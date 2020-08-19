«О сезоне „Кэпиталз“ уже писали некрологи. Гол Кузнецова их отложил». Что пишут в Америке

«Не могу поверить, что эти ухмыляющиеся идиоты сделали»

«Русские пришли на помощь и спасли «Вашингтон». Игра была странная, мощная и похожая на «Кэпиталз»; всё это накатило, словно приступ диареи. Всё началось с отстойной игры, когда «столичные» пропустили два гола за первый период, но со второго периода пошла совершенно другая игра, всё стало намного лучше. Евгений Кузнецов и Александр Овечкин забили два гола за две минуты, что помогло сравнять счёт и заставило меня испытать чувства, которых не было годами.

В начале третьего периода Овечкин вывел команду вперёд. «Вашингтон» в первом периоде был так же плох, как и «Вашингтон» в первых трёх матчах серии, так что не стоит об этом больше говорить. Нельзя недооценивать Кузнецова, который до этого играл неважно. Какое-то время он играл с двойными сменами и имел тонну моментов. Его гол выглядел потрясающе красиво. И да, он теперь лысый.

Брендан Диллон схлопотал два плохих удаления, Том Уилсон толкнул на борт Скотта Мэйфилда, который чудесным образом исцелился от травмы плеча уже в следующей смене. Эти ошибки нельзя повторять. Спецбригада меньшинства уже больше не сможет творить чудеса. В целом мы получили подтверждение, что «Кэпиталз» перестали быть той дрянной командой, которая сама себя унижала три матча против своего бывшего тренера. Эта команда всё ещё может копать глубоко, они всё ещё могут играть друг за друга, могут возбуждаться от голов. Не могу поверить, что именно эти ухмыляющиеся идиоты сделали с нами. Может, в четверг они снова это сделают. Я готов», — эмоционально написал автор блога Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.

«Когда Оши присел на скамейку штрафников, о сезоне «Вашингтона» писались некрологи»

«Они доживут до следующего дня. «Вашингтон» сплотился после дефицита 0:2 и благодаря двум голам Александра Овечкина смог выиграть матч, предотвратив собственный вылет. Первый период был ужасным. Команда упустила три возможности реализовать численный перевес и пропустила две шайбы. Когда Мэтью Барзал забил второй гол «Айлендерс», у «островитян» стало больше забитых голов, чем у «Вашингтона» бросков по воротам (1). Во втором периоде у «Кэпиталз» было полторы минуты на игру впятером против троих, но Оши зацепил клюшкой Пажо, и всё было испорчено. В тот момент казалось, что это настоящий конец сезона для «Вашингтона».



Через 26 секунд Кузнецов подарил команде жизнь. Забрав шайбу в своей зоне, он легко прошёл середину площадку, обыграл оборону «Айлендерс» и отправил шайбу под щиток Варламова. Когда Оши присел на скамейку запасных при игре пять на три, о сезоне «Кэпиталз» уже писались некрологи. Кузнецов своим голом дал отсрочку для их исполнения.



В четырёх матчах «Вашингтон» забил 8 голов. Четыре из них на счету Овечкина, в том числе все три шайбы, заброшенные командой в равных составах. Ясно, что команда едет на спине Овечкина, он её тащит. В первом периоде команда выглядела, словно выбросившая белый флаг, но Александр показал, что не хочет ехать домой», — отметил обозреватель NBC Sports Джей Риган.

Дубль Овечкина и супергол Кузнецова! Русские звёзды не дали опозориться «Вашингтону» «Кэпиталз» быстро пропустили два гола и были близки к 0-4 в серии.

«Второй гол Овечкина стал ослепительным и победным, это дало команде искру, которую она искала на протяжении всего плей-офф. «Вашингтон» едва избежал «зачистки», проигрывая 0:2 после десяти минут первого периода. Но затем «столичные» сыграли в свой лучший хоккей за весь август. Победа пришла к команде без Никласа Бекстрёма, который снова не смог выйти на лёд, пропустив третий матч кряду из-за сотрясения мозга.



Несмотря на непростое окончание игры, игроки «Вашингтона» после матча шли в раздевалку, впервые улыбаясь за целую неделю. Несмотря на то что им ещё предстоит подъём на высокую гору, «столичные» наконец-то показали признаки жизни в «пузыре» в Торонто», — отметили авторы Washington Post Саманта Пелл и Скотт Аллен.

У Овечкина 69 голов в плей-офф! Обогнал великого Хоу и своего главного конкурента Кросби Заочная борьба с легендами продолжается для Александра и в матчах Кубка Стэнли.

«Возможно, в четверг этот «Вашингтон» исчезнет снова

«Где, чёрт возьми, всё это было раньше? Это единственный вывод после четвёртого матча, в котором «Вашингтон» каким-то образом превратился из совершенно равнодушной команды в абсолютно вовлечённую. 23 минуты «столичные» ходили во сне. 37 минут они сверкали. Как это объяснить?



Конечно, хорошо и просто, когда у вас есть Овечкин. Александр Овечкин остаётся топовым бомбардиром своей эпохи, а возможно и всех времён. Если «Кэпиталз» собирается возродиться, то должен это сделать с полностью заряженным капитаном. Вполне естественно, что Овечкин забил решающий гол со своего удобного дивана в левом круге, а затем оформил победный с помощью лазерного броска. Через месяц Ови исполнится 35 лет, он остаётся реальной силой.



Но «Вашингтон» каким-то образом нашёл способ сконцентрировать и созидать, а там где-надо — разрушать. Доминировать, а не подчиняться. Есть вопросы относительно того, почему эти усилия, которые мы видели в двух периодах, отсутствовали до этого. Но теперь эти вопросы можно решать между матчами, а не в первый день межсезонья. Конечно, проблемы остались, потому что это лишь первая победа в серии, и есть ещё много причин, по которым этот плей-офф можно считать абсолютно провальным.



Так или иначе, но Овечкин кое-что прибавил к своему кубковому наследию. Холтби снова стал вратарём, на которого можно рассчитывать. Кузнецов заново открыл свои ноги и свою жизнь. Возможно, в четверг этот «Вашингтон» исчезнет снова. Но им нужно забыть о причинах, по которым они испарились в начале этой серии», — отметил ещё один автор Washington Post Барри Сврлюга.



«Не называйте эту победу возвращением. Они просто выполнили свою миссию. Сериал продлится минимум до четверга. «Вашингтон» летел 0:2 после первого периода и должен сказать спасибо каждой из трёх штанг, которые отразили броски соперника», — предупреждает Джефф Томпсон из Japer's Rink.