У Овечкина 69 голов в плей-офф! Обогнал великого Хоу и своего главного конкурента Кросби

До пандемии коронавируса мы с удовольствием наблюдали за заочной борьбой Александра Овечкина с легендами прошлых лет за звание лучшего снайпера в истории НХЛ. Ови серьёзно продвинулся в списке главных голеадоров за минувшую регулярку, обогнав Люка Робитайла, Теэму Селянне, Марио Лемье, Стива Айзермана и Марка Мессье. Остановился он на отметке 706 шайб и восьмом месте, и мы справедливо сокрушались, что коронавирус отнял у Ови возможность в оставшихся играх регулярки подобраться поближе к легендарному Уэйну Гретцки с его сумасшедшим результатом – 894 шайбы.
Теперь шагать к вечному рекорду Овечкину предстоит уже в следующем сезоне, а сейчас Александр бьётся с «Вашингтоном» в плей-офф, но и здесь, оказывается, русский голеадор ведёт снайперскую гонку со звёздами разных эпох. И сегодняшний дубль в ворота «Айлендерс» позволил Овечкину обойти в списке главных забивал Кубка Стэнли две важнейшие для канадского хоккея фамилии.
За спиной Александра остались Горди Хоу и Сидни Кросби. Великий Мистер Хоккей и главный конкурент Овечкина забивали в Кубке Стэнли 68 раз, а наш форвард, отправив победную ракету в ворота Варламова, отличился в 69-й.
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Такого результата Ови добился в 135-м матче плей-офф, в то время как Хоу сыграл 157 встреч, а Кросби и вовсе 168 поединков.
Топ-20 снайперов плей-офф НХЛ
|№
|Игрок
|Голы
|Матчи
|1
|Уэйн Гретцки
|122
|208
|2
|Марк Мессье
|109
|236
|3
|Яри Курри
|106
|200
|4
|Бретт Халл
|103
|202
|5
|Гленн Андерсон
|93
|225
|6
|Майк Босси
|85
|129
|7
|Джо Сакик
|84
|172
|8
|Морис Ришар
|82
|132
|9
|Клод Лемье
|80
|234
|10
|Жан Беливо
|79
|162
|11
|Яромир Ягр
|78
|208
|12
|Марио Лемье
|76
|107
|13
|Дино Сиссарелли
|73
|141
|14
|Патрик Марло
|72
|195
|15
|Эса Тикканен
|72
|186
|16
|Брайан Троттье
|71
|221
|17
|Стив Айзерман
|70
|196
|18
|Александр Овечкин
|69
|135
|19
|Горди Хоу
|68
|157
|20
|Сидни Кросби
|68
|168
Впереди у Овечкина новые возможности для больших рекордов. Уже в этом розыгрыше плей-офф Александр может легко забраться в топ-15 снайперов всех времён, хотя понятно, что его «Вашингтон» находится на грани вылета из плей-офф. Впрочем, Овечкин отлично чувствует себя в матчах без права на ошибку. В 25 таких играх он забил уже 13 голов, а рекорд по этому показателю принадлежит Марку Мессье и составляет, между прочим, всего 16 шайб. Так что если Овечкин собирается вытягивать «Вашингтон» в серии с «Айлендерс», то уже к концу этого противостояния русскому форварду покорится новая величина.
Возвращаясь к кубковой снайперской гонке, отметим, что у Овечкина отличные шансы войти как минимум в топ-5, даже если в этом сезоне у «Вашингтона» осталась лишь одна игра. Заканчивать карьеру Ови пока не собирается, лет пять ещё поиграть должен, и разве будет для него проблемой забить 24 гола в матчах Кубка Стэнли за это время? 93 шайбы в плей-офф – это показатель Гленна Андерсона, занимающего сейчас пятую строчку.
Да и результат Гретцки не выглядит таким уж недосягаемым. Но, чтобы покорить эту вершину, Овечкину нужно регулярно играть в плей-офф и проходить там далеко, а здесь уже не всё зависит от Александра.
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