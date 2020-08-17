Самый яркий матч плей-офф НХЛ! «Даллас» оттолкнулся от пропасти и сравнял счёт в серии

Радулов не забил в пустые ворота и провалился в защите, Гурьянов запустил ракету, а Худобин нейтрализовал Годро в овертайме.

Российские хоккеисты «Далласа» провалили предыдущий матч

Волею составителей календаря, «Калгари Флэймз» и «Даллас Старз» стали первыми командами, добравшимся до четвёртого матча серии первого раунда Кубка Стэнли. К этой встрече соперники пришли при счёте 2-1 в пользу «огоньков». Предыдущий матч противостояния сложился крайне неудачным образом для российских хоккеистов «Далласа».

Нападающий Александр Радулов мог выводить «Старз» вперёд в концовке первого периода, однако не сумел поразить ворота безальтернативного первого номера «Калгари» Кэма Тальбо из выгоднейшей позиции. Радулов сначала сам выложил классный пас назад на Тайлера Сегина, а когда тот расстрелял перекладину, Александр не смог нормально попасть по скачущей шайбе.

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Во втором периоде голевую ошибку допустил и голкипер «звёзд» Антон Худобин. Неуверенная игра нашего вратаря помогла шведскому форварду «Калгари» Микаэлю Баклунду открыть счёт в меньшинстве в начале второго периода. В результате «Флэймз» одержали победу со счётом 2:0 и завладели преимуществом в серии.

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Мало кто сомневался в том, что перед четвёртым матчем противостояния тренерский штаб «Далласа» пойдёт на ожидаемую перестановку на последнем рубеже. Вместо Худобина в воротах появится американский голкипер Бен Бишоп, с которым «звёзды» одержали пока что единственную победу в серии с «Калгари». Однако Бишопа не оказалось даже в заявке на матч. Бена продолжает мучить травма, полученная ещё в тренировочном лагере. Таким образом, Худобин получил шанс реабилитироваться.

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Впрочем, главная проблема «Далласа» на старте серии была связана не со вратарской линией. Только вдумайтесь. Команда, в которой собраны настолько талантливые игроки, как Джейми Бенн, Джо Павелски, Йон Клингберг, Миро Хейсканен, Кори Перри, Радулов, Сегин и многие другие, в шести матчах после возобновления сезона забросила всего 11 шайб в основное время. Дважды «Даллас» и вовсе ушёл со льда без заброшенных шайб, а ещё однажды забил первый гол в матче за 30 секунд до конца основного времени, когда Павелски наотмашь зарядил от борта по воротам «Сент-Луиса». С такой игрой в нападении побеждать невозможно.

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О реализации моментов, а вернее об её отсутствии, вновь можно было вспомнить уже на первых минутах четвёртого матча. «Даллас» получил большинство после удаления Сэма Беннетта. Шведский защитник Клингберг мощно приложился от синей линии, шайба заметалась по зоне «Калгари» и выскочила точно на клюшку Радулову, но россиянин в очередной раз в ходе серии промахнулся мимо пустых ворот.



Однако под занавес стартовой трети «звёздам» всё-таки удалось реализовать лишнего. Всё тот же Клингберг снова выполнил наброс на ворота Тальбо, а на пятачке самым расторопным оказался Павелски, переправивший шайбу в цель. Не зря американец считается одним из лучших игроков в НХЛ по умению играть перед воротами.

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Старт второго периода получился урожайным на заброшенные шайбы. Сначала отличились «огоньки», которым также удалось конвертировать в гол удаление соперника. Джонни Годро отправил шайбу поверх распластавшегося в воротах Худобина. Спустя всего 20 секунд дубль оформил Павелски, вновь выведя вперёд команду Боунесса. Но ещё спустя 43 секунды «Калгари» вновь реализовало большинство усилиями Сэма Беннетта. Примечательно, что оба гола «Флэймз» были забиты после удалений защитника «Старз» Джейми Олексяка.

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Ракета Гурьянова помогла «Далласу» сравнять счёт

На второй перерыв уже «Калгари» могло уйти с минимальным преимуществом в счёте. За пять минут до конца двадцатиминутки дубль оформил Беннетт, удачно сыгравший на добивании, воспользовавшись неуверенной игрой Худобина, который положил шайбу на ближний пятак, отражая бросок Милана Лучича. Игра российского голкипера постепенно выходит на первый план в серии.



В этом плей-офф Антон только в 34 года дебютировал в стартовом составе в основной части Кубка Стэнли. Контракт россиянина истекает по окончании нынешнего сезона, и травма Бишопа предоставила нашему голкиперу прекрасный шанс наработать на новый хороший контракт. До поры до времени получалось не очень. Худобин хоть и не допускал ошибок на ровном месте, но и не выглядел оплотом надёжности, проигрывая вратарскую дуэль визави из «Калгари».

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Однако «Далласу» удалось отыграться на последней минуте второго периода. Пока Радулов безуспешно борется с реализацией моментов, «звёзд» выручает Гуряьнов. Именно его идеальный бросок в большинстве помог «Старз» восстановить равновесие. Для Дениса этот гол стал вторым в Кубке Стэнли, а североамериканские комментаторы метко окрестили его щелчок ракетой.

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Павелски за 11 секунд до конца третьего периода перевёл матч в овертайм

На старте третьего периода «звёзды» имели практически четыре минуты кряду для игры в большинстве. Однако вместо гола в ворота Тальбо умудрились организовать шайбу в ворота Худобина. Провалились Клингберг и Радулов. Шведский защитник сначала неудачно сыграл в атаке, а затем позволил Дереку Райану выполнить прострел вдоль ворот на Тобиаса Ридера. Немецкий форвард без труда переиграл Худобина, воспользовавшись отвратительным возвращением Радулова в защиту.

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После четвёртой пропущенной шайбы «Даллас» спохватился и отчаянно пытался сравнять счёт. Подопечные Боунесса взвинтили скорости, и «огоньки» перестали за ними успевать. Удаления сыпались одно за одним, но Тальбо стоял на голове, раз за разом сводя старания игроков «Старз» на нет. За две минуты до конца третьего периода шайба побывала в воротах «Калгари», но помеха вратарю со стороны Перри была очевидна с первого повтора. Отмена гола не выбила «Старз» из колеи, и они продолжали навал, который возымел эффект. Павелски оформил хет-трик, снова забив с пятака. «Флэймз» не дотерпели до конца основного времени матча всего 11 секунд.

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Худобин закрыл Годро, а Клингберг сравнял счёт в серии

Казалось, что после восьми шайб за три периода, команды моментально закончат матч в дополнительном отрезке. Уж слишком много ошибок соперники наделали за 60 минут игры. Пяти овертаймов действительно не случилось, но и быстро команды не разошлись. В начале четвёртого периода ближе к голу были хоккеисты «Калгари», но здесь стоит отдать должное Худобину. Российский голкипер дважды парировал опасные броски Годро, не позволив главной звезде соперника решить исход матча.



Ждать заброшенной шайбы пришлось до 17-й минуты, когда Клингберг роскошным щелчком буквально расстрелял ворота Тальбо. Кстати, по некоторым повторам может сложиться впечатление, что шайба по пути к воротам срикошетила от Радулова. Но с этим будут разбираться уже статистики НХЛ. «Даллас» находился на грани поражения, но смог вернуться в игру и поставить серию в начальное положение. Счёт в противостоянии стал 2-2, теперь команды начнут играть до двух побед.