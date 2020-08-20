«Это больше чем просто победа. Это изгнание бесов». Что пишут в Америке о победе «Тампы»

Жест Джона Купера после победы над «Коламбусом» был красноречивее любых слов. В поднятой над головой руке, сжатой в кулак, заключалась буря эмоций и невероятное облегчение. Больше года назад «Тампу» вынесли вперёд ногами, сегодня она взяла реванш. «Вы даже не представляете, сколько эмоций стоит за этим жестом. Если вы его видели, то должны понимать, что я чувствую. Забавно, как работают хоккейные боги. Нам пришлось пережить всё, что было в прошлом сезоне, гадать и сомневаться во всём, что мы делали, пройти этот сезон, затем паузу и всё остальное. И после того как в плей-офф ввели новые правила, устроили перепосев, мы всё равно встретились с тем же соперником. Сейчас легко говорить, что мы хотели именно этого соперника, но на самом деле было здорово с ним сыграть и добиться результата», — сказал тренер «Тампы».

«Мы 422 дня думали об этом, но кто будет считать?» — добавил он. «Тампа» считала. Отсчитывала дни, когда ей выпадет шанс вычеркнуть прошлогодний провал из своей памяти. Год назад они тоже были талантливее «Коламбуса», но проиграли в характере. В этом году победили не только на таланте, но и за счёт морально-волевых качеств. Это стало центральной темой в статьях североамериканской прессы.

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«Это был не только бизнес, это было личное»

«Пожалуйста, не называйте это местью. Мстят, когда тебя чем-то обидели, а «Тампа» последние 16 месяцев винила только себя. Скорее это были первые целенаправленные шаги к отпущению грехов. Потребуются ещё шаги, но пока достаточно победы над «Коламбусом» и выхода во второй раунд. Достаточно, чтобы простить, а то и забыть исторический провал прошлого года. Достаточно, чтобы улучшить, а то и полностью исправить репутацию команды, которая слишком часто проигрывала важные матчи.



Перефразируя известную цитату, это был не только бизнес, это было личное. «Тампа» целый год пыталась восстановить репутацию. Они хотели доказать всему миру, что могут играть не только красиво, но и смело. Искупление «Коламбусом» было лучшим вариантом это сделать. Сегодня «Тампа» стоит с высоко поднятой головой. Один враг повержен, впереди ещё три», — пишет Tampa Bay Times.

«Изгнание бесов, настоящий катарсис. Закалённая кубковыми шрамами «Тампа» стала сильнее»

«Это было больше чем просто победа в первом раунде. Это было изгнание бесов, настоящий катарсис. Ответ на бесчисленные вопросы, которые копились с тех пор, как «Коламбус» одержал ошеломительную победу над «молниями» в первом раунде. То было унизительным окончанием для одной из самых успешных команд регулярки в истории лиги, о котором «Тампу» весь год спрашивали везде и всюду.

Им пришлось ждать освобождения от этого целый год, а потом ещё несколько месяцев во время паузы. Всё сошлось к знакомому сопернику, которого они наконец-то повергли на пятой минуте овертайма. Эта победа символизировала то, как изменилась «Тампа». Она упустила преимущество в две шайбы, «Коламбус» стал доминировать, «молнии» не могли за ними поспеть. Прошлогодняя «Тампа» испугалась бы – тогда они так и не смогли оправиться после того, как упустили преимущество в три шайбы в первом матче. Нынешняя «Тампа», закалённая кубковыми шрамами, усиленная опытными ребятами, стала сильнее морально и физически.



Игроки могут не говорить об этом прямо, но чувствовалось, что у них гора упала с плеч. «Блю Джекетс» остались позади, «Тампа» получил шанс переписать собственную историю, и это была удачная первая глава», — пишет The Athletic.

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«Тампа» уничтожила своего монстра»

«Тампа» уничтожила своего монстра. «Коламбус» был их ночным кошмаром, но они привыкли к давлению, и это стало ключом к победе. Их перебрасывали, загоняли физически, они растеряли преимущество в две шайбы в матче с командой, которая преследовала их во снах с прошлого года. И, конечно, они сплотились и победили.



«Блю Джекетс» показывают системный хоккей, который заставляет соперников ошибаться. Так было в прошлом году, когда они нанесли «Тампе» одно из самых шокирующих поражений в истории НХЛ. В этом году «Коламбус» с превеликой радостью готов был показывать вязкую игру. Разница была в том, как «Тампа» отреагировала на это.



Это уже другая «Тампа». Коулман, Марун и Гудроу добавили жёсткости, а Шаттенкирк – лидерские качества, которые оправдали себя в пятом матче. Именно он поднял всех на бой во втором перерыве, когда в команде царило уныние. Эта «Тампа» научилась справляться с превратностями судьбы. Впереди у них новый вызов», — отмечает The Hockey News.