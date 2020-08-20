Обладатели Кубка Стэнли двух последних лет в одном поражении от завершения сезона. Однако Овечкин ещё может сыграть против Кучерова.

Кто с кем сыграет в полуфиналах конференций Кубка Стэнли. Все турнирные расклады

Определены четыре из восьми участников второго раунда НХЛ

К вечеру 20 августа в Национальной хоккейной лиге завершилось четыре из восьми серий первого раунда плей-офф. Во второй раунд Кубка Стэнли уже пробились «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш» в Западной конференции, а также «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» – в Восточной.

Напомним, что пары во всех раундах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли определяются на основании результатов предварительного раунда, в котором лидеры конференций провели два круговых турнира (на Востоке и на Западе) за лучший посев в плей-офф. Победители серий плей-ин получили свои номера за счёт выступления в регулярном чемпионате. «Чемпионат» представляет все турнирные расклады на данный момент.

Кучеров тащит «Тампу» к Кубку Стэнли! Три голевые передачи за матч Андрей Василевский пропустил четырежды, но его команда всё равно в следующем раунде.

Посев в конференциях

Круговой турнир в Восточной конференции лучше всех удался «Филадельфии Флайерз». Подопечные Алена Виньо выиграли первый посев, переиграв в очной встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг». Третье место на Востоке досталось «Вашингтон Кэпиталз», сломившему сопротивление «Бостон Брюинз».



Лучшей командой в Западной конференции стал «Вегас Голден Найтс». Команда Питера Дебура без потерь прошла Раунд Робин, опередив на одно очко «Колорадо Эвеланш». Третье место занял «Даллас Старз», оставив на последней позиции лучшую команду конференции по итогам регулярки «Сент-Луис Блюз».

Восточная конференция Западная конференция 1 «Филадельфия Флайерз» «Вегас Голден Найтс» 2 «Тампа-Бэй Лайтнинг» «Колорадо Эвеланш» 3 «Вашингтон Кэпиталз» «Даллас Старз» 4 «Бостон Брюинз» «Сент-Луис Блюз» 5 «Каролина Харрикейнз» «Ванкувер Кэнакс» 6 «Нью-Йорк Айлендерс» «Калгари Флэймз» 7 «Коламбус Блю Джекетс» «Аризона Койотс» 8 «Монреаль Канадиенс» «Чикаго Блэкхоукс»

жирным выделены команды, прошедшие в полуфинал конференций

курсивом выделены команды, проигравшие в первом раунде

таблицы приведены без команд, покинувших плей-офф после поражения в сериях плей-ин

Ситуация в парах первого раунда НХЛ на данный момент

Западная конференция (в скобках – номер посева)



«Вегас» (1) – «Чикаго» (8) – 4-1



«Колорадо» (2) – «Аризона» (7) – 4-1



«Даллас» (3) – «Калгари» (6) – 3-2



«Сент-Луис» (4) – «Ванкувер» (5) – 2-3



Лидеры Западной конференции «Вегас» и «Колорадо» уложились в пять матчей и обеспечили проход в следующий раунд, не затратив дополнительных усилий. Особенно постарались «лавины», отправившие в ворота «Аризоны» 14 шайб в двух последних матчах. Куда напряжённее складывается борьба в двух оставшихся парах. Третья команда Запада «Даллас» продолжает бороться с «Калгари», а действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» и вовсе находится в одном поражении от прекращения защиты титула. Главную сенсацию плей-офф готов преподнести «Ванкувер Кэнакс».

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Восточная конференция

«Филадельфия» (1) – «Монреаль» (8) – 3-2



«Тампа» (2) – «Коламбус» (7) – 4-1



«Вашингтон» (3) – «Айлендерс» (6) – 1-3



«Бостон» (4) – «Каролина» (5) – 4-1



На Востоке «Тампа» взяла убедительный реванш у «Коламбуса» за поражение в предыдущем плей-офф, в свою очередь «Бостон» второй год кряду поставил шлагбаум перед «Каролиной». Лучшая команда Востока «Филадельфия» не использовала первый матч-бол в серии с «Монреалем», проиграв в пятом матче противостояния. В тяжёлом положении находится и обладатель Кубка Стэнли 2018 года «Вашингтон». Столичная команда горит в серии с «Айлендерс» (1-3) и нуждается в настоящем подвиге, чтобы пробиться в следующий раунд.

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Турнирные расклады в полуфиналах конференций

Западная конференция на данный момент

На данный момент полуфинальные пары в Западной конференции выглядят следующим образом.



«Вегас» (1) – «Ванкувер» (5)



«Колорадо» (2) – «Даллас» (3)



Однако всё может изменится в случае камбэка «огоньков» в серии с «Далласом». Тогда именно команда Джеффа Уорда сыграет с «Вегасом», а «Колорадо» получит в соперники победителя пары «Ванкувер» – «Сент-Луис».



В противном случае «Вегас» сыграет с победителем пары «Ванкувер» – «Сент-Луис», а «Колорадо» встретится с «Далласом».

Самый яркий матч плей-офф НХЛ! «Даллас» оттолкнулся от пропасти и сравнял счёт в серии Радулов не забил в пустые ворота и провалился в защите, Гурьянов запустил ракету, а Худобин нейтрализовал Годро в овертайме.

Восточная конференция на данный момент

«Филадельфия» (1) – «Айлендерс» (6)



«Тампа» (2) – «Бостон» (4)



В Восточной конференции расклады на текущий момент представляются очень запутанными. Всему виной непонятная ситуация с победителем пары «Филадельфии» и «Монреаля». Именно от исхода этой серии зависят дальнейшие турнирные переплетения. Вашему вниманию все возможные варианты:



Победа «Филадельфии» и победа «Айлендерс»:

«Филадельфия» (1) – «Айлендерс» (6)



«Тампа» (2) – «Бостон» (4)



Победа «Филадельфии» и победа «Вашингтона»:

«Филадельфия» (1) – «Бостон» (4)



«Тампа» (2) – «Вашингтон» (3)



Победа «Монреаля» и победа «Айлендерс»:

«Тампа» (2) – «Монреаль» (8)



«Бостон» (4) – «Айлендерс» (6)



Победа «Монреаля» и победа «Вашингтона»:

«Тампа» (2) – «Монреаль» (8)



«Вашингтон» (3) – «Бостон» (4)

Расписание ближайших матчей плей-офф НХЛ

21.08. 03:00 (мск) «Вашингтон» – «Айлендерс», пятый матч

21.08. 05:30 (мск) «Калгари» – «Даллас», шестой матч

22.08. 02:00 (мск) «Монреаль» – «Филадельфия», шестой матч

22.08. 04:45 (мск) «Ванкувер» – «Сент-Луис», шестой матч