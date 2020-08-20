Не пригодились. Топ игроков, от которых клубы КХЛ отказались уже в межсезонье

Клубы КХЛ не только заключают соглашения с новыми хоккеистами, но и отказываются от тех, кого не видят в основном составе. Рассказываем последние новости про игроков, на которых не рассчитывают.

Сможет ли Коршков реально усилить «Локомотив»? Главные трансферы недели в КХЛ В «Авангард» возвращается юный талант, а Скудра продолжает укреплять рижское «Динамо».

Расторжение контрактов

з. Роман Манухов, н. Евгений Грачёв, н. Свен Андригетто (ушли из «Авангарда»)



Контракт со Свеном Андригетто расторгли, швейцарец так и не сумел вписаться в систему Боба Хартли. Держать такого легионера было слишком дорого даже для богатой команды. Андригетто отправился играть в свой родной чемпионат. Грачёв – игрок низовых звеньев, а с хоккеистами подобного рода у «ястребов» явный перебор. Поэтому не удивительно, что от услуг Грачёва, сперва прошедшего через список отказов, решили отказаться. Манухов уже знал, что им интересуется «Трактор», поэтому сразу после ухода из «Авангарда» перебрался в Челябинск.



н. Иржи Секач, н. Сергей Калинин (ушли из ЦСКА)



ЦСКА расчищал платёжку, в результате чего в клубе отказались от дорогостоящего чеха Иржи Секача и форварда Сергея Калинина, который не хотел падать в зарплате. Оба трудоустроились достаточно быстро. Секача позвали в «Авангард», а Калинин пригодился челябинскому «Трактору». Разумеется, зарплаты у обоих стали совершенно другими. Заваливать деньгами теперь никого не будут.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

з. Дмитрий Огурцов (ушёл из «Динамо» М)



Огурцов вряд ли бы пробился в основной состав «Динамо». Дмитрий получал бы мало игрового времени, но хоккеист хочет играть и приносить пользу. Москвичи и защитник полюбовно расстались, а Огурцова, как и Манухова с Калининым, сразу взяли в «Трактор». Теперь у Челябинска два габаритных игрока обороны: Евенко и Огурцов.

з. Ондржей Витасек (ушёл из «Амура»)



С Витасеком всё довольно просто. «Амур» чистил место под легионера, решив подписать контракт с соотечественником Витасека – Домиником Машином. Держать в составе шесть иностранцев – непозволительная роскошь для хабаровчан. В результате контракт с Витасеком расторгли, а сам Ондржей отправился в рижское «Динамо».

Не прошли просмотр

в. Иван Налимов, н. Максим Казаков, н. Дмитрий Лугин, н. Павел Макаренко, н. Максим Трунёв, н. Константин Глазачев, н. Александр Складниченко, н. Максим Кицын («Куньлунь»)



Отдельно упомянем про «Куньлунь». Китайский клуб последним из команд КХЛ начал формировать состав. Многих хоккеистов позвали на просмотровые контракты, но далеко не всем удалось закрепиться и доказать свою состоятельность тренерскому штабу. Тот же Лугин, например, уже отправился на просмотр в «Витязь», а Кицын вернулся в Новокузнецк.

Список отказов

з. Юрий Сергиенко («Трактор»)



Сергиенко уже дважды помещали в список отказов. В «Тракторе» чётко дали понять, что не рассчитывают на этого защитника. Были предположения, что Юрий может отправиться в рижское «Динамо» к Петерису Скудре, у которого долго играл. Но в «Динамо» Сергиенко не будет.



н. Геннадий Столяров («Спартак»)



Столяров оказался не нужен тренерскому штабу «Спартака», да и жёсткий потолок зарплат никто не отменял. По соотношению цена/качество Геннадий команду не устраивал, не забросил ни одной шайбы в прошлом чемпионате, а для третьих-четвёртых звеньев у «Спартака» и без Столярова хватает хоккеистов.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Евгений Мозер («Автомобилист»)



Когда-то Мозер подавал большие надежды. Помнится, как ещё в «Торпедо» его хвалил тогдашний главный тренер нижегородцев Петерис Скудра. Но со временем нападающий перестал прогрессировать. Складывалось впечатление, что его карьера застыла на одном месте. Теперь Мозера поместили в список отказов в «Автомобилисте».

Отправлены в фарм-клубы

н. Артём Манукян, н. Иван Лисин, н. Максим Мизюрин («Авангард»)



Все трое отправлены в «Кузню». У омичей много хоккеистов в обойме, поэтому место в составе удаётся найти далеко не всем. Манукян будет набирать форму после травмы, от которой он долго лечился в прошлом сезоне, Мизюрин и Лисин получат необходимый опыт и игровое время.

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал перевод Манукяна, Лисина и Мизюрина в фарм-клуб

в. Владислав Окоряк, з. Александр Калинин, з. Зият Пайгин, з. Антон Лукичёв, з. Илья Миронов, н. Максим Денежкин, н. Егор Манин («Локомотив»)



Целая россыпь игроков «Локомотива» отправилась в «Буран». Обиднее всего за Зията Пайгина, который давно созрел для игры в КХЛ. Собственно говоря, Пайгин и выступал в КХЛ, но в более скромных клубах пробиться в состав ему было гораздо легче. В «Локомотиве» же сумасшедшая конкуренция.



в. Носов, з. Хайруллин («Металлург» Мг)



В «Зауралье» отправили вратаря Носова и защитника Хайруллина. В сезон «Магнитка» войдёт с парой голкиперов Кошечкин – Олкинуора. Хайруллину, как и Новосу, тоже будет практически нереально попасть в основной состав, зато в ВХЛ парень наиграется вдоволь. Логичное решение «Металлурга».