Вратарь, который может оставить Кучерова без Кубка Стэнли. Как взлетел Корписало

В ночь с 11 на 12 августа мы стали свидетелем истории. Кто бы что ни говорил, но бесконечные овертаймы — настоящая хоккейная жемчужина. Разве можно получить тот драйв и чувство момента во время буллитов и овертаймов «три на три»? Разумеется, в регулярке такие вещи нужны: мы любим гладкий чемпионат за красоту, поперечные передачи, сумасшедшие выходы один на один и так далее. Однако плей-офф – совершенно другая история. Это время, когда весна плавно переходит в лето, а вся хоккейная общественность застревает у экранов, чтобы посмотреть, как лучшие хоккеисты планеты выясняют отношения в борьбе за Кубок Стэнли.

Коронавирусное настоящее сменило весну на позднее лето и привнесло много новшеств в процедуру проведения плей-офф: 24 команды вместо 16, дополнительный раунд плей-ин, перенесённое время матчей, два города-пузыря – всё это искушённый хоккейный болельщик знал и так, а я расскажу про феномен Йоонаса Корписало – достаточно среднего голкипера, который превратился в лучшего вратаря нынешнего плей-офф.

Крутой гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения. Шедевр от Веннберга добил Василевского Российский голкипер во втором матче серии вчистую проиграл дуэль Корписало. Третий гол «Коламбуса» начался с ошибки Сергачёва.

Йоонас Корписало – кто он такой?

Этот среднегабаритный вратарь задрафтован «Коламбусом» в 2012 под общим 62-м номером, в самом начале третьего раунда. В том году он был выбран пятым среди всех вратарей, уступив Андрею Василевскому, Малкому Суббану, Оскару Данску и Энтони Столарцу. И если вопросов по поводу Василевского нет — это действительно игрок экстра-класса — то по остальным они есть: темнокожий голкипер «Чикаго» за свою карьеру сыграл порядка 70 игр, однако ничего сверхъестественного не показал. Швед Оскар Данск и американец Столарц на двоих провели и вовсе 35 матчей. На этом фоне финн разительно отличается: с самого начала, как Йоонас приехал из Финляндии, он стал крепким бекапом Сергея Бобровского. С того момента и до ухода двукратного обладателя «Везины» финн был достаточно средним голкипером – его лучшим сезоном был первый в НХЛ, когда он выбил 92% отражённых бросков с коэффициентом надёжности 2,6. Согласитесь, не очень впечатляющие цифры. Однако тогда он сыграл всего на шесть игр меньше Бобровского и какое-то время производил впечатление даже лучше, чем россиянин.

Далее были средние сезоны, травмы и детские ошибки. Апофеозом стал прошедший сезон: тогда Бобровский провёл сумасшедшие 62 игры, в атаке ещё блистал Артемий Панарин, а команда в четырёх матчах смела «Лайтнинг». Правда тогда команда серьёзно страдала, когда в старте выходил Йоонас – результатом стал полный карт-бланш русскому киперу в плей-офф: ноль игр Корписало говорили сами за себя.

После ухода Боба и Панарина все пророчили «Коламбусу» оглушительный провал: команда из Огайо оставалась с очень средним, постоянно ошибающимся голкипером в старте и латышом Мерзликиным, который к началу сезона-2019/2020 не сыграл в лучшей лиге мира ни матча. Многие считали Элвиса сильнейшим голкипером в системе «мундиров»: латвиец прошёл серьёзную школу – всю взрослую хоккейную жизнь провёл в Швейцарии, планомерно готовя себя к Северной Америке. Приехал туда ровно тогда, когда ушёл Бобровский, осознавая, что с Корписало бороться за первого номера будет куда проще, нежели чем с россиянином. Никто не ожидал и в этом сезоне, что Корписало резко прибавит, но на это было как минимум три причины.

Уникальный случай в НХЛ! Василевский и Корписало вошли в историю, отразив 146 бросков! Эта музыка длилась вечно, а «батарейками» были вратари.

Пара Джонс – Веренски стала одной из лучших в лиге

Если открыть раздел статистики в НХЛ, то всё станет предельно ясно: Йоонас Корписало прибавил в плей-офф из-за феноменальной игровой формы этих двух защитников. Они абсолютно лучшие в своей команде по набранным очкам (71 балл на двоих), по голам в большинстве, по очкам за игру и даже по проценту бросков от общих в команде. Примерно такая же картина в целом по лиге: Веренски лучший защитник лиги по голам в равных составах, где-то рядом и Джонс. Также и по голам в большинстве.

