Больше всего забот у иностранных клубов, и они меньше всего связаны с комплектованием.

Итоги межсезонья КХЛ. Что сделано, а что ещё предстоит сделать на Западе

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/2021 стартует через две недели. Позади остаётся длинное и необычное межсезонье, команды играют контрольные встречи и стараются поменьше думать о коронавирусе в преддверии нового старта. Но уровень готовности, разумеется, у всех коллективов разный. Рассказываем, что сделано, а что ещё предстоит сделать клубам до 2 сентября. Продолжаем с Западной конференцией.

Итоги межсезонья КХЛ. Что сделано, а что ещё предстоит сделать на Востоке Кто-то готов начинать чемпионат хоть завтра, а у других – нет тренера или домашнего стадиона.

«Динамо» (Минск)

Что сделано: «зубры» долго не могли приступить к активной селекции, но в результате неплохо разогнались. Подписаны крепкие легионеры (Фурх, Альмквист, Козун, Клинкхаммер), продлены контракты со Спунером и Принсом, ещё год договора у Франсиса Паре. Все эти парни – хороший базис для клуба, который ставит задачей на сезон выход в плей-офф. А ещё минчанам удалось вернуть нескольких молодых белорусских парней из Северной Америки (Колячонок, Шарангович, Сушко), снова стали «зубрами» Буйницкий и Шинкевич, плюс остались в клубе несколько опытных местных ребят, типа Павловича, Когалева, Знахаренко.

Словом, у минчан вырисовывается симпатичная команда с хорошими иностранцами и большим количеством талантливой молодёжи. Но она может и провалиться, если главный тренер Крейг Вудкрофт не увеличит требования к себе. Прошлый сезон канадский специалист откровенно провалил.

Что ещё нужно сделать: команда у Минска готова к сезону, но вот сам город вряд ли сейчас готов к большому хоккею. Беларусь переживает самый разгар политического кризиса, и до сентября волнения в стране вряд ли утихнут. Увы, отделить хоккей от политики здесь не получится. Гендиректор «Динамо» открыто поддерживает Лукашенко, а фанатский актив и главные спонсоры занимают сторону оппозиции.

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От конфликта интересов здесь не уйти, к тому же в Беларуси нет запрета на ограничение количества зрителей на спортивных мероприятиях. В таких условиях первый же домашний матч «зубров» может превратиться в арену различных акций, протестов или даже массовых беспорядков. Задача руководителей «Динамо» — этого не допустить, и постараться всё-таки освободить хоккей от политических интриг и провокаций.

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«Динамо» (Рига)

Что сделано: рижане только в середине июля получили гарантии от генерального спонсора, но затем активно приступили к работе по формированию команды. Подписали тренером Петериса Скудру, а затем началась уже селекционная возня. Её итоги пока подводить рано, но у Риги может получиться интересная команда. «Динамо» продлило контракты с Дарзиньшем, Микелисом Редлихсом, Гинтсом Мейей, подписало целый ряд новичков, среди которых как иностранцы (Майоне, Витасек, Митчелл, Липон, Уайт, Комарек), так и старые знакомые Скудры – Паршин, Галимов, Проскуряков. Важнейшим приобретением для «Динамо» видится возвращение Микса Индрашиса, готового вновь стать лидером в команде из родного города.

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Что ещё нужно сделать: Скудре необходимо систематизировать весь тот материал, который свалился на него буквально за месяц, и слепить из него боеспособный коллектив. Кроме того, у «Динамо» до сих пор немало игроков на «пробных» контрактах, а вот контрольных матчей маловато, так что принимать решение по хоккеистам предстоит на основе тренировочного процесса. У Петериса много работы, и теперь уже только от него зависит, смогут рижане предстать серьёзной командой в следующем сезоне или продолжат влачить жалкое существование. Селекционная же работа, учитывая скромные возможности «Динамо», уже завершена.

«Северсталь»

Что сделано: череповчане ещё в конце мая выглядели командой, готовой к новому сезону. Главным человеком в «Северстали» стал Андрей Разин, занявший посты тренера и генменеджера, и под его началом быстро сформировались очертания дерзкого и симпатичного клуба, который попытается вернуться в плей-офф Запада. У «Северстали» неплохой подбор иностранцев (Абдул, Лалонд, Виттасмяки, Букартс, Лишка), продлены контракты с местными «фронтменами» (Гераськин, Макар Хабаров, Вовченко, Кудако, ветеран Трубачёв), из «Адмирала» приглашён местный воспитанник Вихарев. Словом, «Северсталь» готова к битвам нового сезона, и наблюдать за этим клубом будет очень интересно.

