На кого попадут русские хоккеисты НХЛ во втором раунде. Сетка плей-офф. LIVE

В плей-офф НХЛ осталось двое неизвестных
К вечеру 21 августа в Национальной хоккейной лиге завершилось шесть из восьми серий первого раунда плей-офф. Во второй раунд Кубка Стэнли уже пробились «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» в Западной конференции, а также «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс» – в Восточной.
Оставшиеся два участника полуфиналов конференций могут определиться уже в ночь на 22 августа. Для этого «Филадельфии Флайерз» нужно переиграть «Монреаль Канадиенс», а «Ванкувер Кэнакс» дожать действующего чемпиона НХЛ «Сент-Луис Блюз». «Чемпионат» представляет вашему вниманию лайв очередного игрового дня плей-офф.
Турнирные расклады в полуфиналах конференций на данный момент
Западная конференция
«Вегас» (1) – «Ванкувер» (5)
«Колорадо» (2) – «Даллас» (3)
Восточная конференция
«Филадельфия» (1) – «Айлендерс» (6)
«Тампа» (2) – «Бостон» (4)
Расписание ближайших матчей плей-офф НХЛ
22.08. 02:00 (мск) «Монреаль» – «Филадельфия», шестой матч
22.08. 04:45 (мск) «Ванкувер» – «Сент-Луис», шестой матч
Сумеет ли удержаться в плей-офф действующий чемпион НХЛ? Ответ на этот вопрос мы начнём узнавать в 04:45 по московскому времени. А первыми начнут игровой день «Филадельфия» и «Монреаль». Этот матч начнётся в Торонто в 02:00 мск.
Примечательно, что на Кубок Стэнли в этом году уже не претендуют чемпионы семи из последних восьми сезонов НХЛ. Это «Лос-Анджелес Кингз», «Питтсбург Пингвинз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз».
Главный тренер «Сент-Луиса» пребывает в оптимистичном положении духа, несмотря на текущее положение в серии.
«Вы знаете, а я думаю, что мы находимся в хорошем положении. „Сент-Луис“ привык изматывать соперника в затяжных сериях и в конце концов дожимать его. Год назад мы уже выбирались со счёта 2-3, так что мы знаем, как себя вести в такой ситуации», — сказал Берюбе перед матчем.
Для «Ванкувера» принципиальным моментом является статус ключевого защитника команды Александера Эдлера. Шведский защитник едва не получил тяжелейшую травму в предыдущем матчем, когда получил по уху лезвием конька. Александер досрочно завершил пятый матч, но имеет шансы продолжить участие в серии.
«Верну ли я Биннингтона в ворота? У нас в команде собраны хорошие игроки. Это лучшее, что я могу сказать вам по этому поводу», — сам наставник «Блюз» уклонился от прямого ответа на поставленный вопрос.
Ключевым вопросом перед матчем «Ванкувера» и «Сент-Луиса» является вратарская ситуация в «Блюз». Начинал серию основной голкипер Джордан Биннингтон, однако после двух поражений тренерский штаб «музыкантов» сделал ставку на Джейка Аллена. С Алленом «Сент-Луис» восстановил равновесие в серии, но пятый матч Джейк провёл неудачно. На кого теперь положится Крейг Берюбе?
По факту же команды не смогут рассчитывать на своих игроков в шестом матче серии. Галлахер с переломом челюсти выбыл из строя до конца серии с «Филадельфией», а Нисканен получил одноматчевую дисквалификацию от департамента по безопасности игроков.
Наставник «Флайерз» не стал медлить с ответом и моментально отреагировал на резкое заявление Бержевена.
«Никто не хочет, чтобы хоккеисты травмировались во время матчей. Но лично меня больше заботят повреждения игроков «Филадельфии». Что касается Галлахера, то врачи «Монреаля» не стали снимать его с прошлого матча. Возможно, парень усугубил травму, на протяжении пяти минут беседуя то с судьями, то с нами?» — сказал Виньо.
«Разочарован словами Виньо. Он опытный человек и мог бы дождаться диагноза. Я ожидал от него большего», — заявил Бержевен.
В пятом матче серии Галлахер получил удар по лицу от защитника «Флайерз» Мэтта Нисканена. Наставник «лётчиков» на следующий день заявил, что не считает действия Нисканена заслуживающими дисквалификации, однако через несколько часов после слов Виньо стало известно, что у Галлахера диагностирован перелом челюсти.
На разогреве перед матчем «Филадельфии» и «Монреаля» выступили официальные лица команд. Сначала генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен «наехал» на главного тренера «Флайерз» Алена Виньо за его комментарии в адрес форварда канадской команды Брэндона Галлахера
Здравствуйте, уважаемые читатели. Интересный игровой день сегодня предстоит нам в НХЛ. Возможно, сегодня у нас определятся все пары второго раунда плей-офф, а возможно, что этот вопрос будет отложен на два дня.
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