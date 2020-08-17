«Сокрытие со стороны клубов исключено». Главврач КХЛ — о сезоне в период эпидемии

КХЛ готовится начать сезон, несмотря на то, что эпидемия коронавирусной инфекции не закончилась. Матчи будут проходить с ограниченным количеством зрителей (а где-то готовятся играть и вовсе без них), игроков, сотрудников клубов и судей будут тестировать каждые пять дней, на аренах создадут специальные чистые зоны для обеспечения безопасности хоккеистов и работников клубов. Обо всех нововведениях и методах борьбы и профилактики заражения COVID-19 «Чемпионат» поговорил с главой медицинской службы КХЛ Асхабом Гаджиевым.

«Тестирование игроков – весьма дорогостоящее мероприятие. КХЛ берёт эти траты на себя»

— Опишите процедуру тестирования – как часто будет проводиться, кто берёт и обрабатывает пробы, как именно, кого тестируют, насколько быстро будут готовы результаты?

— В каждом регионе есть лаборатории-партнёры КХЛ. Клубы заблаговременно сообщают, что собираются проводить тесты, специалисты лабораторий выезжают в расположение команд. Обычно результат утреннего теста известен уже вечером того же дня, в самых отдалённых регионах его получают в течение трёх дней. Средний срок – сутки.

Во время чемпионата в случае отрицательного результата теста исследуемому лицу будет высылаться QR-код. Только при его наличии оно сможет попасть на арену. Программное обеспечение для Android уже готово и тестируется, для Apple – на финальном этапе разработки.

До начала сезона тестирование проводится раз в семь дней, в чемпионате – раз в пять дней.

Асхаб Гаджиев Фото: khl.ru

— Тестировать раз в пять дней — достаточно?

— Регулярность согласована с Роспотребнадзором, она продиктована тем, что наиболее частая продолжительность инкубационного периода для коронавируса составляет пять дней. Отмечу, что клубы имеют полное право дополнительно тестировать игроков за свой счёт.

— Есть ли какие-то особенности тестирования для Латвии, Казахстана, Беларуси и Финляндии?

— Особенности есть, и их очень много. Возникает множество вопросов, начиная с транспортировки биоматериала для ПЦР через границу. Поэтому у нас есть лаборатории-партнёры в этих странах. Они передают данные, которые централизованно попадают в КХЛ. Это всё делается очень быстро, в течение дня.

— Был ли кто-то против централизованного тестирования?

— Нет. Было лишь обсуждение с клубами некоторых нюансов по организации процесса. Тестирование игроков – весьма дорогостоящее мероприятие. КХЛ берёт эти траты на себя, так как считает, что это абсолютно необходимые меры. На кону – здоровье участников чемпионата, да и, собственно, сам чемпионат. И здесь мы должны ответственность брать на себя. Также очень важно то, что результаты получает не только игрок и клуб, но и медицинское управление КХЛ, поэтому мы можем оперативно реагировать на информацию. Мы видим результаты не только по игрокам, но и по всему персоналу.

Морозов: пока нельзя играть только в Казахстане. Надеемся, к сентябрю это будет реально

«Если выяснится, что контактная группа – вся команда, значит, вся команда сядет на карантин»

— Как будет отслеживаться контактная группа при положительном тесте? В случае заражения игрока вся команда садится на карантин?

— В каждом регионе будет сформирован своего рода «треугольник»: Роспотребнадзор – лаборатория – клуб для оперативного реагирования и быстрого принятия решений в любых ситуациях. Все алгоритмы прописаны в Положении, им клуб должен следовать до приезда специалистов Роспотребнадзора.

Если они подтвердят наличие инфекции, будет проведено расследование и определена контактная группа. И, к сожалению, если выяснится, что контактная группа – это вся команда, значит, вся команда сядет на карантин, мы совместно будем решать эту проблему. Либо при помощи фарм-клубов МХЛ и ВХЛ, либо при помощи переноса матча. Но, как уже говорил президент КХЛ, перенос не всегда будет возможен из-за плотного календаря. К тому же новую дату надо согласовать с соперником. Поэтому так важно, чтобы все участники, прежде всего игроки и персонал клуба понимали ответственность, которая на них лежит по соблюдению норм Положения. Только в их руках возможность эффективно противостоять распространению инфекции, не допустить её массового появления у себя в клубах и соответственно выходить на все матчи в оптимальном составе. От этого зависит, сможем ли мы провести чемпионат до конца.

