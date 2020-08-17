Четыре случая в НХЛ, когда клубы выигрывали серии с 0-3. Способен ли на это «Вашингтон»?

3-0 в серии — это почти приговор. Математические шансы отыграться есть, но практически это удавалось очень немногим. В истории «Вашингтон Кэпиталз», которому теперь необходимо совершить подвиг по расписанию, таких случаев ещё не было. Более того, даже с 0-2 в серии «столичные» отыгрывались крайне редко.
Тем не менее, как справедливо заметил Александр Овечкин, другие команды иногда делали невозможное и не просто отыгрывали дефицит в серии 0-3, но и выходили в следующий раунд. Из 192 команд, которые попадали на край пропасти, спаслись 4. Исторический шанс «Кэпиталз» составляет 2,08%, но он всё-таки есть.
Итак, вот команды, на которое «столичным» нужно равняться.
Год — 1942.
Команда — «Торонто Мэйпл Лифс».
Соперник — «Детройт Ред Уингз».
Стадия — финал Кубка Стэнли.
«Торонто» стал первым и пока единственным клубом, кто смог совершить «возвращение» с 0-3 в финале, а также сделать это дома. Нынче о домашнем преимуществе можно забыть, хотя формально «Вашингтон» будет считаться хозяином льда в Торонто, если сумеет «дожить» до этого.
Подвиг «Торонто» уникален ещё и тем, что «Детройт» не просто вёл 3-0 в серии. В четвёртом матче, который мог стать для «кленовых» последним в сезоне, «Ред Уингз» сначала лидировал со счётом 2:0, а потом — 3:2. Лишь в третьем периоде «Торонто» смог отыграться и в овертайме забил победный гол, продлив своё кубковое существование. Затем были три впечатляющие победы «Мэйпл Лифс» — 9:3, 3:0 и 3:1, принесшие канадской команде Кубок Стэнли.
«Это всё шпилька и куриная косточка. Я давно их ношу с собой, на удачу. Она к нам и пришла», — сказал защитник «Торонто» Боб Голдхэм. Посещаемость седьмой игры финала-1942 составила более 16 тысяч зрителей, что тогда было абсолютным рекордом. Ещё один нюанс — отсутствие на трёх последних матчах серии главного тренера «Детройта» Джека Адамса, который был дисквалифицирован на неопределённый срок за участие в драке с арбитром Мелом Харвудом в конце матча номер 4. Тем не менее, приз лучшему наставнику сезона в НХЛ был назван именно в его честь.
Если в НХЛ было 4 случая выигрыша серии после дефицита 0-3, то в НБА таких случаев не зафиксировано ни одного, а в MLB — один (2004, «Бостон Ред Сокс»).
Год — 1975.
Команда — «Нью-Йорк Айлендерс».
Соперник — «Питтсбург Пингвинз».
Серия — 1/4 финала Кубка Стэнли.
В 1975 году знаменитый наставник «Айлендерс» Эл Арбур был в процессе строительства команды, которая в начале 1980-х стала легендарной, но до той поры «островитянам» пришлось испытать многое. Голкипер Билли Смит выиграл с «Айлендерс» четыре Кубка Стэнли (1980-1983), а за пять лет до первого трофея у него были трудные времена. Проиграв три первых матча серии против «Пингвинз», Смита убрали из ворот, заменив его Гленном «Чико» Рёшем, который и стал залогом впечатляющего проявления характера. Рёш выиграл четыре матча кряду, отразив 96,9% бросков по своим воротам, что стало полной неожиданностью для «пингвинов».
В шести первых матчах той серии было забито по 6 голов. В седьмом матче на льду питтсбургской «Сивик-Арены» была заброшена лишь одна шайба — за 5 минут до конца отличился капитан «Айлендерс» Эд Вестфолл. «В первом периоде соперник дважды попал мне в маску. Два своих лучших сейва в серии я сделал головой», — шутил после победы Гленн Рёш.
