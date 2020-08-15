Как канадец Кларк запугивал сборную СССР. Подсёк Мальцева и треснул ему клюшкой по голове

Есенин русского хоккея – именно так называли легендарного советского нападающего Александра Мальцева. За свою карьеру форвард выиграл немало титулов. Тут вам и две золотые медали Олимпийских игр, и девять победных чемпионатов мира. На клубном уровне прославленному динамовцу было сложнее, так как в те времена наметилась абсолютная гегемония ЦСКА.



Ещё одно достижение Мальцева – его великолепная игра во время Суперсерии 1972 года СССР – Канада. Примечательно это противостояние тем, что впервые в истории хоккея была организована серия матчей между лучшими профессионалами Канады и сборной Советского Союза. Первые четыре игры прошли за океаном, последующие четыре — в Москве. В итоге сборная Канады добилась четырёх побед, советская сборная выиграла три раза, один матч завершился ничьей. Интересно, что хоккеисты Всеволода Боброва и Бориса Кулагина забросили на одну шайбу больше, чем североамериканцы (32 против 31).

«Наше поколение игроков первым скрестило клюшки с энхаэловцами. Знаю, что таких матчей, как в серии 1972 года, больше не будет. Будут другие – лучше, хуже, но не такие. Мы делали историю. Во всяком случае, историю хоккейную», – рассказывал про Суперсерию сам Мальцев.

Он плевался в Мальцева и бил шайбой Чернышёва. Недомански — первый сбежавший из соцлагеря Он до сих пор не хочет говорить на русском языке и радуется, что не пришлось извиняться за прежние грехи.

Канадцы, считавшиеся самыми жёсткими хоккеистами в мире, с первой же игры начали играть грубо. «Кленовые листья» на глазах у заполнившей монреальский «Форум» публики уступали советской сборной. Это, конечно, приводило родоначальников хоккея в бешенство. Причём, сборная СССР смогла отыграться со счёта 0:2, после чего обрушила на ворота соперника шквал результативных атак.



У советских хоккеистов голевые передачи направо и налево раздавал техничный и великолепно думающий нападающий Мальцев, поучаствовавший в двух голевых атаках команды. Оба раза Александр ассистировал Валерию Харламову, который по итогам встречи был признан лучшим игроком в составе сборной СССР.



Изначально у североамериканской сборной проскакивали мысли, что к ним приехали мальчики для битья, которых можно обыграть на одном коньке. Однако канадцы, выйдя на лёд с советскими хоккеистами, моментально поняли, что им противостоит равный по классу и мастерству соперник. Пришлось включаться на полную программу, но и это канадцам не всегда помогало.

Бомж, охранник банка, профессор. Судьба хоккеистов сборной СССР после Суперсерии-1972 В живых осталось только 15 человек.

У сборной Канады в первой игре активнее других выглядел нападающий Бобби Кларк. Легенда НХЛ, икона «Филадельфии Флайерз». Кларк забил, отдал голевой пас и стал лучшим канадским хоккеистом первой встречи Суперсерии.

Кстати, именно Кларк в шестом матче в Москве нанёс травму советскому форварду Валерию Харламову, за что получил клеймо «убийцы» в СССР. Кто-то боготворил Кларка, другие – ненавидели. Причём, недоброжелателей у Кларка хватало и на родине. А всё потому, что Бобби вёл себя грубо, а порой откровенно грязно. Подобное поведение прослеживалось за ним не только в шестом матче Суперсерии-72.



В первой игре в Монреале, которая нами уже упомянута, случился ещё один вопиющий момент. Тяжёлую травму едва не получил нападающий Александр Мальцев, нарвавшийся на грубость Кларка. Видимо, таким образом канадец хотел запугать всю советскую сборную.

Кларк повёл себя по-хамски. Мальцев выезжал из-за ворот, владея шайбой. Александр на скорости рванул вперёд, а соперник явно за ним не успевал. Сначала Кларк начал бить Мальцева клюшкой по рукам, затем откровенно подсёк коньком, а уже после падения советского нападающего канадец со всей силы ударил оппонента клюшкой по голове. Странно, что у Александра от такого удара не раскололся шлем. Мужественный советский хоккеист продолжил встречу.



Первый матч серии сборная СССР в итоге выиграла со счётом 7:3. Весь мир не только увидел силу «Красной машины» и её способность противостоять родоначальникам хоккея, но и грубость, а порой и ярость, с которой «кленовые листья» сражались на льду с советскими игроками. А всё потому, что подобной прыти от соперника североамериканцы явно не ожидали.