Что ещё нужно сделать: состав у череповчан достаточно сбалансированный, но вызывает определённое беспокойство вратарская линия, где за спиной не самого опытного и надёжного Подъяпольского совсем уж необстрелянные в бою молодые голкиперы Шостак и Шугаев. Да ещё не помешали бы один-два опытных защитника, но вряд ли «Северсталь» сумеет найти таких на рынке.

ХК «Сочи»

Что сделано: в южном клубе летом произошло немало событий. Продлён контракт с главным тренером Александром Андриевским, у которого хорошо получается работать с середняками; в клуб пришёл новый спортивный директор Андрей Зюзин, «почистивший» «Сочи» от ветеранов (Щитов, Петров, Выглазов, Мосалёв) и пригласивший интересных молодых игроков – Мищенко, Островский, Коннов, Михайлов.

Сформирован новый ударный кулак из легионеров (звено Нильссон – Юханссон – Карьялайнен может громко пошуметь на всю КХЛ), за счёт Падакина, Апалькова, Анселя Галимова увеличена глубина состава. Плюс не будем забывать про мотивированных хоккеистов, находящихся в неофициальном статусе «скрытой аренды» — Минеев, Руденков, Кукштель. Команда у Андриевского подбирается достаточно молодая и сбалансированная, с большим количеством голодных до побед хоккеистов. Это то, что и нужно «Сочи».

Александр Андриевский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что ещё нужно сделать: можно поискать толкового бэкапа для Лассинантти, хотя в ростере у «Сочи» есть Максим Третьяк, которому наверняка дадут очередной шанс, а также весьма перспективный Арсений Ахметов. Кроме того, «Сочи» ожидает возвращения Мальте Стрёмвалля. Контракт с лучшим бомбардиром команды в прошлом чемпионате должен быть подписан в ближайшее время. Швед будет шестым легионером в стане «леопардов», так что с кем-то из иностранцев «Сочи» может расстаться до начала сезона (предположу, что это будет Рундблад), либо же зайдет в турнир с перебором «варягов».

«Витязь»

Что сделано: «Витязь» провёл очень грамотную селекционную работу, хорошо усилив топ-6 и сохранив важные прошлогодние активы. На месте остался главный тренер Кравец, так что у подольского клуба есть всё, чтобы не только повторить свой дерзкий старт из прошлого сезона, но и постараться надолго подняться в число серьёзных клубов Запада. Интересно, что финансовые проблемы едва не перечеркнули все старания «Витязя» в межсезонье, но, к счастью, всё обошлось, а лидеры команды согласились пойти на уменьшение контрактов в интересах клуба.

«Витязь» массово сокращает зарплаты своим лидерам. Игроки оказались в западне Бюджет подольского клуба будет сильно урезан. Хоккеистам придётся отказаться от гарантированных контрактов, иначе можно остаться без работы.

Что ещё нужно сделать: можно поработать над глубиной состава, хотя с этим, видимо, «Витязь» должен справиться своими силами и за счёт внутреннего резерва. Бросается в глаза недобор «чистых» центров, хотя, с другой стороны, зацикливаться на конкретных позициях в современном динамичном хоккее не стоит. Словом, «Витязь» неплохо готов к сезону, генеральная репетиция, как и у всех московских команд, ожидается на Кубке Мэра.

«Локомотив»

Что сделано: на самом деле, в Ярославле сделано всё, чтобы «Локомотив» в следующем сезоне по-настоящему, а не на словах, поборолся за Кубок Гагарина. Под руководством прогрессирующего Андрея Скабелки собран отличный сплав мощных, проверенных КХЛ легионеров (Охтамаа, Петерссон, Пяаярви, Ландер), сильных русских хоккеистов (Марченко, Рафиков, Ткачёв, Коршков) и местной молодёжи, многие представители которой уже давно не масочники, и не юниоры, а настоящие лидеры железнодорожников. «Локомотив» видится весьма сбалансированной и крепкой командой с надёжным тылом, которая способна вмешаться в многолетние «армейские» разборки на вершине конференции.

Что ещё нужно сделать: хорошо настроиться на старт сезона. Вся предварительная работа руководством «Локомотива» уже проведена и на данный момент в усилении клуб вряд ли нуждается.

«Спартак»

Что сделано: главный успех «Спартака» в межсезонье – продление контракта с главным тренером Олегом Знарком и его штабом. От этого красно-белые и будут плясать в следующем сезоне. Москвичи уже сформировали легионерскую бригаду, которая будет состоять из шести хоккеистов (вратарь Гудачек, защитник Дьюс, форварды Ганзл, Бакош, Лехтеря, Радил). Продлён ряд важных игроков: бэкап Беспалов, защитник-бомбардир Рылов, молодые Котляревский, Никишин. При этом «Спартак» избавился от ненужных хоккеистов, несколько омолодив состав. Олег Знарок уже подтянул в красно-белый клуб нескольких ребят, с которыми прекрасно знаком по совместной работе – не секрет, что личностные отношения тренер-подопечный крайне важны для Олега Валерьевича. Так, спартаковцами стали Зубарев, Широков, Любимов.

