Это был не день Кучерова. «Тампа» проиграла, а россиянин хотел сломать клюшку со злости

В нынешнем плей-офф «Бостон» остался единственной командой, которая когда-либо выигрывала Кубок Стэнли в эпоху потолка зарплат. Вряд ли «мишек» можно было назвать фаворитами в серии против «молний», а если судить по цифрам статистики, это было противостояние противоположных игровых систем. «Тампа» была лучше командой регулярки по результативности (3,24 шайбы за игру), а «Брюинз» лучше всех защищался (2,39 пропущенных гола за матч). «Мишки» не так много проигрывали в этом году, но если и терпели поражение, то, зачастую, именно от рук хоккеистов «Лайтнинг», которые одержали над «Бостоном» 4 победы в пяти матчах.

Учитывая отсутствие травмированного капитана «Лайтнинг» Стивена Стэмкоса, важнейшим фактором в стартовой игре было удачное начало, и здесь всё сложилось в пользу «Бостона». Уже на первой минуте на скамейку штрафников отправился гигант Здено Хара, но «мишки» удачно нейтрализовали меньшинство, а затем захватили игровую инициативу. За минуту до первого перерыва «Бостон» поймал соперников на контратаке: Виктор Хедман отдал неудачный пас в чужой зоне, Брэд Маршан организовал контрвыпад, завершившийся голом Чарли Койла.

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Прямо перед этим великолепный момент упустил Никита Кучеров, которому помешал забить лучший снайпер «Бостона» в регулярном чемпионате Давид Пастрняк. Россиянин выходил практически один на один с вратарём Ярославом Галаком, но Пастрняк в последний момент сумел догнать соперника и помешал нанести бросок.

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В начале второго периода всё тот же Пастрняк реализовал численный перевес (удалился Хедман), а в начале третьей двадцатиминутки Маршан завершил великолепные усилия «Бостона» по отбору шайбы вблизи чужих ворот и забил победный гол. Голкипера «Тампы» Андрея Василевского в этом эпизоде можно было только пожалеть, поскольку игра «молний» в своей зоне была просто ужасна.

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К чести «Тампы» и крайне неудачно действовавшего лидера обороны Хедмана, команда не упустила руки и попыталась отыграться со счёта 0:3. Больше всех старался Кучеров, который нанёс 8 бросков в створ, но забить так и не сумел. В середине матча Никита поменял на клюшке цвет ленты, который обматывается крюк, но забить так и не сумел, а в одном из эпизодов, когда Галак поймал шайбу, хотел со злости разбить клюшку не то ударом о ворота, не то о борт.

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«У «Бостона» фантастически сыграл Ярослав Галак. Он отразил 35 бросков, что выглядит намного больше, чем просто «план Б» при отсутствии Туукки Раска. «Молнии» должны найти способы добраться до Галака в начале матча. Если «Тампа» не сможет остановить лучших бомбардиров соперника, то, по крайней мере, она должна сделать противостояние равным», — отметил обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

«Это было очень обидное поражение. В последнем матче серии против «Коламбуса» у нас был ужасный период. И сегодняшний первый период тоже был именно таким. Не могу сказать, что мы проиграли матч в первом периоде, но мы никак себе не помогли. Когда ты даёшь фору сопернику и играешь только 40 минут, то это тяжело», — признал главный тренер «Тампы» Джон Купер.