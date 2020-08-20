«Монреаль» даёт пример «Вашингтону». «Бейсбольный» гол и массовая драка — рецепт камбэка

«Филадельфия», здорово сыгравшая в турнире сеяных, подошла к пятому матчу серии с «Монреалем» в полной уверенности, что сможет закончить противостояние побыстрее. «Канадцы», по большому счёту, уже выполнили задачу на плей-офф, пробившись через квалификационный раунд, да и болезнь главного тренера Клода Жюльена не повышала шансов «Монреаля». Однако боевитая команда дала пример того, как можно проявить характер и дала неплохой рецепт камбэка для «Вашингтон Кэпиталз», который тоже оказался на грани вылета при счёте в серии 1-3.

По своей атмосфере пятая игра серии была классической кубковой битвой — не случайно фанатский блог «Бандиты с Брод-стрит», посвящённый «Филадельфии», окрестил этот матч «довольно нормальным». К середине второго периода обе команды имели в своём составе по одному автору голевого дубля: у «Монреаля» отличился Йоэль Армиа, а у «лётчиков» два гола в одном большом большинстве оформил Якуб Ворачек.

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Точка равновесия была пройдена чуть позже, когда уже «Канадиенс» получили право на численное преимущество. У «Филли» был наказан двойным малым штрафом Филипп Майерс, а гол, который в этом большинстве забил «Монреаль», получился эффектным и придал команде энергетический импульс.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер продемонстрировал завидные навыки бейсболиста. Ник Судзуки отдал ему передачу на пятачок, но шайба взмыла в воздух, что оказалось только на руку партнёру: Галлахер точно попал по ней, не оставив шансов голкиперу Картеру Харту. Этот «бейсбольный» гол стал для Галлахера первым в восьми кубковых матчах — он был забит аж 37-м броском нападающего в нынешнем плей-офф.

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До этого Галлахер был одним из главных фигурантов болельщицких споров, поскольку заработал репутацию главного разочарования в команде. Его передачи часто перехватывались, забитых голов не было, а в третьих периодах предыдущих встреч его часто подолгу держали на скамейке запасных.

Овечкин придумал, как завести «Вашингтон». Сменил имидж, подбил Кузнецова побриться налысо У Александра Великого, Ковальчука, Оши и Гудаса теперь эспаньолки, а у «столичных» — первая победа в серии с «Айлендерс».

«Я полагаю, что если тренер считает, что другие парни сделают эту работу лучше, то он должен так поступать. Это его работа. Это не значит, что я просто сижу и принимаю роль запасного, моя работа — играть. Но когда я буду выходить на лёд, то буду стараться сделать свой максимум для команды», — сказал Галлахер после поражения в матче номер четыре и обещание сдержал.



В середине третьего периода Джоэль Фараби в большинстве смог восстановить равновесие, но «горячий» «Монреаль» менее чем через полминуты снова забил и довёл матч до победы. А после «страховочной» шайбы в пустые ворота на льду разгорелась массовая драка, инициированная столкновением Якуба Ворачека и Арттури Лехконена.

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«Нормальность» этого матча, подчёркнутая болельщиками «Флайерз», заключалась в том, что весь матч обе команды отчаянно задирали друг друга. Тот же Галлахер сверкал кровавым ртом после знакомства с клюшкой Мэтта Нисканена, а голкипер «лётчиков» Картер Харт был «приголублен» Ником Судзуки после второго пропущенного гола.



К слову, Харт не сыграл свой лучший матч, не сумев выручить партнёров и часто допускал отскоки перед собой. Главный тренер Ален Виньо даже принял решение поменять вратаря после пропущенной шайбы, но когда арбитры взятие ворот отменили из-за офсайда, то почему-то передумал и оставил Харта играть.



«Сегодня Галлахер был нашим главным активом, он играл с большой отдачей, работал в эпизоде с каждым голом. Сыграл великолепно», — сказал тренер «Монреаля» Кирк Мюллер. Стоит вспомнить, что полгода назад Галлахер был партнёром Ильи Ковальчука по «Монреалю», пусть они и играли в разных звеньях. Нынче россиянин находится в той же роли, что и форвард «Канадиенс» до пятой игры, и было бы любопытно посмотреть, сможет ли Ковальчук стать таким же катализатором «возвращения» своей нынешней команды.