Правда, героизм потребовал от «островитян» слишком много усилий, и в следующем раунде с «Филадельфией» подобный трюк уже не прошёл. Там снова было 0-3 в серии, которые превратились в 3-3, но седьмой матч остался за «лётчиками».
Год — 2010.
Команда — «Филадельфия Флайерз».
Соперник — «Бостон Брюинз».
Стадия — второй раунд.
45 лет в НХЛ не бывало подобных чудес, но любая серия имеет свойство прерываться. В том плей-офф «Филадельфия» дошла до финала Кубка Стэнли, где проиграла в семи матчах «Чикаго», но до этого была героическая серия с «Бостоном». Героическая ещё и потому, что в седьмом матче «Бостон» вёл 3:0, но «лётчики» не сдались и вырвали победу со счётом 4:3, благодаря решающей шайбе Симона Ганье. «Бостон» тогда сгубило большое количество удалений, а Ганье, что любопытно, пропустил три первых матча серии из-за перелома ноги.
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«У Ганье есть характер, который позволяет выигрывать матчи. Он проявляет его в самых тяжёлых обстоятельствах», — говорил тогда главный тренер «Флайерз» Питер Лавиолетт. У «лётчиков» по ходу серии тоже произошла смена стартового вратаря: первый номер «Филадельфии» Брайан Буше получил травму в пятом матче, и два оставшихся матча серии выиграл Майкл Лейтон.
Год — 2014.
Команда — «Лос-Анджелес Кингз».
Соперник — «Сан-Хосе Шаркс».
Стадия — первый раунд.
«Короли» стали единственной командой, которой удалось «вернуться» и выиграть серию первого раунда, поскольку именно в первом раунде разница в уровне соперников является наибольшей. «Акулы» унизили оппонентов в двух первых матчах (6:3 и 7:2), но уже в третьей встрече была упорная борьба (4:3 ОТ), и в оставшихся матчах «Лос-Анджелес» никогда не забивал меньше трёх голов. В седьмом поединке борьбы и вовсе не получилось — «Лос-Анджелес» взял верх со счётом 5:1, а главным героем у «королей» стал вратарь Джонатан Куик. В трёх последних матчах он пропустил суммарно только два гола, а штатным везунчиком у «Кингз» был Джастин Уильямс, прозванный «мистер седьмая игра».
В том году «Лос-Анджелес» выиграл ещё две серии из семи матчей, а затем в финале был сильнее «Рейнджерс» (4-1) и выиграл Кубок Стэнли.
Как играл «Лос-Анджелес» в розыгрыше Кубка Стэнли-2014
Четвёртый матч — он трудный самый
Стоит сказать очевидное: ключевым матчем для «Вашингтона» в серии против «Айлендерс» станет четвёртая игра. И дело даже не в том, что в ней кубковый путь «столичных» может завершиться. Если «Кэпиталз» сделает счёт в серии 1-3, то шансы победить в серии заметно вырастут по сравнению с нынешними. Отыграться с 0-3 удалось всего четырём клубом в истории, зато «вернуться» и выиграть после 1-3 смогли в разное время 29 команд НХЛ, причём дважды это делал и сам «Вашингтон».
В 1988 году в полуфинале дивизиона Патрика «столичные» уступали 1-3 «Филадельфии», но сумели собраться и довести дело до седьмого матча, когда в овертайме победный гол забил знаменитый тафгай Дэйл Хантер. В 2009 году «Кэпиталз» улыбнулась удача, и Овечкин и компания отыгрались с 1-3 у «рейнджеров», зато год спустя разбазарили такое же преимущество в серии с «Монреалем».
В том, что «столичные» могут выиграть четвёртый матч, нет никаких сомнений. Но опыт Барри Тротца и его знание слабых мест соперника всё-таки делают вероятность полноценного «камбэка» «Вашингтона» крайне низкой.
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