В «Авангарде» растёт молодая звезда? Егор Чинахов – главный герой омской предсезонки

Весь прошлый сезон главного тренера «Авангарда» Боба Хартли мучали вопросами про молодые омские дарования – Арсения Грицюка и Егора Чинахова. Мол, почему упрямец Хартли никак не желает давать шанс русским талантам в главной команде и маринует их в МХЛ, который парни уже переросли? Канадский специалист, наверное, прилично устал отвечать, что Грицюк и Чинахов – «это дети, ментально и физически не готовые ко взрослому хоккею», но Хартли мало кто слушал. В прессе на него нападали эксперты, ратующие за всё русское и против всего иностранного, а их, увы, поддерживали многие коллеги, зациклившиеся на судьбе несчастных хоккеистов, которым якобы не дают расти в омском клубе.

Почему-то большинству высказывающихся на эту тему было всё равно, что в 18 лет в КХЛ в принципе попадают немногие (а Грицюку и Чинахову именно столько и было в прошлом сезоне), а если такие парни и оказываются в заявке главной команды, то в основной своей массе просто протирают скамейки. А ведь именно этого не хотел допустить Хартли, отлично понимавший, что молодым звёздочкам из системы куда полезнее будет играть в МХЛ, чем сидеть в глубоком запасе или заниматься не своим делом (черновая работа, бей-беги в нижних звеньях) в КХЛ.

В КХЛ в 4 раза больше молодёжи, чем в НХЛ, но гордиться тут нечем. Нужна смелая реформа Создание лиги фарм-клубов – важнейший шаг к решению глобальных задач.

Канадец понимал, что всему своё время, и сейчас, на примере Егора Чинахова, мы видим, что с молодым дарованием не произойдёт ничего страшного, если он попадёт во взрослый хоккей только тогда, когда действительно до него «дозреет». Сейчас Чинахову 19 лет, он пока главная звезда межсезонья «Авангарда», и готов врываться в КХЛ не через чекерское, а вполне себе игровое звено.

Что же изменилось у Чинахова за эти длинные бесхоккейные месяцы? Во-первых, Егор подрос на несколько сантиметров (поговаривают, на целых семь) и окреп физически. Теперь это достаточно габаритный форвард, и уже никому не придёт в голову говорить, что он физически не готов ко взрослому хоккею. Добавил Чинахов и в ментальности – об этом можно смело говорить, посмотрев первые матчи «Авангарда» в межсезонье. В них Егор не просто выходил в топ-6 «ястребов», и не только набирал очки, но и показывал, что он уже действительно готов ко взрослому хоккею. Это выражалось в его уверенности на льду и хорошей спортивной наглости, пусть и степень ответственности в контрольных играх, конечно, не сравнить с официальными матчами. Но пока у Егора есть только эта возможность заявить о себе, и он ей отлично пользуется.

Боб Хартли и Егор Чинахов. Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Чинахов сыграл за «Авангард» три матча в августе, против московского «Динамо», «Спартака» и «Амура». В первых двух встречах он выходил в тройке с Сергеем Толчинским и Денисом Зерновым, и надо сказать, что у этого сочетания есть все шансы остаться в таком виде и на начало регулярки. Взаимодействие у трёх юрких, техничных форвардов очень неплохое. Матч с «Амуром» Чинахов провёл в звене с Александром Яремчуком и Ильёй Каблуковым, потому что Толчинский с Зерновым эту игру пропустили из-за ротации. Но и в потенциально оборонительной тройке Чинахов не потерялся. Всего за три матча Егор набрал 5 (3+2) очка, и это лучший показатель в «Авангарде» за август.

Но Чинахов порадовал не столько цифрами, сколько самой игрой. Уже сейчас видно, что Егор – породистый, техничный нападающий с большим запасом индивидуального мастерства и всегда включающий голову.

Вот его первая шайба за «Авангард» на предсезонке, и обратите внимание на зрячий, даже немного пижонский бросок в самую девятку.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте ХК «Авангард».

В этом матче с «Динамо» у него была ещё одна шайба, а также очень показательная передача в эпизоде с голом Толчинского. Там Чинахов, оказавшись с шайбой у борта, не стал сразу откидывать её своему партнёру на синей линии, а сначала обыграл защитника бело-голубых и лишь потом выполнил передачу. Возможно, это было лишнее движение, но зато оно характеризует Егора, как смелого игрока, относящегося к хоккею не как к работе, а как к искусству. Нам ведь нужны именно такие, верно?

Момент с обыгрышем и передачей Чинахова можно посмотреть, начиная с отметки 2:31. Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Видео можно посмотреть на официальном канале ХК «Авангард» в YouTube.

В игре со «Спартаком» у Чинахова был лёгкий ассист на Чудинова в большинстве (там защитник «Авангарда» сделал всё сам), а в матче с «Амуром» Чинахов наглядно показал, какие вещи он уже умеет делать на взрослом уровне. Обыгрыш и бросок получились высочайшего класса, а какое хладнокровие!

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте ХК «Авангард».

Вдобавок ко всему, Чинахов забил по буллиту в каждой из игр, окончательно утвердившись в роли главного героя первого этапа предсезонки «Авангарда».

Впереди у Егора – участие с «Авангардом» в турнире имени Пучкова, но вне зависимости от его игры там, мы ждём Чинахова в КХЛ в следующем сезоне. И вот если Хартли и сейчас «прокатит» форварда мимо основы, это будет действительно странно. Но Боб – не враг себе, и не могу представить причины, по которой он откажется от индивидуально сильного и умного крайка, уже тянущего физически уровень КХЛ.

Чинахову сейчас в какой-то степени повезло. У «Авангарда» вырисовывается не два, а целых три игровых и креативных звена, так что и возможностей попасть в нужное сочетание у Егора больше. Если он будет попадать в главную команду, то точно не станет сидеть на скамейке или выходить обороняться и сдерживать соперников со Стасем, Каблуковым или Потаповым. Нет, Чинахову прямо сейчас есть место на краю забивного звена, с Толчинским и Зерновым, или Семёновым и Шумаковым. Подбор креативных нападающих у «Авангарда» нынче серьёзный, и это очень здорово для Чинахова, который, конечно, из тех игроков, кто должен творить и определять результат.

Конечно, рискую перехвалить Чинахова раньше времени. Но, с другой стороны, почему бы не отметить молодого форварда, который может стать открытием КХЛ в следующем сезоне? Да, Чинахову ещё предстоит пройти через испытание настоящим давлением крепкой обороны, через плотную опеку, индивидуальную защиту и просто через суровый мужской хоккей, где будут больно бить и закрывать чистый лёд. В контрольных матчах такого не отведаешь. Но спортивная наглость и уверенность в своих силах, которые Чинахов показывает сейчас, должны ему помочь в преодолении этих трудностей. А мастерство точно никуда не денется.