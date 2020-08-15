Где характер? «Вашингтон» лишь один раз в своей истории выиграл серию, уступая 0-2

Барри Тротц бьёт своих бывших. Его «Нью-Йорк Айлендерс» выигрывает со счётом 2-0 в серии у «Вашингтона», с которым Тротц выиграл Чашу, и который он покинул спустя несколько недель после триумфа. События двухлетней давности уже несколько подзабылись, особенно на фоне нынешнего коронавирусного лета, но у команды Александра Овечкина нет другого выбора, кроме как вспоминать опыт, полученный весной 2018 года.

Удивительно, но факт: «Вашингтон» в своей истории лишь один раз смог выиграть серию, по ходу которой уступал со счётом 0-2. И было это в тот самый чемпионский сезон, причём в самом начале кубкового пути, когда только ленивый не списал «Кэпиталз» в утиль.

Кубок Стэнли-2018

Первый раунд, 0-2 в серии с «Коламбусом. Итог серии — 4-2 в пользу «Вашингтона»

Чемпионский поход за Кубком Стэнли начался для «столичных» с обескураживающего старта первого раунда. В серии против «Блю Джекетс» «Вашингтон» считался безоговорочным фаворитом, но два первых матча на своём льду повергли поклонников «Кэпиталз» в уныние. Оба домашних матча Овечкин и компания проиграли в овертаймах: в первой игре уступили 3:4 ОТ (победный гол за «Коламбус» забил Артемий Панарин), а во второй — 4:5 ОТ (Сергей Бобровский сделал 54 сейва).



Переломным моментом серии стал третий матч, который был первым домашним для «Коламбуса». «Столичные» упёрлись и смогли одержать победу во втором овертайме, когда «мусорный» гол удался Ларсу Эллеру — шайба залетела в ворота рикошетом от защитника «мундиров» Зака Веренски. «Ужасный гол, если честно. Но он не делает победу менее сладкой», — сказал тогда датчанин.

Промах Овечкина — как страшный сон. Он мог спасти «Вашингтон», но не попал в пустые ворота Это был бы хет-трик. А теперь у «Кэпиталз» всё очень плохо, счёт в серии 0-2.

В четвёртом матче «Вашингтон» выиграл со счётом 4:1 и сравнял счёт в серии, вернувшись домой с психологическим преимуществом. В пятой встрече снова потребовался овертайм (4:3 ОТ, победа «Кэпиталз»), а в шестом матче Овечкин оформил голевой дубль и вывел «столичных» во второй раунд, где их уже ждал «Питтсбург». «Наверняка эту серию было очень интересно смотреть, но и играть было здорово. Было много хоккея. В двух первых матчах нам не везло в овертаймах, но повезло в третьем. Овертаймы — такая вещь, где никто ничего не знает наверняка», — сказал Овечкин, который в том плей-офф забил свой 50-й кубковый гол.



Частичным примером «возвращения» «Вашингтона» в серии после счёта 0-2 может служить и 2017-й год, когда во втором раунде «столичные» играли против своих извечных врагов из «Питтсбурга». Проиграв два первых матча (2:3 и 2:6), «столичные» выиграли третью встречу в овертайме (3:2 ОТ), а затем уступили в четвёртой (2:3). Счёт в серии стал 1-3, но «Вашингтон» не сдался и выиграл два следующих матча, добравшись до седьмой игры, в которой «Питтсбург» взял верх (2:0).

Ещё один случай, когда хоккеисты «Кэпиталз» смогли показать характер — это финал Кубка Стэнли-2018 против «Вегаса». В первом матче «золотые рыцари» обескуражили соперника, одержав победу со счётом 6:4. В том матче у «Голден Найтс» великолепно сыграл Марк-Андре Флёри, не давший шанса Овечкину, а победный гол достался Томашу Носеку в середине третьего периода.



«Мы собираемся добиться большего. Будем исправлять наши ошибки, у нас было много неоправданных потерь шайбы в средней зоне», — говорил тогда Овечкин, и во втором матче забил, чем помог «Вашингтону» одержать победу. После этого «столичные» взяли три матча подряд и выиграли Кубок Стэнли.

Как будет забивать Овечкин? «Айлендерс» травмировали его оруженосца Бекстрёма Том Уилсон пытался отомстить, но дракой делу не поможешь.

«Необходимо что-то придумать, иначе «столичных» сметут»

Нынешние 0-2 в серии против «Айлендерс», пожалуй, более трудные, чем дефицит в серии против «Коламбуса». Тогда «столичные» считались фаворитом, а проигрыши в овертаймах говорили об очень плотной борьбе. Нынче же «Вашингтон» за два матча забил вдвое меньше, чем пропустил, никакими овертаймами и не пахло, а количество грубых ошибок было слишком велико, чтобы говорить о невезении. «Островитяне» перебросали соперников в обеих встречах и были более активны в силовой игре. Травма главного диспетчера «Кэпиталз» Никласа Бекстрёма также не придала уверенности команде, которой теперь предстоит предпринять титанические усилия, чтобы разжать почти сомкнувшиеся челюсти.



«Разочарование «Кэпиталз» было видно слишком сильно. Всего через 20 секунд после решающего гола Брока Нельсона нападающий Гарнет Хэтэуэй сцепился с Мэттом Мартином и отправился на скамейку штрафников. Это было одно из пяти удалений «Вашингтона», и идеальная игра спецбригады меньшинства, в итоге, была нарушена. Но выиграть помешали не только удаления — ошибок и потерь было предостаточно на протяжении всего матча.

Все знали, что «Айлендерс» может быть неприятной командой. Такой у них стиль игры. Они играют очень жёстко, от обороны, а как только получают преимущество, то начинают «душить». Как сделать так, чтобы разочарование, которое мы видели в двух матчах, не проникло к умы игроков? Овечкин прямо сказал: «Нужно двигаться дальше», — отметил обозреватель NBC Sposrts Джей Риган.



«У «Вашингтона» фиксировали пробросы, наверное, 300 раз за матч. Потому что выйти из своей зоны получалось только либо за счёт вброса по борту, либо после длинных передач, которые часто приводили к потерям. «Столичным» просто необходимо что-то придумать, иначе их сметут. Какое-то время команда играет хорошо, но потом появляются отрезки, когда соперник забивает несколько голов. Нужно навести порядок в своей игре, наладить передачи, а Холтби должен выручать. Сейчас ничего из этого они не показывают. Да, «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, проигрывая в первом раунде со счётом 0-2. Не все надежды потеряны, но они быстро исчезают», — отметил автор Japers Rink Люк Адоманис.