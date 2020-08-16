«Когда тыкаешь медведя – ты рискуешь». Американский журналист «наехал» на Свечникова

Третий матч серии «Бостон» — «Каролина» стал главным источником новостей в НХЛ 15 августа. Всё началось с того, что основной голкипер «мишек» Туука Раск, откровенно скучавший в плей-офф, отказался от дальнейшего участия в розыгрыше Кубка Стэнли. Официальная причина – семейные обстоятельства, и в «Бостоне» с пониманием отнеслись к решению финского голкипера.

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Сама встреча в «Торонто» получилась не слишком яркой и принесла победу «Бостону», который повёл в серии 2-1. Но главным событием матча, особенно для «ураганов», стала травма 20-летнего лидера команды Андрея Свечникова. В третьем периоде русский нападающий боролся с защитником Зденой Харой за позицию на пятачке и после контакта с громадным словаком крайне неудачно упал на лёд, вывернув ногу. Смотрелось это очень больно.

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Разумеется, после матча тема повреждения Свечникова стала центральной для обсуждения. Что же говорили и писали об этом эпизоде в Америке?

Свечников сломался в матче с «Бостоном». Россиянина травмировал великан Хара Третий матч может стать последним для Андрея в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Надеюсь, Свечников в порядке, но это плохо выглядит»

На главном тренер «Каролины» Роде Бриндаморе после матча не было лица. Казалось, что наставник больше опечален не поражением, а именно травмой своего лидера: «Это тяжело, потому что вы видите, как ребёнок падает, и эта травма выглядит очень плохо. Он упал очень неуклюже. Это всё, что мне приходит сейчас в голову, и я ненавижу эту ситуацию. Обновлённых данных у меня пока нет, его состояние изучают врачи».



В североамериканском сегменте «Твиттера» также нашлось много отзывов о Свечникове. Большинство комментаторов отмечали, что падение Андрея и «складывание» его лодыжки выглядели очень тревожно, и выражали надежду, что обойдётся без серьёзной травмы.

Хоккейный аналитик Джефф Вайлетт отметил, что «дуэли» между хоккеистами, продолжающиеся всю игру, несут настоящую опасность: «Такие травмы случаются, когда мы позволяем «баттлам» продолжаться, хотя эти дуэли – вопиющий повод для вмешательства. Хоккеисты всё больше рискуют и в результате получают травмы. И всё это на виду у официальных лиц. Надеюсь, Свечников в порядке, но это плохо выглядит».

«Свечников откусил больше, чем мог прожевать»

Очевидно, Вайлетт имел в виду, что у Свечникова и Хары была какая-то история перед этим злополучным единоборством на пятачке. Про то же самое написал в своём «твиттере» и комментатор матчей «Бостона» на телеканале NESN Джек Эдвардс. Надо сказать, что этот «твит» выступил в качестве отличного «наброса» и вызвал массу гневных комментариев.



«То, что NBC не показал в отношении досадной травмы Свечникова: в предыдущем эпизоде вингер «Каролины» решил оседлать лошадку — покататься на спине Хары перед воротами. Но когда ты тыкаешь медведя, ты рискуешь. Никто не хотел, чтобы Свечников получил травму, но он откусил больше, чем мог прожевать», — написал Эдвардс.



Вот такой вот наезд от американского тележурналиста на русского нападающего. Мол, Свечников сам виноват, что связался с Харой, который оказался ему не по зубам. Однако мнение Эдвардса не получило поддержку среди его коллег. Их в большинстве своём возмутила не только тональность и суть заявления, но и ошибка в причинно-следственной связи. Дело в том, что в предшествовавшем травме Свечникова эпизоде «на спине Хары катался» не Андрей, а его партнёр по звену Себастьян Ахо. Так что если бы Хара вдруг и вздумал мстить обидчику, то не поздоровилось бы финну, а не россиянину.

Выходит, что «твит» Эдвардса оказался всесторонне глупым, так что не стоит удивляться, что его коллеги, отвечая Джеку, не стеснялись в выражениях.

«Он самый неуважаемый телеведущий в спорте»

«Я ненавижу, когда говорят, что «игрок это заслужил». Эта идея как будто существует в хоккее. Когда так говорят, я вспоминаю ситуацию со Стивом Муром. Но никто не заслуживает травм», — отметил обозреватель The Athletic Canada Джеймс Миртл.

Травмы десятилетия. Часть 2 В хоккее всегда так. Игроки сталкиваются, падают, врезаются в борта, подлетают в воздух и очень часто получают травмы.

«Он самый неуважаемый телеведущий в спорте среди своих коллег, поэтому я бы не стал воспринимать его слова всерьёз. После того, как он извинится перед Свечниковым, он должен извиниться и перед Харой за то, что намекал, что капитан «Брюинз» способен умышленно травмировать бедного ребёнка», — это уже слова коллеги Миртла Майкла Руссо.

Что ж, отметим, что репутация у Эдвардса действительно не очень. Это такой же «плохой парень» в североамериканской журналистике, как, скажем, игрок «Бостона» Брэд Маршан на льду. Эдвард уже не в первый раз легкомысленно относится к потенциально серьёзной травме соперника «Брюинз». Так, в начале этого сезона защитник «Далласа» Роман Полак в домашней игре с «Бостоном» неудачно врезался в борт и покинул площадку на носилках. Эдвардс тогда пошутил, что травма Полака – это «результат плохой хоккейной кармы». А Полаку позднее диагностировали перелом костей грудины.



Очень не хотелось бы, чтобы и в этот раз злой язык Эдвардса накликал беду на Свечникова. Нельзя не согласиться с официальным аккаунтом «Каролины», где в ответ на пост комментатора «Бостона» появилось пожелание, что такие мысли следует оставлять при себе. https://twitter.com/Canes/status/1294722134066036743?s=20



Слова Эдвардса вызвали огромную реакцию в интернете как среди журналистов и публичных персон, так и в сообществе болельщиков. Большинство респондентов осуждают Эдвардса, но вряд ли он написал свой пост в надежде получить поддержку. Думаю, это обыкновенный «хайп».



Конечно, сейчас хотелось бы увидеть какую-либо информацию о травме Свечникова по делу и обсудить именно её, но на данный момент всё ещё ничего не известно. Что конкретно случилось с Андреем? Какая часть ноги пострадала? Сколько займёт восстановление? Эти сведения пока ещё не стали достоянием общественности.



Мы желаем Свечникову-младшему избежать самых серьёзных последствий и как можно скорее вернуться на лёд.