превратилась в формальность. Ровно в её середине дублем отметился Котканиеми, а на «лётчиков» было больно смотреть. «Филадельфия» не играла, у мучилась на льду.



5:0 – с таким счётом «Монреаль» разгромил соперника и выиграл второй матч серии, в которой теперь ничья (1-1).