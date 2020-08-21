На кого попадут русские хоккеисты НХЛ во втором раунде. Сетка плей-офф. LIVE

В плей-офф НХЛ осталось двое неизвестных

К вечеру 21 августа в Национальной хоккейной лиге завершилось шесть из восьми серий первого раунда плей-офф. Во второй раунд Кубка Стэнли уже пробились «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» в Западной конференции, а также «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс» – в Восточной.

Оставшиеся два участника полуфиналов конференций могут определиться уже в ночь на 22 августа. Для этого «Филадельфии Флайерз» нужно переиграть «Монреаль Канадиенс», а «Ванкувер Кэнакс» дожать действующего чемпиона НХЛ «Сент-Луис Блюз». «Чемпионат» представляет вашему вниманию лайв очередного игрового дня плей-офф.

Турнирные расклады в полуфиналах конференций на данный момент

Западная конференция

«Вегас» (1) – «Ванкувер» (5)

«Колорадо» (2) – «Даллас» (3)

Восточная конференция

«Филадельфия» (1) – «Айлендерс» (6)

«Тампа» (2) – «Бостон» (4)

Как вылет «Вашингтона» повлиял на ситуацию в плей-офф НХЛ? Турнирные расклады Кубка Стэнли Одна пара уже определена. В полуфиналах конференций остаются двое неизвестных.

Расписание ближайших матчей плей-офф НХЛ

22.08. 02:00 (мск) «Монреаль» – «Филадельфия», шестой матч

22.08. 04:45 (мск) «Ванкувер» – «Сент-Луис», шестой матч