Сыграв 11 августа 64 минуты чистого игрового времени (прописью – шестьдесят четыре) Сет доказал, что он один из самых прогрессирующих и сильнейших защитников не только франшизы, но и лиги. Играя в среднем по 25 минут, Джонс является главной оборонительной силой парней Тортса.

Стиль Джона Тортореллы вполне подходит под известное полуабсурдное высказывание: «чем хуже, тем лучше». Команду покинули топовый вратарь и человек, который с новой командой претендует на Харт Трофи и выбивший 95 очков в регулярке. Ничто не говорило о том, что «мундиры» будут бороться за плей-офф, а они прошли нулевой раунд, выбив богатую и суперзвёздную молодёжь из Торонто. Йоонас Корписало стал настоящим кошмаром Мэттьюса и Ко: отразив 28 бросков в первой игре он без проблем затащил первую игру серии, сделал даже больше — 36 сейвов — во второй, но проиграл. Но главный его вклад в серии с канадской командой, разумеется, был в пятой игре серии — 33 сейва, 3:0 в матче и 3-2 в серии — дальше прошли «Блю Джекетс».

Пиком выступления в плей-офф, что заставил говорить о Корписало как о лучшем голкипере нынешнего розыгрыша Кубка Стенли, стал рекордный матч, который прошёл четыре дня назад. Йоонас побил несколько рекордов сам, в то же время помог побить некоторые рекорды своей команде и даже чужой! Без него не было бы четвертого в истории НХЛ матча по длительности, без него не было бы рекорда франшизы по отражённым броскам, без него, опять же, не было бы рекорда всей лиги по отражённым броскам голкиперов за всю историю НХЛ.

Команда Тортореллы стала играть иначе, когда стартером стал Корписало

Давайте взглянем на тепловые карты сезонов-2018/2019, когда стартером был Бобровский и этого сезона, когда таковым уже являлся финн.

Тепловая карта «Коламбуса» при Бобровском

Тепловая карта «Коламбуса» при Корписало

Анализируя эти две тепловых карты, можно сделать простые выводы:

• При Бобровском команда была даже менее нацелена на блокированные броски: в основном закрывался дальний пятак и синяя линия

• При дуэте Корписало-Мерзликин намертво закрыто всё пространство перед воротами, игроки строго работают по отскоку, вратарям намного проще заниматься своими прямыми обязанностями

• Что при Бобе, что при Корпи основной зоной, из которых допускались броски было пространство ползоны в районе левого круга вбрасывания: можно сделать вывод, что не только Овечкину данная команда была бы приятна

• Из интересного: по тепловым картам за всё время работы Тортореллы в «Коламбусе» прослеживаются интересные параллели – все эти сезоны для парней Тортса жизненно важно свозить игру к углам, не давая лишних возможностей сопернику расстреливать кипера из удачных позиций

В общем-то, что позавчерашняя, что рекордная игра была ровна об этом же: «мундиры» отдали инициативу играя в свою игру – притом сами забросив не очень логичные шайбы. Складывается ощущение, что после такого выматывающего поединка обе команды будут много пропускать — казалось, что классовое преимущество номинальных хозяев в первой игре выльется в свип во всей серии, уж слишком сильны «молнии» по всем параметрам. Однако вторая игра серии, которая закончилась 3-1 в пользу «Коламбуса» показала, что случайности неслучайны. Йоонас Корписало отразил 36 бросков, команда в своём стиле нейтрализовала всё нападение «молний» да так, что они выглядели по-настоящему беспомощными. Финн смог за шесть неполных матчей влюбить в себя публику и окончательно уверить Джона Тортореллу, что в его команде вратарь, способный совершать большие дела.

Корписало стал ментально сильнее

Кажется, к началу этого плей-офф Йоонас окончательно понял, что на него рассчитывают как на первого номера и из-за этого он серьёзно прокачался ментально. Он уже не беспокоится, что из-за ошибок его задвинут надолго – в его системе два равноценных голкипера, которые будут ошибаться, будут набивать шишки и будут тащить – улучшая друг друга в спортивной конкуренции.

Йоонас стал грамотнее подходить к своим обязанностям: намного лучше работает по первому броску, практически не имея слабых мест в отражении легких и средних бросков. У него всё в порядке с рефлексами: можно насчитать более пяти суперсейвов Корпи в этом плей-офф за счёт грамотных действий при плохом или ограниченном обзоре вратаря.

Доподлинно известно, что для вратаря 26 лет – не возраст, на пик они выходят гораздо позже полевых игроков, поэтому данный перфоманс Йоонаса можно считать полноценным карьерным развитием – пройдет время и мы будем с усмешкой вспоминать, что когда-то этот финн из Огайо был очень посредственным вратарём. Всё-таки не зря говорят, что финская вратарская школа – знак качества.