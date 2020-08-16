Ковальчук молчит, Овечкин не тащит. «Вашингтон» летит в серии 0-3 — его уже не спасти?

Плей-офф НХЛ в этом году особенно богат на сенсации, вот и «Вашингтон» неожиданно валится в серии с организованными и системными «Айлендерс», которые по таланту и близко не могут сравниться со «столичными». В первом матче «Кэпс» вели 2:0 и проиграли, во втором снова рассыпались в середине игры и в итоге оказались практически загнаны в угол.

Промах Овечкина — как страшный сон. Он мог спасти «Вашингтон», но не попал в пустые ворота Это был бы хет-трик. А теперь у «Кэпиталз» всё очень плохо, счёт в серии 0-2.

В эпоху Александра Овечкина «Вашингтон» лишь дважды отыгрывался со счёта 0-2 в серии – в 2009 году в семи матчах были повержены «Рейнджерс», в 2018-м в итоге справились с «Коламбусом», а в итоге выиграли Кубок Стэнли. Получится ли повторить подвиг на сей раз? Овечкин считает, что ещё не время для паники. «Знаем, мы должны играть лучше. Начиная с меня и заканчивая всеми остальными. Мы уже бывали в такой ситуации. Знаем, как нужно бороться, как нужно играть, и ещё себя покажем. Верю в этот коллектив, и мы все верим друг в друга. Паники нет, но мы знаем, что пока не показали своей игры. Знаем свои сильные стороны, знаем, что должны сделать, чтобы вернуться в эту серию», — говорил он после второй встречи.

Никлас Бекстрём второй матч подряд оказался вне состава – он уже тренируется, но пока не до конца оправился после хита Андерса Ли в первой игре. Были и другие изменения – вместо Бойда, Зигенталера и Кемпны вышли Гудас, Фегервары и нападающий оборонительного плана из «Херши» Брайан Пино, для которого это был дебют в НХЛ.

По первому периоду было незаметно, что «Вашингтон» намеревается спасать серию. Скорее наоборот, команда представляла жалкое зрелище – совершенно безынициативные в атаке и плюшевые в обороне. Нет волшебства от Кузнецова, не видно сумасшедших бросков Овечкина, Ковальчук вообще не заметен.



«Айлендерс» совершенно спокойно взяли игру под свой контроль, чувствовали себя хозяевами на чужом пятачке, что в итоге и принесло им первую заброшенную шайбу. Брок Нельсон мог забивать в быстрой атаке – не получилось, но он отвоевал шайбу за воротами, передал на синюю линию, откуда Пелех сделал прострел на клюшку Андерса Ли. Три игрока «Вашингтона» на пятачке в это время считали ворон.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир»

Ковальчук проваливается, будто вернулся в «Кингз». У него ни очков, ни бросков, ни времени Такими темпами Илью скоро отправят в запас. Хотя в «Вашингтоне», конечно, нужно начинать спрашивать не с него.

«Вашингтону» надо сказать спасибо Холтби, который оставлял надежду на спасение. Во втором периоде «Вашингтон» заиграл активнее, но всё равно не доставлял особых проблем «Айлендерс», однако смог пробить Варламова в большинстве. Пока Овечкин находился под плотной опекой Лео Комарова, Кузнецов оказался открытым в правом круге вбрасывания, нанёс хлёсткий бросок и тут же сделал свою знаменитую «птичку». Капитан «столичных» что-то с улыбкой сказал своему старому знакомому, когда отпраздновал гол и возвращался на скамейку. Наверное, говорил о том, что не он один достоин персональной опеки.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Вашингтон» в первых двух матчах периодически подавал признаки жизни, сегодня не развалился на полпути, но и в атаке не феерил. Шанс окончательно проснуться представился в самом начале третьего периода, когда «Айлендерс» получили две минуты. Из пяти голов в этой серии три «столичные» забили в большинстве. Овечкин бросал в падении после вбрасывания и промазал, да и остальные шайбы до Варламова так и не дошли.



В вязкой игре, с обилием борьбы у бортов и на пятачке «столичные» дотянули до овертайма. Два года назад «Вашингтон» начал камбэк в серии с «Коламбусом» именно в овертайме третьего матча. В этот раз великолепный шанс завершить игру был у Якуба Враны – но задорный и скоростной нападающий, который щёлкал как семечки такие моменты полгода назад, не смог пробить Варламова при выходе один в одного. Зато через несколько секунд свой момент не упустил Барзал. «Айлендерс» Барри Тротца — в шаге от второго раунда, «Вашингтон» — в шаге от вылета. Ковальчук молчит, Овечкин не тащит. Наверное, не стоит затягивать эти мучения, «Вашингтон» всё равно уже не спасти.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».