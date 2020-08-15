Радулов, как Овечкин, промазал по пустым воротам. Что случилось с русскими звёздами НХЛ?

Русские хоккеисты не в лучшем состоянии подошли к рестарту сезона в НХЛ. Панарин, Малкин, Дадонов провалили квалификацию и уже отправились в отпуск, а в первом раунде плей-офф не впечатляют Тарасенко, Радулов и ряд других россиян. Есть большие вопросы даже к Андрею Василевскому, а приятным исключением для нас пока является лишь игра великолепного Андрея Свечникова да Никиты Кучерова.

Особое внимание, конечно, приковано к Александру Овечкину, которого после первой игры с «Айлендерс» тоже впору было записывать в список разочарований. Учитывая три матча в круговом этапе, Ови за четыре встречи не набрал ни одного очка, и это в решающий момент сезона для «Вашингтона»! Во второй игре с «Айлендерс» Александр, наконец, расчехлил свою пушку и забил дважды, но всё перечеркнул его невероятный промах по пустым воротам при счёте 2:3. Ови мог делать очередной хет-трик в карьере и сравнивать цифры на табло, но…

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Справедливости ради отметим, что Евгений Кузнецов в этом эпизоде выполнил сложную и не самую удобную для приёма передачу через несколько клюшек. Шайба фактически пришла в ноги Овечкину, и тот не смог её нормально обработать. Такие промахи случаются даже у великих мастеров, а «Вашингтон» проиграл вторую встречу «островитянам» уж точно не из-за Овечкина.

Промах Овечкина — как страшный сон. Он мог спасти «Вашингтон», но не попал в пустые ворота Это был бы хет-трик. А теперь у «Кэпиталз» всё очень плохо, счёт в серии 0-2.

Впрочем, этому дню, похоже, было суждено войти в историю, как дню промахов русских звёзд по пустым воротам. Эстафету у Овечкина подхватил Александр Радулов. Его «Даллас» в третьем матче серии встречался с «Калгари». Напомним, что во второй игре этого противостояния Радулов оформил 1+1 и помог «звёздам» победить. Сегодня же уроженец Нижнего Тагила мог выводить «Старз» вперёд в концовке первого периода, но не сумел поразить ворота Кэма Тальбо из выгоднейшей позиции. Радулов сначала сам выложил классный пас назад на Тайлера Сегина, а когда тот расстрелял перекладину, Александр не смог нормально попасть по скачущей шайбе.

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Что же произошло сегодня с нашими мастерами, что они спасовали перед малейшими техническими сложностями и не смогли забить верные голы? Наверное, день такой. Кстати, вереницу неудачных действий русских хоккеистов продолжил голкипер «Далласа» Антон Худобин. Неуверенная игра нашего вратаря помогла Микаэлю Баклунду открыть счёт в меньшинстве в начале второго периода.

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Эта шайба оказалась победной. Ворота Тальбо не смог поразить не только Радулов, но и вообще никто из «Далласа», а «Калгари» забросил вторую шайбу, победил 2:0 и снова вышел вперёд в серии.

Что ж, остаётся надеяться, что таких невезучих дней у наших хоккеистов больше не будет. «Вашингтону» и «Далласу» крайне необходимы голы Овечкина и Радулова, их страсть, эмоции и удача. Иначе для «регулярных» лидеров Востока и Запада нынешний плей-офф может завершиться очень рано.