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Овечкин сделал дубль в матче плей-офф НХЛ, Овечкин обогнал Хоу и Кросби по голам плей-офф

Овечкин сделал дубль в матче плей-офф НХЛ
Лев Лукин
У Овечкина 69 голов в плей-офф! Обогнал великого Хоу и своего главного конкурента Кросби
Заочная борьба с легендами продолжается для Александра и в матчах Кубка Стэнли.
Хоккей / НХЛ 0

До пандемии коронавируса мы с удовольствием наблюдали за заочной борьбой Александра Овечкина с легендами прошлых лет за звание лучшего снайпера в истории НХЛ. Ови серьёзно продвинулся в списке главных голеадоров за минувшую регулярку, обогнав Люка Робитайла, Теэму Селянне, Марио Лемье, Стива Айзермана и Марка Мессье. Остановился он на отметке 706 шайб и восьмом месте, и мы справедливо сокрушались, что коронавирус отнял у Ови возможность в оставшихся играх регулярки подобраться поближе к легендарному Уэйну Гретцки с его сумасшедшим результатом – 894 шайбы.

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Теперь шагать к вечному рекорду Овечкину предстоит уже в следующем сезоне, а сейчас Александр бьётся с «Вашингтоном» в плей-офф, но и здесь, оказывается, русский голеадор ведёт снайперскую гонку со звёздами разных эпох. И сегодняшний дубль в ворота «Айлендерс» позволил Овечкину обойти в списке главных забивал Кубка Стэнли две важнейшие для канадского хоккея фамилии.

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За спиной Александра остались Горди Хоу и Сидни Кросби. Великий Мистер Хоккей и главный конкурент Овечкина забивали в Кубке Стэнли 68 раз, а наш форвард, отправив победную ракету в ворота Варламова, отличился в 69-й.

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Такого результата Ови добился в 135-м матче плей-офф, в то время как Хоу сыграл 157 встреч, а Кросби и вовсе 168 поединков.

Топ-20 снайперов плей-офф НХЛ

ИгрокГолыМатчи
1Уэйн Гретцки122208
2Марк Мессье109236
3Яри Курри106200
4Бретт Халл103202
5Гленн Андерсон93225
6Майк Босси85129
7Джо Сакик84172
8Морис Ришар82132
9Клод Лемье80234
10Жан Беливо79162
11Яромир Ягр78208
12Марио Лемье76107
13Дино Сиссарелли73141
14Патрик Марло72195
15Эса Тикканен72186
16Брайан Троттье71221
17Стив Айзерман70196
18Александр Овечкин69135
19Горди Хоу68157
20Сидни Кросби68168

Впереди у Овечкина новые возможности для больших рекордов. Уже в этом розыгрыше плей-офф Александр может легко забраться в топ-15 снайперов всех времён, хотя понятно, что его «Вашингтон» находится на грани вылета из плей-офф. Впрочем, Овечкин отлично чувствует себя в матчах без права на ошибку. В 25 таких играх он забил уже 13 голов, а рекорд по этому показателю принадлежит Марку Мессье и составляет, между прочим, всего 16 шайб. Так что если Овечкин собирается вытягивать «Вашингтон» в серии с «Айлендерс», то уже к концу этого противостояния русскому форварду покорится новая величина.

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Возвращаясь к кубковой снайперской гонке, отметим, что у Овечкина отличные шансы войти как минимум в топ-5, даже если в этом сезоне у «Вашингтона» осталась лишь одна игра. Заканчивать карьеру Ови пока не собирается, лет пять ещё поиграть должен, и разве будет для него проблемой забить 24 гола в матчах Кубка Стэнли за это время? 93 шайбы в плей-офф – это показатель Гленна Андерсона, занимающего сейчас пятую строчку.

Да и результат Гретцки не выглядит таким уж недосягаемым. Но, чтобы покорить эту вершину, Овечкину нужно регулярно играть в плей-офф и проходить там далеко, а здесь уже не всё зависит от Александра.

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