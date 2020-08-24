Агент вратаря Флёри устроил скандал, выложив фото с мечом. «Вегас» без него сыграл на ноль

Во время плей-офф в НХЛ не принято выносить на суд общественности внутренние противоречия и споры, однако нынешняя ситуация в стане «Вегас Голден Найтс» стала любопытным исключением. Поджигателем скандала стал агент голкипера Марка-Андре Флёри Алан Уолш, который в конце прошлой недели опубликовал на своей странице в «Твиттере» крайне любопытный коллаж. На нём был изображён Флёри, играющий в воротах «Вегаса», но пронзённый в спину мечом, на котором написано «Дебур».

Агент Флёри опубликовал фото, где вратарь пронзён мечом с фамилией тренера «Вегаса» Дебура

В то, что известный и уважаемый агент сделал это случайно или в беспамятстве, никто, разумеется не поверил. Коллаж был сделан достаточно качественно, а фамилия главного тренера, написанная на клинке, явно свидетельствовала о том, что Уолш не в восторге от решения Питера Дебура сделать ставку не на Флёри, а на его бывшего сменщика, коллегу и партнёра Робина Ленера, приобретённого незадолго до дедлайна. До первого матча в серии против «Ванкувер Кэнакс» Ленер получил 6 стартов, в которых одержал 5 побед, отразив 90,4% бросков.



Флёри был первым номером «Вегаса» с момента самого основания клуба, помог «рыцарям» выйти в финал Кубка Стэнли два года назад, а Дебур был нанят «Вегасом» лишь в январе, когда в отставку отправился Жерар Галлан.

Уолш удалил картинку за пять минут до официальной пресс-конференции Флёри, которая была посвящена этому скандалу. До этого коллаж провисел в интернете больше суток, и самое простое, что мог бы сделать Марк-Андре, это осудить своего агента, посетовать на его излишние эмоции и расписаться в своей преданности «Вегасу» и его главному тренеру. Однако улыбчивый вратарь предпочёл совершенно другой стиль поведения.

Вратари «Вегаса» в розыгрыше Кубка Стэнли-2020:



Робин Ленер. 7 матчей, 6 побед, 2,09 гола за игру, 91,8% отражённых бросков, 1 матч на ноль. Зарплата — $ 1,4 млн в год.



Марк-Андре Флёри. 2 матча, 2 победы, 2,5 гола за игру, 88,6% отражённых бросков. Зарплата — $ 7 млн в год.

Флёри нуждался в защите

«Алан долгое время является моим агентом, я его знаю с 15 лет. Мы очень близки, мы очень много говорим о хоккее, да и о жизни в целом. Уолш защищает интересы многих хоккеистов, заботится о них. Я ценю его отношение к игре. Я думаю, что это был просто способ защиты. Он хотел защитить меня. Мы все хотим победить. К Ленеру я отношусь очень хорошо, никаких обид. Он отличный вратарь», — сказал Флёри, однако куда более важным было то, чего он не сказал.

Марк-Андре был менее всего похож на человека, который не согласен с картинкой, которую поставил у себя агент. Коллаж был доступен для просмотра всем, и Флёри не произнёс ни слова критики в адрес Уолша, что свидетельствует о том, что его настроение совпадало со смыслом публикации. Проще говоря, голкипер ощущает, что новый главный тренер ударил его мечом в спину. После прихода Дебура в команде сменился тренер вратарей, хотя официально было объявлено, что прежний специалист Дейв Прайор остаётся в клубе.



«Это было неправдой. Клуб заявил, что я просто вернулся в Онтарио и продолжаю работать в команде, но мне заявили, что я освобождён от своих обязанностей», — сказал Прайор. 30 июня у него истёк контракт, что освободило «Вегас» от необходимости что-то комментировать.



«Уолш хотел защитить его. От кого?» — задался справедливым вопросом обозреватель TSN Крейг Баттон.



Флёри — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга», человек в НХЛ уважаемый и известный. Год назад Марк-Андре на три года продлил свой контракт ($ 21 млн), в то время как Робин Ленер после окончания нынешнего сезона может стать неограниченно свободным агентом. При этом, по свидетельству всех причастных, между шведом и канадцем действительно существуют хорошие отношения. Флёри не впервой терять позиции стартёра — точно так же было в «Питтсбурге», куда пришёл более молодой и менее затратный Мэтт Мюррей, после чего Флёри отправили на драфт расширения. Теперь голкипер по прозвищу Цветочек обижается на тренера, который выбрал другого стража ворот и, судя по результатам, этот выбор был правильным.

В НХЛ будет новый чемпион. «Бостон» ждёт Кубок 9 лет, а «Филадельфия» — почти полвека! У «Вегаса» и «Ванкувера» пока вообще нет трофеев.

«Наблюдаю, как парни доминируют»

Первый матч серии «Вегаса» против «Кэнакс» подтвердил справедливость решения Питера Дебура. Робин Ленер оформил «сухарь», отразив все 26 бросков по своим воротам, а «рыцари» доминировали на льду от начала и до конца. «Ванкуверу» не позволялось практически ничего, Ленер сыграл безупречно, и теперь шансы Флёри снова появится в воротах по ходу плей-офф почти равны нулю.



«Наблюдаю, как парни доминировали сегодня. Отличный старт! Готовимся ко второй игре», — написал Ленер после первой победы над «Ванкувером».

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Впрочем, судить о результатах тренерских решений относительно вратарской позиции в «Вегасе» пока рано, но «Голден Найтс» стремительно движется к тому, чтобы второй раз в своей истории появиться в финале Кубка Стэнли. Как любил говорить генменеджер «золотых рыцарей» Джордж Макфи, на первом месте стоит команда, а на втором — личность. При всей странности ситуации с Флёри и Уолшем стоит отдать должное агенту, который привлёк огонь критики на себя, освободив своего клиента от излишнего давления.