— Что будет, если заболеет судья?

— Начнём с того, что судья, как и хоккеист, и сотрудник клуба, не сможет попасть на арену, имея положительный результат теста. Да, теоретически возможно, что будет контакт с больным сразу после проведения анализа и при этом он может ещё не быть разносчиком инфекции от 5 до 14 дней. Это также один из критериев выбора интервала тестирования. Мы все понимаем, что тесты не дают стопроцентную гарантию от заболевания. Наша задача – минимизировать риски и сделать всё возможное, чтобы сберечь здоровье людей.

— Есть ли общие рекомендации по возвращению в состав после коронавирусной инфекции? Может ли игрок сразу тренироваться в полную силу, играть?

— Мы дадим методические указания по возвращению перенесшего болезнь к тренировочному процессу. Всё зависит от того, в какой форме болел игрок. Если не было симптомов – это одно. Если же присутствовали даже небольшие осложнения — совсем другое. Врач клуба должен сделать всё, чтобы минимизировать риск для здоровья спортсмена. Уверен, что в командах работают профессионалы своего дела, которые смогут правильно оценить каждый конкретный случай.

— Есть какие-то бытовые ограничения для игроков, персонала на выездах и дома?

— Мы постарались максимально учесть их в Положении, однако универсальных правил, которые будут работать во всех регионах, на каждом объекте, нет. За идеальный вариант мы брали наличие у клуба своей базы и возможность на выезде жить в изолированной гостинице. Однако у клубов разное финансовое положение. Некоторые, возможно, не смогут даже селить игроков по одному в номере. Необходимо понимать, что требования Положения распространяются как на КХЛ, так и на МХЛ и ЖХЛ.

Наши общие рекомендации призваны минимизировать риск заражения, начиная с перелётов, заканчивая проживанием, питанием и т.д. То же самое относится к спортивным сооружениям, где мы создали специальную чистую зону. Туда не может попасть никто, кроме тех, кто указан в положении или не согласован с лигой. Списки на право прохода в чистую зону подают абсолютно все, кто по роду деятельности должен там находиться. Все должны иметь актуальные результаты теста.

В предвкушении хоккея. Что нужно знать о календаре нового сезона КХЛ Лига постаралась сделать расписание равномерным и логичным, а также учла пожелания клубов.

«Планируем ежедневно давать статистику по количеству заболевших в каждом клубе»

— В НХЛ есть приложения для отслеживания самочувствия, у нас будет что-то похожее?

— Нет, такое приложение лига разрабатывать не будет. Измерение температуры и другие исследования входят в ежедневные обязанности медицинской службы клуба.

— Будет ли КХЛ давать официальную информацию о количестве заболевших в клубах?

— Планируем ежедневно давать статистику по количеству заболевших в каждом клубе. Имена игроков мы называть не имеем права. На данный момент у нас 48 человек на карантине и 29 выздоровели, вернулись в расположение команд и приступили к тренировкам и играм.

При этом необходимо понимать, что окончательный диагноз ставит Роспотребнадзор, и только после этого мы можем подтвердить наличие заболевания COVID. Первично положительные тесты нами будут превентивно отрабатываться согласно алгоритму, прописанному в положении. Это позволит исключить контакты даже с потенциально заболевшим лицом.

— Злоупотреблений или сокрытия случаев заболевания со стороны клубов не будет?

— Исключено. Для того мы и организовали централизованное тестирование, чтобы иметь реальную статистику по количеству заболевших. Результаты медицинское управление КХЛ напрямую получает от лабораторий.

В КХЛ выявлено 53 случая заболевания коронавирусом среди игроков

— Как будет организована дезинфекция помещений, будет ли обязательным ношение средств индивидуальной защиты?

— В чистой зоне люди будут обязаны носить маски и перчатки. Не допускается пересечение персонала с игроками, кроме сотрудников клуба. Обязательна дезинфекция помещений, багажа и транспорта, в котором прибывает команда, в общем, всего, вплоть до душевых. Выработаны рекомендации по методам дезинфекции, например, холодный дисперсный туман, в целом, более эффективен для обеззараживания, чем обычная протирка дезсредством.

— Маски должны носить все, кто заходит на арену?

— При входе на арену да, абсолютно все. Игроки, тренеры и судьи при выходе на лёд смогут их снять.

