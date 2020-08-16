Раск бросил «Бостон» в плей-офф. Что случилось с одним из лучших вратарей мира?

«На данный момент есть вещи важнее, чем хоккей»

За несколько часов до начала второго матча серии первого раунда плей-офф между «Бостон Брюинз» и «Каролиной Харрикейнз» пришла удивительная новость из расположения финалиста прошлого Кубка Стэнли. Основной голкипер «Брюинз» Туукка Раск воспользовался программой НХЛ по выходу из сезона и отказался продолжать участие в нынешнем плей-офф.



«Я хочу играть вместе с товарищами по команде, но на данный момент в моей жизни есть более важные вещи, чем хоккей, и это семья. Хочу поблагодарить «Бостон» и моих партнеров по команде за их поддержку и пожелать им успехов,— заявил Раск, объясняя свой поступок.

Туукка Раск покинул расположение «Бостона» и больше не сыграет в Кубке Стэнли

На первый взгляд решение Раска может показаться взбалмошным, но если копнуть глубже, то выяснится, что руководство «Бостона» должно было ожидать подобного развития событий. Всё началось в середине марта, когда регулярный чемпионат НХЛ был остановлен из-за пандемии коронавируса, и хоккеисты начали рассуждать на отвлечённые темы.

Ещё в марте Раск задумался о завершении карьеры

Тогда 33-летний голкипер заявил, что допускает возможность завершить карьеру по окончании действующего контракта с «Бостоном». Действующее соглашение финского вратаря с зарплатой в $ 7 млн рассчитано до конца сезона-2020/2021.



«У меня остался один год контракта, так что посмотрим, буду ли я вообще играть. Посмотрим, возможность такая есть. Хочется просто быть дома. Сложности с поездками с двумя, а теперь почти тремя детьми заставляют задуматься. Мне всё нравится, но это очень непросто», — сказал Раск. Позже Туукка немного пошёл на попятную, заявив, что никакого решения ещё не принято. Но пробный камень уже был запущен.

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Если посмотреть на статистические показатели Раска, то хоккейных предпосылок к завершению карьеры мы не увидим. Финн даже близко не едет с ярмарки, как можно было бы подумать. В минувшей регулярке опытный вратарь провёл 41 матч, показав лучшие показатели по коэффициенту надёжности (2,12) и проценту отражённых бросков (92,9%) за последние шесть лет. Финский голкипер является чуть ли не легендарной фигурой для клуба, за который он играет на протяжении всей карьеры в НХЛ. В такой ситуации можно было не сомневаться, что он бы получил новый длительный контракт в «Бостоне» на очень приличную сумму. Но кажется ему самому это действительно уже не нужно.

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Странная травма на тренировке и ссора с Маршаном

Когда игроки «Бостона» вернулись в Америку, чтобы приступить к подготовке к Кубку Стэнли, выяснилось, что Раск прибыл в США с травмой пальца. После этого Раска заметили с фиксирующей шиной на левой руке, но предполагалось, что это скорее предупредительная мера. Позже выяснилось, что всё намного печальнее.



«Я сломал палец пару недель назад, выполняя прыжки с тумбочки. Но мне становится лучше, поэтому не стоит беспокоиться об этом. Всё будет в полном порядке, как только мы начнём играть», — заверил Раск. Очень нелепая травма для настолько опытного голкипера.

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Однако на повреждении пальца неприятности финского голкипера и не думали заканчиваться. 33-летний вратарь стал участником политического скандала. Если вы помните, в июне-июле набирала популярность акция активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении представителей негроидной расы. Одним из ярых участников этой акции был лидер «Бостона» Брэд Маршан.



А вот Раск повёл себя довольно интересным образом. 33-летний голкипер вышел в эфир с американской журналисткой в кепке, которая символизировала поддержку полиции города Бостон. Поддержать полицию в такое время означало пойти на прямой конфликт с североамериканский сообществом. Маршан не прошёл мимо выступления Раска и незамедлительно отреагировал в «Твиттере».



