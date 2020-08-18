Лидер золотой «молодёжки» и лучший бомбардир ВХЛ не нужен Куньлуню». Что не так с Кицыным?

Как же всё-таки по-разному сложились карьеры лидеров золотой молодёжки Валерия Брагина. Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко уже к 28 годам воплотили в жизнь детскую мечту, выиграв Кубок Стэнли, и теперь делают всё, чтобы вновь поднять над головой заветную чашу. Артемий Панарин, будучи вообще не задрафтованным в НХЛ, подписал огромный контракт с «Рейнджерс» на 11 млн долларов и стал героем Нью-Йорка. Даниил Собченко и Юрий Урычев, к сожалению, трагически погибли в ужасной катастрофе под Ярославлем, и теперь уже никто не может сказать, как сложилась бы их судьба.

А вот Никита Двуреченский и Максим Кицын, которые через два года разменяют четвёртый десяток, уже не первый год вынуждены играть в ВХЛ. Однако если первый никогда не котировался как будущая звезда, то второй уже с юниоров считался чуть ли не талантливее другого сибирского вундеркинда Владимира Тарасенко. Но пока новосибирский воспитанник при комфортных условиях не опускается ниже планки в 30 шайб за сезон в НХЛ, новокузнецкий талант вынужден в свои 28 лет цепляться за любую возможность попасть в КХЛ.

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Доподлинно неизвестно, когда и почему карьера Кицына дала трещину и свернула не туда. Габаритный и достаточно техничный крайний нападающий уже в 16 лет дебютировал за родную «Кузню» в КХЛ и в первом же матче против минского «Динамо» оформил дубль. Иронично, что Кицын и Тарасенко дебютировали во взрослом хоккее одновременно и сразу же перенесли неформальное противостояние за звание главного таланта Сибири из юниоров в КХЛ. К слову, Тарасенко тоже забросил свою первую шайбу в КХЛ в первом матче, но сделал это сразу же первым касанием в первой смене. Какое из достижений героев Баффало круче, решайте сами.



В том же сезоне сибиряки съездили на серебряный ЮЧМ, где ожидаемо были лидерами российской «юниорки» Владимира Плющева вместе с Евгением Кузнецовым, Кириллом Кабановым и Александром Бурмистровым. В следующем году всё тот же Плющев брал лидеров команды 1991 года рождения на МЧМ в Канаду, где сборная России неожиданно «отлетела» в четвертьфинале от Швейцарии. Во многом именно первый МЧМ в карьере определил позиции Тарасенко и Кицына на драфте. Тогда новосибирец в команде парней на год старше стал лучшим снайпером сборной, в то время как Кицын в Канаде несколько потерялся. В итоге Владимир ушёл под общим 16-м номером в «Сент-Луис», а вот Максим «залежался» до шестого раунда, где его забрал «Лос-Анджелес».

Фото: Harry How/Getty Images

Далёким летом 2010 было ощущение, что энхаловские скауты проморгали новокузнецкую звёздочку и вообще не видели Кицына, который уже в 18 лет оформил первый хет-трик в КХЛ и вовсю толкался с мужиками. Однако сейчас вопрос, почему Максим ушёл с драфта так низко, уже не возникает. Говорят, что ноги кормят не только волка, но и хоккеистов. Проблема Максима была именно в ногах. У Кицына не было главного качества, без которого заиграть в современной НХЛ почти нереально, — стартовой скорости.



После невероятного камбэка в Баффало, золота МЧМ и удачного в плане личной статистики турнира Кицын решил в Россию не возвращаться и променял КХЛ на Юниорскую лигу Онтарио. И если верить Леониду Вайсфельду, то именно отъезд в Канаду и надломил карьеру Максима. В «Миссиссоге» Кицын выдавал неплохие цифры, но после завершения сезона внезапно вернулся в Новокузнецк. О том, почему он не остался в Канаде, Максим не стал распространяться, сославшись на неоднозначность ситуацию.

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В итоге возвращение в Россию ничего хорошего карьере Кицына не принесло. В родной «Кузне» Максим играл достаточно слабо и, проведя один сезон в родной команде, оказался не нужен главному тренеру «сталеваров» Анатолию Емелину. Поразительно, что с талантливым воспитанником в Новокузнецке решили не возиться и обменяли в «Торпедо», за который он в следующем году сыграл всего 8 матчей, а большую часть нового сезона провёл в фарм-клубе.