— Как будет организована безопасность болельщиков? Например, в Москве квоту посещаемости увеличили до 50%, как при этом будет соблюдаться дистанция в 1,5 метра?

— Первым правилом в таком случае становится соблюдение дистанции, но это не относится к тем, кто купил билеты по одной заявке. Нет смысла, к примеру, членов семьи изолировать друг от друга.

«Для работы в чистой зоне журналисты должны иметь на руках отрицательный тест»

— Как будут работать СМИ? Как будет организовано общение с игроками после матчей?

— СМИ будут иметь возможность посещать матчи КХЛ. Сразу поясню, что к СМИ относится пишущая пресса, фото и ТВ в категории «не правообладатели». Посещения раздевалок и общения в микст-зоне не будет. Однако лига сделала всё для того, чтобы живое общение сохранилось.

Так, если клуб обеспечивает наличие зала для пресс-конференций в чистой зоне, то журналисты будут иметь возможность личного общения с хоккеистами и тренерами после матча. При этом наличие отрицательного результата тестирования на COVID-19, пройденного не более чем за 96 часов до начала матча, обязательно. Если у журналиста нет теста или у клуба нет возможности организовать зал для пресс-конференций в чистой зоне, общение будет происходить онлайн. Важно отметить, что к таким пресс-конференциям смогут присоединиться СМИ из других городов, что ранее не было доступно. Каждый журналист в реальном времени сможет задать вопрос.

Также мы понимали, что нельзя исключать возможность личных интервью. Она сохранена. Нужно подать заявку в клуб и после согласования прийти в назначенный день на интервью с отрицательным результатом теста, соблюдать все правила, быть в маске и перчатках, находиться на расстоянии не менее двух метров от игрока или тренера.

— Какие отличия будут для фотографов, телевещателей?

— Работа фотографов будет организована в прежнем формате, кроме одного нюанса. Фотопозиции у бортов относятся к чистой зоне, поэтому для работы на данных точках необходимо иметь отрицательный результат теста.

Телевещатели, которые попадают в чистую зону, будут обязаны иметь отрицательный результат теста, носить маску и перчатки. Количество людей ограничено. Также при проведении флеш-интервью расстояние между корреспондентом и игроком или тренером должно быть не менее двух метров. В остальном по их работе всё без изменений.

— Будут ли журналисты сдавать тесты, если да, то как часто?

— Необходимо сдавать тесты, только если вы планируете работать в чистой зоне, тест должен быть пройден не более чем за 96 часов до начала матча или личного интервью. Тестирование журналистов осуществляется редакциями изданий, тестирование телевещателей осуществляет заказчик трансляции.

Фото: vk.com/hcakbars

— Будут ли ограничения по количеству журналистов на матчах, как будет осуществляться соблюдение мер безопасности для журналистов?

— На каждый матч может быть допущено не более 27 представителей СМИ (10 пишущих, 7 фотографов и 10 представителей телекомпаний), в этот список не включаются представители телевещателей. Важно, обращаю на это внимание, что для посещения матча СМИ должны подать заявку в пресс-службу клуба-хозяина на медиапортале КХЛ не позднее, чем за 24 часа до начала игры. То есть на каждую игру будет формироваться отдельный список СМИ.

— Все тренировки и общение после тренировок будут в онлайн-формате?

— Доступ СМИ на утренние тренировки в дни матчей будет закрыт. Клубы, при наличии заявок от СМИ, будут обязаны осуществлять техническую съёмку 30 минут тренировки, а затем обеспечивать общение тренеров и игроков с представителями СМИ средствами видеосвязи.

— Есть ли прогноз, как долго продлятся эти меры, и что будет в случае второй волны эпидемии?

— Предсказать это невозможно. Наша задача принять все меры для того, чтобы не пришлось прерывать чемпионат.

— А если возникнут какие-то форс-мажорные обстоятельства, лига будет разрабатывать новый регламент?

— Положение может меняться по приказу президента лиги. Это сделано для того, чтобы мы могли оперативно реагировать на изменения эпидемиологической обстановки или требований Роспотребнадзора. В частности, когда мы согласовывали положение, ограничение по зрителям было 10% от вместимости арены. Сейчас в регионах требования поменялись. В положении будут и другие изменения до начала чемпионата по итогам предсезонных матчей и турниров. Эти изменения в обязательном порядке должны быть согласованы с Роспотребнадзором.