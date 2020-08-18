Василевского пробили первым же броском. Но офсайд сгубил надежды «Коламбуса»

В итоге единственный гол он пропустил, когда в него въехал Кэм Аткинсон.

«Тампе» приходится нелегко, но никто и не ожидал обратного. «Коламбус» делает всё, на что способен, чтобы затруднить жизнь «молниям», и их усилия достойны огромного уважения, но теперь они стоят на краю вылета – счёт в серии стал 3-1 в пользу команды Джона Купера.

Джон Торторелла после поражения в третьем матче говорил о том, что его команда исчерпала психологический резерв и нуждается в перезагрузке. Выходной пошёл «Коламбусу» на пользу – сегодня они смотрелись настолько целеустремлёнными и свежими, что периодически «Тампа» отбивалась с большим трудом.



Тон задало первое звено – после потрясающей обводки Веренски и добивания Бьёркстранда шайба оказалась в воротах Василевского. Действующего обладателя «Везины» пробили первым же броском, лучшего начала для «Коламбуса» нельзя было представить, но гол отменили после тренерского запроса на офсайд. Пожалуй, это был ключевой момент матча – в итоге именно этого гола не хватило «Блю Джекетс», чтобы добиться овертайма.

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У первых двух звеньев «Тампы» в атаке не клеилось (Кучеров например, в этом плей-офф впервые нанёс меньше двух бросков) – они либо увязали у бортов, либо их броски блокировали. Но в нужный момент прорвало тройку-джокера – трудолюбивых и небесталанных Гурда, Гудроу и Коулмана. Именно они стряхнули с «молний» налёт апатии и со 100% КПД провели две свои первые смены во втором периоде. Сначала Гудроу забил в пустой угол после диагональной передачи от лицевой линии, а затем Гурд подставил клюшку под бросок Шаттенкирка.

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«Коламбус» это не смутило – отдохнувшие, они были уверены в своих силах и ответили практически моментально. Кэм Аткинсон, пропустивший два матча из-за травмы, вернулся в состав и сразу же забил (интересно, что в первой игре с пятью овертаймами он был единственным, кто не нанёс ни одного броска).



Но забил он, въехав в Василевского, и помешал ему среагировать на бросок, однако Купер подумал минутку и решил не рисковать с запросом, который, в случае неудачи, привёл бы к двухминутному штрафу.

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Помимо свежести и дисциплинированности «Коламбусу» в любом случае жизненно необходимо, чтобы Корписало продолжал творить чудеса и спасать в безнадёжных ситуациях. И он снова подтащил, в шпагате отбив два опаснейших броска при игре в меньшинстве.

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Однако этого не хватило, и в третьем периоде именно «Тампа» на правах более опытного кубкового бойца выглядела опаснее. Лучшая защита – это нападение, особенно когда надо отстоять скользкий победный счёт. Этот тяжелейший матч «молнии» закончили уверенно, но как бы ни закончилась эта серия, в характере «Коламбусу» не занимать.