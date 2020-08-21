Варламов остановил «Вашингтон». Российский голкипер созрел для Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» крупно проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче серии плей-офф НХЛ, вылетев из борьбы за Кубок Стэнли. Увы, но любимцы многих российских болельщиков – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов – не показали в этой серии то, чего от них ожидали. Думается, что определённые выводы будут сделаны.
Но есть в завершившемся противостоянии «столичных» и «островитян» другой, на первый взгляд незаметный русский герой. Речь о голкипере «Айлендерс» Семёне Варламове. Между прочим, задрафтованном «Кэпиталз» в 2006 году в первом раунде. Так уже распорядилась судьба, что в 2020 году, в эпоху коронавируса, доигровки сезона и пустых трибун, именно Варламов остановил свой бывший клуб на пути ко второму Кубку Стэнли.
После трёх сезонов в столице США (разумеется, не обходилось и без командировок в фарм-клуб), 1 июля 2011 года Варламова обменяли в «Колорадо Эвеланш» на пики в первом и втором раундах драфта-2012. Как выяснится позже, руководство «столичных» допустило ошибку.
Варламов на долгие годы стал лидером и первым номером «лавин», прекрасно себя чувствуя в Денвере. Однако в 2019 году Семён решил сменить обстановку и клуб, подписав в статусе неограниченно свободного агента четырёхлетнее соглашение с «Айлендерс» на общую сумму $ 20 млн. С выбором угадали обе стороны. При Барри Тротце россиянин играет великолепно.
Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020
В нынешнем розыгрыше плей-офф Варламов сыграл уже девять матчей, одержав победы в семи из них. Коэффициент надёжности 1,67 при 93,4% отражённых бросков. Отдельно стоит рассмотреть заключительный пятый матч серии, в котором Семён показал себя во всей красе. Да, здорово помогали защитники, но 21 спасение голкипер всё равно совершил и отыграл на ноль, а его уверенность вселяла оптимизм в действия полевых игроков.
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«Мы встречались с «Вашингтоном» в ходе сезона, поэтому, когда выходили на лёд в плей-офф, знали, что нужно делать. Мы верили в план на матч, выбранный тренерский штабом. Тренеры рассказали, что делать, и это сработало.
Я очень рад за нашу команду, ведь мы прошли в следующий раунд. Это было непросто, в каждой встрече была серьёзная борьба. «Вашингтон» бился до последнего, но я считаю, что сегодня мы сыграли великолепно. Наша оборона сыграла великолепно, игроки заблокировали много бросков по моим воротам», — заявил Семён на пресс-конференции после игры.
Можно с уверенностью говорить, что 32-летний страж ворот созрел для первого в своей карьере Кубка Стэнли. Варламов сильно выглядит технически, ментально, прибавил во всех компонентах своей игры. Главное, что обходят стороной травмы и не беспокоит пах, с которым Варламов успел намучиться ещё по ярославским этапам карьеры.
Да и команда у «островитян» подобралась отличная. Ведомая, между прочим, тренером-чемпионом, при котором в 2018 году долгожданный Кубок Стэнли завоевал Александр Овечкин. То, что в «Вашингтоне» не сумели сохранить Барри Тротца – ещё один прокол менеджмента «столичных».
Совсем скоро, уже в следующем сезоне, в «Айлендерс» нас будет ждать дуэт российских вратарей Варламов – Сорокин. Немец Томас Грайсс, чей контракт заканчивается после нынешнего сезона, на 99% покинет команду. Будет интересно понаблюдать, как Семён поможет Илье обжиться и привыкнуть к новым реалиям. Пока же «Айлендерс» продолжают шествие за Кубком Стэнли.
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