«Грёбаный ты модник», — написал Маршан в адрес основного голкипера команды. Позже Брэд, очевидно с подачи руководства клуба, удалил запись в своём аккаунте. А сам Раск выступил с речью, что его кепка не имела ничего общего с поддержкой действий полиции, а это просто так совпало. Вот только, можно ли верить в то, что 33-летний вратарь действительно не понимал последствий своего выбора одежды?

«Это не плей-офф, а выставочные матчи»

Окончательно добила Раска обстановка в «пузыре» в Торонто. Финский голкипер прибыл в хаб в ожидании позитивных вестей с родины. Его жена была беременна третьим ребёнком и вот-вот должна была родить. Но вместо того, чтобы быть с ней, Туукка должен был готовиться к возобновлению сезона. Ситуация довольно стандартная для нынешнего времени. И надо отдать должное руководителям команды, которые входят в положение игроков, и отпускают их к своим семьям на время родов. Так, «Вашингтон» отпустил из расположения команды Ларса Эллера, а в «Сент-Луисе» дали вольную Ивану Барбашёву.

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Наверняка в «Бостоне» тоже отпустили бы Раска в Финляндию, если бы голкипер обратился к клубу с подобной просьбой. Но вместо краткосрочной отправки на родину, Туука решил уехать насовсем. За день до своего заявления об отказе от участия в плей-офф Раск обрушился с критикой на обстановку вокруг турнира.



«Честно говоря, это не совсем похоже на плей-офф. Без фанатов это больше похоже на выставочные матчи. Вы играете серию до четырёх побед, ожидается, что будут происходить битвы. Когда вы играете на своей арене, фанаты поддерживают вас, на выезде они против вас. Всё это создаёт ажиотаж вокруг серии. Тут ничего этого нет, поэтому временами просто скучно», – сказал Раск о серии с «Каролиной».

«Бостон» не сможет дисквалифицировать Раска, однако свой последний матч в НХЛ, возможно, он уже провёл

Что же теперь будет с голкипером «Бостона»? Сразу заметим, что «Брюинз» не смогут дисквалифицировать финского вратаря и расторгнуть с ним контракт по причине его демарша. Всё дело в том, что НХЛ разрешила игрокам в любой момент выйти из сезона, если им надоесть жить и играть в подобных условиях. Так что, юридических оснований для расторжения контракта с голкипером у «мишек» нет.

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Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини в официальном заявлении публично поддержал позицию Раска и не стал нагнетать страстей вокруг его отъезда в Финляндию.



«Раску было всё сложнее и сложнее психологически настраивать себя так, как надо. В итоге он принял решение, что ему нужно быть в другом месте. Понимаем, сейчас сложные времена для всех. Его приоритет — семья. У него дома семья и новорождённая дочка. Понимаем и поддерживаем его позицию», — приводит слова Суини журналист Джо Хаггерти в «Твиттере».



Однако некоторые американские эксперты склоняются к мысли, что свой последний матч в «Бостоне» финский голкипер всё-таки уже провёл.



«Никто не покидал «пузырь» просто потому, что ему хотелось быть не там, а с семьей. Я бы так не сделал. Никто другой в лиге так не сделал. Думаю, что в городе, который так и не принял Туукку Раска за своего, несмотря на успехи, в городе, в котором я вырос, играл и тренировал на протяжении 20 лет и продолжаю жить, подобное решение так просто не стерпят», — сказал эксперт и бывший тренер «Бостона». Майк Милбери.

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Чемпионское окно «Брюинз» вот-вот захлопнется. Лидеры команды в лице Маршана, Патриса Бержерона и Здено Хары не становятся моложе. В этом сезоне у «Брюинз» был отличный шанс снова добраться до решающей стадии плей-офф. Однако теперь в распоряжении Брюса Кэссиди остался только Ярослав Галак. Словацкий вратарь является голкипером высокого класса, но что будет с командой, если Яро получит травму? Кажется, Раск об этом решил не задумываться. Возможно, финн просто окончательно устал от хоккея, и в межсезонье-таки объявит о завершении карьеры. Вряд ли теперь это решение будет сенсацией.