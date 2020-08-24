«Не делайте из меня судью Дредда». Что изменилось в правилах КХЛ

Алексей Анисимов заявил, что за поведением вратарей будут следить ещё строже, а при сдвинутых воротах могут засчитать гол.

Сегодня, 24 августа, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в формате видеоконференции пообщался с журналистами и рассказал о всех нововведениях в правилах, которые будут действовать в лиге со следующего сезона. Ровно такой же материал и разъяснения получили все профессиональные хоккеисты и руководители клубов. Рассказываем о самых интересных и значимых изменениях.

Шайба всегда должна находиться в движении

Теперь за этим будут следить ещё строже. «Шайба должна всегда быть в игре. Если одна или обе команды отказываются играть в шайбу, то судьи на льду остановят матч. Вбрасывание будет проводиться в точке, ближайшей к месту остановки матча. Сделано это для повышения динамики встречи», — отметил главный арбитр КХЛ.

Предупреждение и две минуты за задержку игры

Внимательнее будут относиться и к задержке игры. Так, тренеру, который собирается заменить хоккеистов после проброса и старается задержать игру в тот момент, когда главный или линейный судьи заняты организацией выхода на лёд правильного состава, будет выноситься предупреждение. Оно будет распространяться на весь матч. За повторную намеренную задержку игры тренеру будет выписано две минуты.

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Взятие ворот при сдвинутых воротах

Раньше такой гол не был бы засчитан. Теперь правила изменились. Если защищающийся хоккеист сдвигает ворота, а команда соперника направляет шайбу в ворота, то взятие ворот засчитывается при условии, что соперник имел реальную возможность для взятия ворот или же шайба пересекла плоскость линии ворот и попала в ворота, если бы они находились в нормальном положении.

Сломанная клюшка

Довольно частая ситуация, на которую лига и Анисимов решили обратить внимание. Игрок, уронивший клюшку на лёд, может получить её от партнёра по команде. Но при условии, что партнёр передаст её из рук в руки, либо же направит её по льду рукой или ногой. Если клюшка не помешает сопернику и не будет вовлечена в игру, то остановки не будет. В противном случае – две минуты штрафа или штрафной бросок. Две минуты штрафа получит и тот хоккеист, который бросил, а не передал клюшку своему партнёру.

Поведение вратарей

Лигой и судьями было замечено, что участились случаи, когда некоторые голкиперы начинают хитрить. Например, снимать шлем до остановки игры или же скидывать перчатки и сигнализировать судьям, чтобы те остановили встречу. Отныне за подобное поведение вратари будут наказываться двухминутным штрафом. Делается всё, чтобы принцип честной спортивной борьбы был непоколебим, темп матча не снижался, а все хитрости и попытки кого-то обмануть наказывались скамеечным штрафом.

Фото: photo.khl.ru

Назначение штрафных бросков

Важное изменение, о котором нельзя не упомянуть. На нём Анисимов акцентировал особое внимание.



«В сезоне-2020/2021 в КХЛ изменились правила назначения штрафных бросков. Теперь за любое нарушение, совершённое сзади на игроке, выходящем один на один с вратарём, арбитр должен будет назначить буллит. Также штрафной бросок будет назначен, если защищающийся игрок прижмёт шайбу в площади ворот. Если же сам игрок будет находиться в площади ворот, но прижмёт шайбу в другой зоне, то буллита не будет», — заявил главный арбитр журналистам.

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Два новых лайнсмена и один главный арбитр

Грядут изменения и в судейских кадрах. Пусть и незначительные, но они будут.



«У нас в лиге останутся работать два чеха – Ян Грибик, Мартин Франё, а также латыши Эдуард Одиньш и Андрис Ансонс. Белорусских арбитров мы не считаем иностранцами. Что касается новых людей, то планируем пригласить шесть новых лайнсменов и одного главного. За четыре года количественный и качественный состав наших арбитров сильно обновился. Хотим, чтобы все ребята постепенно набирались опыта», — рассказал Анисимов.

Кроме того, Анисимову задали вопрос, продолжат ли хоккеистов и всех официальных лиц клуба штрафовать на 300 тыс руб. за обсуждение судейства.



«Это прописано в регламенте, а регламент обсуждается и принимается на совете директоров, — заявил Анисимов. – Пока никаких корректировок в этот вопрос не вносилось. Да и вообще, не делайте из меня судью Дредда (персонаж из фильма со Сильвестром Сталлоне в главной роли – Прим. «Чемпионата»). Каждый должен заниматься своим делом», — сказал главный арбитр КХЛ.