Захандрив в КХЛ, Кицын решил перезагружаться в системе «Лос-Анжелеса», задрафтовавшего его в 2010 году и выбрал, прямо скажем, не самое удачное время для переезда в Калифорнию. Россиянин подписал контракт новичка в чемпионский сезон, когда даже в фарм-клубе «Кингз» конкуренция была выше, чем у армянских таксистов в калифорнийских аэропортах. Кицын здорово начал в АХЛ, но после первых матчей плавно перекочевал в нижние звенья, а чуть позже и вовсе свалился в Лигу Восточного побережья. За три сезона новокузнецкий талант сыграл в АХЛ всего 29 раз и большую часть контракт сжёг в периферийной ECHL, в которой однажды набрал 155 минут штрафа. Испытание лигами фарм-клубов Кицын не прошёл. Впрочем, в своём провале Максим никого кроме себя не винит. Банально проиграл конкуренцию.



Ничего хорошего не вышло и от очередного возвращения в Россию. Заиграть в «Торпедо» со второй попытки в энергозатратный хоккей Скудры с низкой скоростью и «без ног» ожидаемо не получилось. Достаточно быстро открестились от чемпиона мира и в «Адмирале», где Кицын играл исключительно в нижних звеньев. После очередного провала клубы КХЛ, кажется, совсем забыли о хоккеисте Кицыне. Протянул спасательный круг уже немолодому нападающему Леонид Тамбиев, который пригласил Максима в карагандинскую «Сарыарку» и заставил вспомнить, что он умеет набирать очки.

После победы «Сарыарки» в финале Кубка Петрова Кицын спустя восемь лет вернулся в «Кузню», которая за это время не только спустилась в «вышку», но и стала там местным олигархом. В родной команде Максим расцвёл так, что сходу настрелял 39 голов и побил рекорд ВХЛ по заброшенным шайбам. Однако как бы хорошо Кицыну ни было в Новокузнецке, ВХЛ — это не то место, куда судьба должна была завести такого таланта. Пусть в родном городе он наконец-то и стал звездой, которой так не хватало «Кузни» после исключения из КХЛ.

Фото: vk.com/metallurgnk

Выдав лучший сезон в карьере, один из героев Баффало мог рассчитывать на интерес из лиги повыше, но генеральные менеджеры из КХЛ в очередь за лучшим бомбардиром не выстроились и предложениями не заваливали. Зимой агент хоккеиста Шуми Бабаев рассказывал, что Кицыным интересовался топ-клуб, но тогда Максим решил «лучше прочувствовать свою позицию на льду» и остаться в «Кузне». После окончания прошлого сезона Кицын заявил, что отказался от нового соглашения с «Металлургом» и ведёт переговоры об одностороннем контракте в КХЛ. Как показало межсезонье, единственным клубом, которым проявил предметный интерес к рекордсмену «вышки», стал сюрреалистичный «Куньлунь», пригласивший Кицына с кучей других россиян только на просмотровый контракт. Временным соглашением сотрудничество хоккеиста с китайским клубом и закончилось.

Кицын: ведутся разговоры об одностороннем контракте в КХЛ. Увидим, насколько это реально

Сейчас слова хоккеиста и агента об интересе со стороны клубов КХЛ выглядят то ли как попытка выдать желаемое за действительное, то ли как конфликт мечты с реальностью. Беспокоит другое — Кицын действительно заслужил шанс ещё раз закрепиться в КХЛ. Максим, в отличие от большинства сверстников, не прожигал свой талант и не оставлял его в ночных клубах. Новокузнецкий воспитанник не «сидел в чебуречных», а честно старался пробиться наверх и оправдать хотя бы часть авансов выданных ему в молодости.



Шанс вернуться в КХЛ он точно заработал. Только судьба не хочет платить ему по счетам. Сейчас всё идёт к тому, что Максим снова начнёт сезон в родном «Металлурге», который временно сменил родной Новокузнецк на Саранск. Неужели всё до сих пор упирается в его мобильность? Что ещё ему нужно сделать, чтобы обратить на себя внимание? Кажется, что Максиму только и остаётся, что сесть и подобно герою Андрея Серебрякова из «Левиафана» сквозь слёзы промолвить: «Я ничего не понимаю».