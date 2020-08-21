Его прокатывали мимо МЧМ, потом три года мариновали в АХЛ, но в итоге талант, помноженный на труд и терпение, нашёл дорогу наверх.

Гурьянов сделал первый русский покер в Кубке Стэнли. Это было легче, чем попасть в НХЛ

«Далласу» пришлось запастить терпением и не ждать быстрых дивидендов, но в итоге клуб не ошибся со своим 12-м пиком на драфте-2015, выбрав Дениса Гурьянова. Сегодня он оформил первый российский покер в истории плей-офф НХЛ, а «звёзды» отыгрались с 0:3 и вышли в следующий раунд.

Карьера Гурьянова и его путь на вершину – это история о терпении, упорном труде и планомерном движении навстречу мечте. Воспитанник «Лады» дебютировал в КХЛ в 17 лет, закрепился в основе на следующий год, был кандидатом в молодёжную сборную России, но от мирового первенства его отцепили в последний момент. В контрольном матче с Данией нападающий был удалён до конца игры, и Валерий Брагин посчитал, что на турнире такая несдержанность может подвести команду.

Гурьянов выводы для себя сделал и спустя год попал в сборную, стал вторым снайпером команды на МЧМ и забил победную шайбу в овертайме бронзового матча со Швецией. К тому времени он уже разорвал контракт с «Ладой» и уехал в Северную Америку, хотя многие на это решение смотрели скептически – мол, что 19-летнему необстрелянному юнцу делать в АХЛ, лучше сначала набраться опыта на родине.

Гурьянов дебютировал в НХЛ весной 2017-го — «Даллас» в плей-офф не попадал и в концовке регулярки мог спокойно просматривать молодёжь в боевых условиях. На постоянной основе поднимать россиянина в НХЛ «звёзды» не спешили, считали, что ему нужно время, чтобы адаптироваться, развить свои сильные качества, научиться играть в обороне. В России смотрели на скитания Гурьянова по АХЛ и боялись, как бы он там не застрял надолго.

Ещё один русский ворвался в НХЛ! Гурьянов забил две, обманув самого Кэри Прайса Его уже называют Денисом Разрушителем, а его связку с Роопе Хинцем сравнивают с фейерверком.

Мыслей вернуться на годик-другой в Россию у Гурьянова не было. Он мечтал об НХЛ с раннего детства и не собирался сворачивать с выбранного пути. Он прогрессировал от года в год – 27 очков в первом сезоне за «Техас», 34 во втором, 48 – в третьем. В прошлом году Гурьянов феерил за «Техас», съездил на Матч звёзд АХЛ и стал постоянно вызываться в «Даллас». Но выступал не слишком успешно, всего один гол и три передачи в 21 матче.

В этом сезоне нападающий наконец-то попал в основной состав «Далласа» на старте сезона, но уже через несколько дней его вновь отправили в фарм-клуб. Тот период стал переломным моментом для Гурьянова – в первом же матче он оформил хет-трик и понял, что готов сделать шаг вперёд, главное – быть уверенным в своих силах. «Когда меня отправили в фарм, я ни на кого не злился, наоборот, это меня мотивировало. Я хотел найти свою игру, показывать свой хоккей, помогать команде победить», — вспоминает Гурьянов.

«Его рейс задержали, и он приехал в «Техас» за несколько часов до игры. Вышел и сделал хет-трик, в той игре он мог и пять забивать. В следующем матче он забил на буллитах и помог «Техасу» победить. Люди слишком нетерпеливы, а надо помнить, что он ещё молод, а наша лига очень сильная. Надо усердно трудиться, что он сейчас и делает», — объяснял генеральный менеджер Джим Нилл.

Спустя два дня Гурьянов вернулся в «Даллас» и об АХЛ больше не вспоминал.

Статистика Дениса Гурьянова в сезоне НХЛ-2019/2020

«Звёзды» в этом сезоне не были яркой атакующей командой, проблемы с забиванием голов были даже у таких признанных мастеров, как Сегин, Бенн и Радулов. И тут как нельзя кстати оказалось, что у «Далласа» есть Гурьянов, который вырос и стал по-настоящему крутым игроком.

Как ревущий локомотив или бульдозер, он прорывался сквозь защитные линии, развивал бешеную скорость, оставляя позади замешкавшихся соперников, и с остервенением вколачивал шайбы в сетку – 20 штук за сезон. И всё это при довольно скромном игровом времени (меньше 13 минут за матч).

Гурьянову и сейчас не дают много игрового времени, хотя именно он вместе с Джо Павелски, Миро Хейсканеным и Джоном Клинбергом тащит «Даллас». Это даже породило целую дискуссию среди фанатов о том, что и.о. главного тренера Рик Боунесс зря придерживает игроков, у которых, что называется, попёрло. Боунесс парировал: «Он всё ещё молод, это его первая серия плей-офф. Я заметил, что временами он слишком волновался, а когда такое происходит, у нас начинаются проблемы в своей зоне».

Так становятся звёздами НХЛ! Покер Гурьянова вошёл в историю и спас «Даллас» со счёта 0:3 Фантастическая игра российского нападающего «Старз» сломила «Калгари» и помогла «Далласу» выйти в следующий раунд плей-офф.

Денису в который раз за карьеру пришлось набраться терпения и не словом, а делом продемонстрировать, на что он способен. В решающем матче серии с «Калгари» он оформил самый молодой и первый российский покер в истории плей-офф НХЛ и повторил рекорд «Далласа» по очкам в одном кубковом матче (5).

«Мы говорили, что надо больше бросать. Рад, что оформил покер, а самое главное, что мы победили. После перерыва мы забыли о первом периоде и стали показывать свой хоккей», — сказал нападающий после игры.

«Давайте поговорим о Гурьянове. Два года назад он оставался в запасе «Техаса» в плей-офф АХЛ. Никогда не жаловался, пахал как проклятый. Потрясающий подход. Посмотрите на него теперь», — написал в «твиттере» бывший вратарь «Техаса» Майк Маккена.

«Если у кого-то найдутся слова, чтобы описать игру Гурьянова и «Далласа», дайте нам знать. У нас нет слов», — отреагировала пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

В этих шайбах сквозит уверенность в себе. Он забивал, словно щёлкал семечки – ногой, кистевым из-под защитника, моментальным лазерным выстрелом из круга вбрасывания, с добивания в девятку. Эти четыре гола дались ему легче, чем долгий путь в саму НХЛ. И сразу стало понятно, что в лучшей лиге мира он планирует задержаться надолго.