«Может, это не мы, а русские изобрели хоккей?» Первый матч ЦСКА против клуба НХЛ

Первая Суперсерия с клубами НХЛ для ЦСКА началась в «Мэдисон Сквер Гарден». «Армейцы» скрестили клюшки с «Рейнджерс» и вышли из этой битвы неоспоримыми победителями, заставив североамериканцев говорить о своей игре в восторженных тонах, а тренера ЦСКА усомниться в подготовке соперника.

Арена была забита битком – все в Нью-Йорке хотели посмотреть на знаменитых русских хоккеистов. «Рейнджерс» забросили уже на первой минуте: «В первые минуты мы летали по площадки, а соперник просто ждал, что будет дальше. Мы их ослепили», — говорил Фил Эспозито.



Ослепление продлилось недолго – через несколько минут ЦСКА сравнял счёт в большинстве. Прошла передача на пятачок, где Борис Александров со второй попытки пробил вратаря Джона Дэвидсона. ЦСКА развернул на всю мощь свою кружевную игру с перепасовками, быстрыми атаками и перемещением, которые сбили «Рейнджерс» с толку. «ЦСКА – это команда, которая состоит из Иванов Курнуайе, которые при этом хитуют как Горди Хоу», — восхищался защитник Дуг Джаррет.

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Сначала великолепную комбинацию завершил Владимир Викулов, затем Валерий Харламов сотворил очередной шедевр, пройдя меж двух защитников, как нож сквозь масло. «Его движения были такими стремительными, как при обводке, так и во время броска. Буду честен, я даже не понял, когда он нанёс бросок. Это был кистевой в ритме его тела. Помню как сейчас, что он меня удивил. Я был в шоке, когда увидел, как быстро он катит, как гармонично двигаются его плечи, руки и ноги, и вдруг шайбы уже не было у него на крюке», — вспоминал Дэвидсон. Сколько раз Харламов забивал подобный гол (впервые он удивил канадских профессионалов на Суперсерии-1972), но энхаловцы так и не разгадали, как его остановить.

Легендарный гол Харламова. Он обманул канадцев, никто не остановил его проход Канадцы недоумевали: «Когда мы разъехались, чтобы каждый мог поймать «своего» Харламова, то настоящий проскочил между нами и забил».

«Рейнджерс» выглядели беспомощно и позволили ЦСКА забить семь голов подряд. «Мы оказались совершенно не готовы к такому. Бегали по полю, как кучка идиотов, вместо того, чтобы персонально опекать каждого соперника. Я орал на всех, как проклятый», — говорил Эспозито.



Во втором периоде «Рейнджерс» получили ещё три пробоины – Петров забросил после паса из-за ворот, Викулов – с добивания, в окружении нескольких соперников, Михайлов – после разрезающей передачи. В заключительном отрезке Петров оформил дубль, доведя счёт до неприличного. «Рейнджерс» усилиями первого звена немного скрасили результат, забросив две шайбы, но это не отменяло тотального превосходства ЦСКА. Несмотря на то что «Рейнджерс» перебросали соперника, «армейцы» были лучше по всем фронтам. «Только я один нанёс 10 отличных бросков, но забил только один гол. Третьяк был великолепен. Мы в «Рейнджерс» должны учиться реализовывать свои моменты так, как это делают русские», — говорил Эспозито.



«Мы были шокированы их умениями. Не только индивидуальными талантами, но и командной концепцией. Они поставили такое большинство, что выглядели при розыгрыше лишнего как машина», — говорил Дэвидсон.

«Может, это вовсе не мы, а русские изобрели хоккей?»

«В одной из газет я прочитал: «А может быть, это вовсе не мы, а русские изобрели хоккей? Во всяком случае, так могло показаться вчера на льду «Мэдисон Сквер Гарден», — писал Третьяк в книге «Верность».



«Они двигались не быстрее, чем мы. Они просто ни секунды не стояли на месте. Каждый из пяти игроков на льду постоянно был в движении. И никто не получал шайбу, стоя на месте. Поэтому комбинационная игра у соперников получалась на порядок лучше, но судья… Мы ничем не заслужили четыре раза оставаться в меньшинстве в первом периоде, в то время как русские за то же время ни разу не удалялись», — пытался оправдаться тренер «Рейнджерс» Рон Стюарт.

Борис Александров — трудный ребёнок советского хоккея. Он забивал больше, чем Харламов Он играл за ЦСКА, но повздорил с Тихоновым. Перешёл в «Спартак» и оформил хет-трик в ворота Третьяка.

Рефери Юрий Карандин, судивший эту игру, действительно выписал больше удалений «синерубашечникам» (9 против 4), но у игроков претензий к нему не было. «Мы потеряли самообладание и в первом периоде восемь минут отыграли в меньшинстве. Судью я не виню», — говорил Род Жильбер. Даже сам Стюарт добавил, что не пытается свалить всю вину на русского рефери, потому что «все судьи плохие», а Карандин отработал не хуже других.

Тренер ЦСКА Константин Локтев поставил под сомнение физическую форму «Рейнджерс». «У соперника есть проблемы с весом и катанием. Они не были такими же быстрыми, как мы, им надо улучшать физическую подготовку. К тому же они показывали индивидуальную игру, у нас же все пятёрка играет в унисон», — говорил Локтев.



«Русских не тренируют. Им, как в хореографии, ставят тщательно продуманные кружевные схемы, которые донельзя запутали «Рейнджерс» и сделали ненужным ежегодное ледовое шоу, которое дают в «Гарден», — отмечали в New York Daily News.