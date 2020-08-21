Как вылет «Вашингтона» повлиял на ситуацию в плей-офф НХЛ? Турнирные расклады Кубка Стэнли

Определены шесть из восьми участников второго раунда НХЛ

К вечеру 21 августа в Национальной хоккейной лиге завершилось шесть из восьми серий первого раунда плей-офф. Во второй раунд Кубка Стэнли уже пробились «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» в Западной конференции, а также «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс» – в Восточной.

Напомним, что пары во всех раундах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли определяются на основании результатов предварительного раунда, в котором лидеры конференций провели два круговых турнира (на Востоке и на Западе) за лучший посев в плей-офф. Победители серий плей-ин получили свои номера за счёт выступления в регулярном чемпионате. «Чемпионат» представляет все турнирные расклады на данный момент.

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Посев в конференциях

Круговой турнир в Восточной конференции лучше всех удался «Филадельфии Флайерз». Подопечные Алена Виньо выиграли первый посев, переиграв в очной встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг». Третье место на Востоке досталось «Вашингтон Кэпиталз», сломившему сопротивление «Бостон Брюинз».

Лучшей командой в Западной конференции стал «Вегас Голден Найтс». Команда Питера Дебура без потерь прошла Раунд Робин, опередив на одно очко «Колорадо Эвеланш». Третье место занял «Даллас Старз», оставив на последней позиции лучшую команду конференции по итогам регулярки «Сент-Луис Блюз».

жирным выделены команды, прошедшие в полуфинал конференций

курсивом выделены команды, проигравшие в первом раунде

таблицы приведены без команд, покинувших плей-офф после поражения в сериях плей-ин

Восточная конференция Западная конференция 1 «Филадельфия Флайерз» «Вегас Голден Найтс» 2 «Тампа-Бэй Лайтнинг» «Колорадо Эвеланш» 3 «Вашингтон Кэпиталз» «Даллас Старз» 4 «Бостон Брюинз» «Сент-Луис Блюз» 5 «Каролина Харрикейнз» «Ванкувер Кэнакс» 6 «Нью-Йорк Айлендерс» «Калгари Флэймз» 7 «Коламбус Блю Джекетс» «Аризона Койотс» 8 «Монреаль Канадиенс» «Чикаго Блэкхоукс»

Ситуация в парах первого раунда НХЛ на данный момент

Западная конференция (в скобках – номер посева)

«Вегас» (1) – «Чикаго» (8) – 4-1

«Колорадо» (2) – «Аризона» (7) – 4-1

«Даллас» (3) – «Калгари» (6) – 4-2

«Сент-Луис» (4) – «Ванкувер» (5) – 2-3

20 августа определился третий участник второго раунда плей-офф НХЛ от Западной конференции. «Даллас» горел со счётом 0:3 к седьмой минуте первого периода матча с «Калгари», однако затем забросил семь шайб кряду и одержал убедительную победу. Солировал в матче российский нападающий «звёзд» Денис Гурьянов, набравший 5 (4+1) очков и обновивший целый ряд российских рекордов. Примечательно, что пробились дальше три лучшие команды по итогам предварительного раунда Кубка Стэнли.

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Восточная конференция

«Филадельфия» (1) – «Монреаль» (8) – 3-2

«Тампа» (2) – «Коламбус» (7) – 4-1

«Вашингтон» (3) – «Айлендерс» (6) – 1-4

«Бостон» (4) – «Каролина» (5) – 4-1

На Востоке «Вашингтон» не смог зацепиться за продолжение серии с «Айлендерс». Подопечные Барри Тротца быстро реализовали большинство на старте встречи, затем увеличили перевес во втором периоде, после чего очень уверенно довели матч до логического завершения. Более того, в концовке третьего периода «островитяне» произвели два контрольных выстрела по пустым воротам столичной команды, доведя счёт в пятом матче серии до разгромного.

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Турнирные расклады в полуфиналах конференций

Западная конференция на данный момент

На данный момент полуфинальные пары в Западной конференции выглядят следующим образом.

«Вегас» (1) – «Ванкувер» (5)

«Колорадо» (2) – «Даллас» (3)

После победы «Далласа» в серии с «Калгари» на Западе сложилась простая ситуация. «Звёзды» в полуфинале конференции уже совершенно точно сыграют с «Колорадо». А «Вегас» ждёт победителя пары «Ванкувер» – «Сент-Луис». На данный момент в серии лидируют «касатки» (3-2), которые находятся в одном шаге от совершения главной сенсации первого раунда плей-офф НХЛ.

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Восточная конференция на данный момент

«Филадельфия» (1) – «Айлендерс» (6)

«Тампа» (2) – «Бостон» (4)

В Восточной конференции расклады на текущий момент остаются чуть более запутанными. Всему виной непонятная ситуация с победителем пары «Филадельфии» и «Монреаля». От исхода этой серии зависят дальнейшие турнирные переплетения. Вашему вниманию все возможные варианты:

Победа «Филадельфии»:

«Филадельфия» (1) – «Айлендерс» (6)

«Тампа» (2) – «Бостон» (4)

Победа «Монреаля»:

«Тампа» (2) – «Монреаль» (8)

«Бостон» (4) – «Айлендерс» (6)

Расписание ближайших матчей плей-офф НХЛ

22.08. 02:00 (мск) «Монреаль» – «Филадельфия», шестой матч

22.08. 04:45 (мск) «Ванкувер» – «Сент-Луис», шестой матч