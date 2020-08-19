У Овечкина 69 голов в плей-офф! Обогнал великого Хоу и своего главного конкурента Кросби

До пандемии коронавируса мы с удовольствием наблюдали за заочной борьбой Александра Овечкина с легендами прошлых лет за звание лучшего снайпера в истории НХЛ. Ови серьёзно продвинулся в списке главных голеадоров за минувшую регулярку, обогнав Люка Робитайла, Теэму Селянне, Марио Лемье, Стива Айзермана и Марка Мессье. Остановился он на отметке 706 шайб и восьмом месте, и мы справедливо сокрушались, что коронавирус отнял у Ови возможность в оставшихся играх регулярки подобраться поближе к легендарному Уэйну Гретцки с его сумасшедшим результатом – 894 шайбы.

«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.

Теперь шагать к вечному рекорду Овечкину предстоит уже в следующем сезоне, а сейчас Александр бьётся с «Вашингтоном» в плей-офф, но и здесь, оказывается, русский голеадор ведёт снайперскую гонку со звёздами разных эпох. И сегодняшний дубль в ворота «Айлендерс» позволил Овечкину обойти в списке главных забивал Кубка Стэнли две важнейшие для канадского хоккея фамилии.

Дубль Овечкина и супергол Кузнецова! Русские звёзды не дали опозориться «Вашингтону» «Кэпиталз» быстро пропустили два гола и были близки к 0-4 в серии.

За спиной Александра остались Горди Хоу и Сидни Кросби. Великий Мистер Хоккей и главный конкурент Овечкина забивали в Кубке Стэнли 68 раз, а наш форвард, отправив победную ракету в ворота Варламова, отличился в 69-й.

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Такого результата Ови добился в 135-м матче плей-офф, в то время как Хоу сыграл 157 встреч, а Кросби и вовсе 168 поединков.



Топ-20 снайперов плей-офф НХЛ

№ Игрок Голы Матчи 1 Уэйн Гретцки 122 208 2 Марк Мессье 109 236 3 Яри Курри 106 200 4 Бретт Халл 103 202 5 Гленн Андерсон 93 225 6 Майк Босси 85 129 7 Джо Сакик 84 172 8 Морис Ришар 82 132 9 Клод Лемье 80 234 10 Жан Беливо 79 162 11 Яромир Ягр 78 208 12 Марио Лемье 76 107 13 Дино Сиссарелли 73 141 14 Патрик Марло 72 195 15 Эса Тикканен 72 186 16 Брайан Троттье 71 221 17 Стив Айзерман 70 196 18 Александр Овечкин 69 135 19 Горди Хоу 68 157 20 Сидни Кросби 68 168

Впереди у Овечкина новые возможности для больших рекордов. Уже в этом розыгрыше плей-офф Александр может легко забраться в топ-15 снайперов всех времён, хотя понятно, что его «Вашингтон» находится на грани вылета из плей-офф. Впрочем, Овечкин отлично чувствует себя в матчах без права на ошибку. В 25 таких играх он забил уже 13 голов, а рекорд по этому показателю принадлежит Марку Мессье и составляет, между прочим, всего 16 шайб. Так что если Овечкин собирается вытягивать «Вашингтон» в серии с «Айлендерс», то уже к концу этого противостояния русскому форварду покорится новая величина.

Овечкин повторил результат Робитайла по голам в матчах с угрозой вылета из плей-офф

Возвращаясь к кубковой снайперской гонке, отметим, что у Овечкина отличные шансы войти как минимум в топ-5, даже если в этом сезоне у «Вашингтона» осталась лишь одна игра. Заканчивать карьеру Ови пока не собирается, лет пять ещё поиграть должен, и разве будет для него проблемой забить 24 гола в матчах Кубка Стэнли за это время? 93 шайбы в плей-офф – это показатель Гленна Андерсона, занимающего сейчас пятую строчку.



Да и результат Гретцки не выглядит таким уж недосягаемым. Но, чтобы покорить эту вершину, Овечкину нужно регулярно играть в плей-офф и проходить там далеко, а здесь уже не всё зависит от Александра.