Что ещё нужно сделать: как и многие клубы, «Спартак» завершил активную стадию селекционной работы. Укомплектована вратарская бригада, сформирована защитная линия, в нападении выделяются лидеры-легионеры и несколько крепких российских хоккеистов – Широков, Зубов, Никонцев, Фёдоров. На подходе талантливая молодёжь – Цыплаков, Талалуев, Котляревский, Тришин. Состав красно-белых далеко не звёздный, но мы прекрасно знаем, что Знарку гораздо важнее создать команду-семью, а в этом направлении «Спартак» в межсезонье поработал отлично.

А если ещё и удастся подписать Вячеслава Войнова, на которого в московском клубе отложены средства, то будет совсем здорово.

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«Динамо» (Москва)

Что сделано: «Динамо» ещё весной провело точечную селекцию, сделав ставку на два суперзвена, и давно находится в режиме ожидания сезона. Контрольные игры показывают, что даже звено Линдберга способно быть первой тройкой бело-голубых, а когда на лёд выйдут Кагарлицкий, Шипачёв и Яшкин, то атакующий потенциал «Динамо» увеличится в разы.

Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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Что ещё нужно сделать: в принципе, состав у подопечных Владимира Крикунова укомплектован полностью. В «Динамо» намеренно пошли на существенную разницу в уровне между топ-6 и остальной командой, так что этот момент в исправлении не нуждается. При этом у бело-голубых хорошая конкуренция за места в боттоме и защитной линии, так что особого беспокойства у Крикунова этот состав сейчас вызывать не должен.

«Йокерит»

Что сделано: в Хельсинки, как обычно, проведена спокойная, точечная селекция, причём команду удалось омолодить. Так, из-за возраста «шуты» не стали продлевать контракты с Регином и Контиолой, расстались с Мозесом и Антти Ниеми, а на подходе у «Йокерита» целый рассадок местной талантливой молодёжи. Про приобретения «шуты», разумеется, тоже не забыли, подписав любопытных защитников Фримана и Пудаса, голкипера Линдбека, форвардов Шрёдера, Пакаринена, Юнттилу. Слабее «Йокерит» точно не стал, а тут ещё и финнам перепал приятный бонус – «Торонто» отправил в Хельсинки в аренду Микко Лехтонена, лучшего защитника-бомбардира КХЛ минувшего сезона.

Что ещё нужно сделать: основные сделки в «Йокерите» уже совершены, в клубе равнозначно закрыли потери и даже, вероятно, усилились. Это покажет сезон. А вот с чем «шутам» действительно осталось разобраться (в сотрудничестве с КХЛ), так это с проведением матчей в Хельсинки в следующем сезоне. По понятным причинам могут возникнуть сложности.

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СКА

Что сделано: в Санкт-Петербурге проведена большая работа по оптимизации платёжки и чистке состава. СКА избавился от всех тяжёлых контрактов, перебросив их на другие клубы, а с игроками, которые «армейцам» нужны самим, перезаключил договоры на новых условиях. Кроме того, в СКА зорче всех в это межсезонье смотрели в перспективу, дерзко переманивая из других команд 15-летних будущих звёзд российского хоккея, а также выменивая права на более старших ребят.

Про трансферы в СКА, конечно, тоже не забыли. В Санкт-Петербург переехали Антипин, Вей, Тимкин, Эмиль Галимов, Якимов, были продлены контракты с легионерами Кемппайненом и Аалтоненом. А ещё в СКА сменился тренер – команда вручена Валерию Брагину. Словом, изменений в петербуржском клубе достаточно, но все они встроены в новую парадигму СКА, основанную на повышенном внимании молодым хоккеистам. Посмотрим, к чему это приведёт команду.

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Что ещё нужно сделать: состав у петербуржцев вполне укомплектован, но до начала сезона ещё могут быть приобретения. Так, в СКА наверняка ждут Каменева с Трениным, у которых не клеится в Америке. И вопрос здесь не в том, что петербуржцы могут не влезть в потолок зарплат (этим парням не за что платить большие деньги), а в желании самих ребят. Пока они не совсем готовы бросить свою мечту и вернуться в Россию.

ЦСКА

Что сделано: ЦСКА тоже основательно почистил состав, и после этой процедуры предстал, вопреки ожиданиям, во вполне приличном виде. «Армейцы», конечно, стали слабее, но на фоне усреднения всего чемпионата, это может быть не так заметно в следующем сезоне. Разбор селекции красно-синих вы можете прочитать в этом материале.

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