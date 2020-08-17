Сможет ли Коршков реально усилить «Локомотив»? Главные трансферы недели в КХЛ

Рассказываем о главных сделках клубов Континентальной лиги за последнюю неделю. Упоминаем только о трансферах и обменах, состоявшихся официально и подтверждённых командами или самими игроками.

н. Егор Коршков – из «Торонто» в «Локомотив»

На днях КХЛ официально зарегистрировала контракт Егор Коршкова с «Локомотивом». Спустя сезон форвард возвращается в родной клуб. Скажем честно: в Северной Америке у Егора не получилось. Он попал не в ту команду. Нынешний «Торонто» перенасыщен игроками, а тем более нападающими. Пробиться в состав первой команды сложно. Вопрос в другом: найдёт ли Андрей Скабелка нужное место Егору в «Локомотиве»? Было бы интересно снова посмотреть на Коршкова в связке с Красковским, только вот Полунина в Ярославле уже нет, поэтому в тройку нужно искать нового человека.

Полунин – Красковский – Коршков. Что стало с тройкой, которая должна была блистать в КХЛ Красковский побьётся за доверие Скабелки, Полунин едет перезагружаться в Хабаровск, а Коршков может вернуться в Ярославль.

з. Ондржей Витасек – из «Амура» в «Динамо» Рига

Продолжает усиливать состав Петерис Скудра. Не успел «Амур» отказаться от защитника Витасека, взяв на его место соотечественника Машина, как с Ондржеем сразу подписали контракт в Риге. Учитывая, что у «Динамо» нет лимита на легионеров, иностранцев в столице Латвии может быть сколько угодно. Для рижан Витасек должен стать усилением и игроком двух первых пар. Опыт у чеха приличный.

Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

н. Джей Си Липон – из «Манитобы» в «Динамо» Рига

Ещё один новичок рижского «Динамо» — форвард из системы «Виннипега» Липон, о чьём переходе в команду Скудры сообщал «Чемпионат». Позднее сам Джей Си подтвердил эту информацию в своих соцсетях. Главная проблема Липона – большое количество штрафных минут. Скудра должен обратить внимание на дисциплину канадца, но и берут его в большей степени для того, чтобы в «Динамо» был способный постоять за других игроков хоккеист. Думается, что мы увидим в КХЛ драки с участием Липона.

Расшевелить латвийское болото. Почему Скудра – идеальный тренер для «Динамо» С задачей по возвращению рижан к жизни Петерис должен справиться блестяще.

н. Дмитрий Лугин – из ХК «Сочи» в «Витязь»

Просмотровый контракт

Лугин много пропустил в прошлом сезоне из-за проблем со здоровьем, но в целом нападающий он обученный и способный приносить пользу. Разумеется, при правильном использовании тренерским штабом. Сейчас Лугина позвали в «Витязь» на просмотровый контракт. Для подольского клуба Лугин – подходящий вариант. Если, конечно, не будет запрашивать больших денег, так как финансовое состояние «витязей» оставляет желать лучшего.

з. Никита Бобряшов – из «Адмирала» в «Торпедо»

Бобряшов неплохо чувствовал себя в «Адмирале» при Сергее Светлове. Светлов вообще хорошо работал со средними игроками, ведь звёздных хоккеистов во Владивосток не привозили. В «Торпедо» Бобряшов может раскрыться по-новому. Единственное, что смущает: по составу нижегородцы по-прежнему больше похожи на клуб ВХЛ. Возможно, это впечатление обманчиво. После просмотрового контракта в Нижнем Новгороде с Бобряшовым заключили полноценное соглашение.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

в. Владислав Окоряк, з. Александр Калинин, з. Антон Лукичёв, з. Илья Миронов, н. Максим Денежкин, н. Егор Манин – из «Локомотива» в «Буран»

Целая партия хоккеистов отправилась из «Локомотива» в Высшую лигу. Теперь фарм-клуб ярославцев «Буран» сможет рассчитывать на неплохие результаты, ведь команда получила в своё расположение талантливую и желающую доказать свою состоятельность молодёжь. Напомним, что ранее в «Буран» командировали и защитника Зията Пайгина. У «Локомотива» серьёзный перебор с игроками, поэтому оставить всех в первой команде нет никакой возможности.

н. Александр Барахтин – из академии Онтарио в «Авангард»

Барахтин является воспитанником подмосковного «Атланта». Последние три года он выступал за хоккейную академию Онтарио. С Барахтиным заключён трёхсторонний контракт (КХЛ/ВХЛ/МХЛ). Хорошо, что «Авангард» старается возвращать из-за океана молодых игроков, у которых там застопорился прогресс. Но сможет ли Барахтин реализовать себя в России? От этого во многом будет зависеть его дальнейшая карьера. Сейчас Барахтину 17 лет, самое время начинать прибавлять.