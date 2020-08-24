«СССР сделал борщ из звёзд НХЛ». Кубок вызова доказал, кто номер один в хоккее

В Северной Америке Кубок Вызова-1979 ещё до его начала окрестили Главной серией столетия. Авторитет канадского хоккея к концу 1970-х заметно пошатнулся – поражения в Суперсерии-1974, в сериях клубов ВХА со сборными СССР в 1977-м и 1978-м, в турне советских клубов по НХЛ, неудовлетворительные результаты на чемпионатах мира. Канадцы очень хотели доказать, что всё ещё являются лучшими в хоккее, и ради этого НХЛ пошла на беспрецедентный эксперимент – отменила Матч звёзд, чтобы вместо него провести Кубок Вызова – серию из трёх матчей между лучшими энхаловцами и сборной СССР.

«Если говорить о противостоянии школ в рамках клубов, то приближался кульминационный момент — речь шла о том, кто должен был стать первым в десятилетии!», — вспоминал Борис Михайлов в книге «Такова хоккейная жизнь».

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Впрочем, Виктор Тихонов на всякий случай подчёркивал, что эта серия для сборной СССР – лишь подготовка к грядущему чемпионату мира в Москве. В Нью-Йорк (все три матча прошли в «Мэдисон Сквер Гарден») сборная СССР приехала не самым оптимальным составом. Александр Мальцев, Вячеслав Фетисов и Владимир Лутченко из-за травм остались на родине, и их заменили новички – Гимаев, Касатонов, Варнаков и Тюменев. Вторым вратарём взяли молодого Владимира Мышкина (позже это решение сыграет ключевую роль в победе).



В сборную НХЛ, в отличие от Суперсерий, попали не только канадцы, но ещё и три шведа, однако на родине хоккея эту команду всё равно считали своей сборной. Первую пятёрку выбирали болельщики (позже это нововведение станет традиционным для Матчей звёзд), остальной состав определял главный тренер Скотти Боумэн. «Впервые будет сыграна серия, когда русские будут играть со всеми звёздами НХЛ. На кону стоит многое. Мы считаем, что НХЛ – сильнейшая лига мира, и победить для нас будет делом чести», — говорил нападающий Дэрилл Ситтлер.

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Первый матч – 2:4

В первом матче сборную СССР застали врасплох. Ещё не оправившись от акклиматизации (матч начался в 4 утра по Москве), наша команда пропустила уже на 16-й секунде и в итоге проиграла 2:4. Канадцы, в отличие от предыдущих встреч, играли дисциплинированно, особо не грубили, но грамотно оттесняли соперника от шайбы и не давали развернуть атаку. Расправились с СССР их же оружием. «У русских нет патента на красивые передачи», — смеялся Стив Шатт.

Тихонов на пару с Валентином Сычём негодовал и не искал оправданий провала. «В любой другой стране наверняка не стали бы искать «стрелочников», наоборот, сделали бы всё, чтобы заставить хоккеистов поверить в себя. В данном случае всё было иначе. Разбор встречи проходил до двух часов ночи. Вызова на ковёр, как такового, не было, но Валентин Сыч, руководитель сборной, и Виктор Тихонов заявили, что виновато в поражении первое звено, да ещё они подвергли критике замечательную тройку Виктора Жлуктова с крайними Хельмутом Балдерисом и Сергеем Капустиным. Слава богу, что эта информация дошла до нас уже после серии», — вспоминал капитан команды Михайлов.



Тихонова можно понять – ещё одно поражение стоило бы СССР всей серии. Возможно, эта победа в первом матче сбила с толку сборную НХЛ или заставила слишком рано поверить в свои силы, потому что легко выигрывать, когда соперник буквально спит на ходу. На следующий день Владимира Голикова спросили, когда сборная СССР сможет приблизиться к уровню НХЛ. «Завтра», — ответил он. Как в воду глядел.

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Второй и третий матчи – 5:4 и 6:0

СССР потребовался ещё один период и ещё одно отставание в счёте, чтобы найти свою игру и включить запредельные скорости, но когда это произошло в середине второго матча, сборная НХЛ сдулась на глазах. Уже СССР показывал безупречный хоккей, полностью контролируя игру. Михайлов и Капустин выстрелили дуплетом, сравняв счёт под занавес второго периода. В начале третьего Голиков забросил победную шайбу. «В первом матче у нас был огромный оперативный простор. В последних двух матчах было ощущение, что мы играем в шкафу», — говорил Бобби Кларк.



Третий матч стал выносом канадского (и немного шведского) тела. У энхаэловцев тряслись коленки, и они решили вернуться к тактике устрашения. Началось всё с того, что перед матчем в раздевалку сборной СССР завалились полицейские с собаками – оказалось, неизвестный сообщил, что там заложена бомба. Но такой трюк никак не мог надломить боевой дух нашей команды.

Фото: РИА Новости

Тихонов неожиданно для всех выставил на игру свежего Мышкина – Третьяк был недостаточно готов к серии, да и устал за первые два матча. «Это был риск, но в спортивных состязаниях высшего класса без риска редко удаётся добиться победы над сильным, искушенным соперником. Важно, чтобы риск был обдуманным, обоснованным. Из чего я исходил, вводя в бой молодого вратаря? Третьяка – одного из лучших голкиперов мирового хоккея – соперники изучили всесторонне. Они понимали, что издали его не «пробить», надо подъезжать и обводить. И это у них в первых двух матчах, к сожалению, получалось не раз. Мышкина они знали плохо (хотя должны были бы уже и к нему приглядеться – во время турне «Крыльев Советов» он играл отменно) и будут палить по нему и со средних, и даже с дальних позиций. Если он не испугается, всё будет в порядке. Я спросил Володю: «Хочу тебя поставить на третий матч, не испугаешься играть?» – «Не испугаюсь, – ответил он довольно спокойно, лишь немного краснея, – всё будет нормально», — позже объяснял своё решение Тихонов.

Сокрушительное поражение Канады со счётом 1:11! После игры они не хотели слушать гимн СССР Так крупно канадцы не проигрывали никогда. На чемпионате мира — 1977 Эспозито и Ко были готовы провалиться от стыда под лёд.

Мышкина звёзды НХЛ так и не разгадали, не забив даже шайбу престижа. Он поймал кураж и творил в воротах что-то неописуемое, выводя канадцев из себя своими сейвами. Канадцы пытались сломить русских мощными силовыми приёмами, но и это уже не действовало на разыгравшуюся команду СССР. «Русских били, но они вставали, поправляли шлемы и бегали быстрее», — говорил нападающий Кларк Жиль.



И более того, в короткой трёхматчевой серии оказалось, что они даже на пике формы не могут соперничать с русскими в физической подготовке. Канадцы держались один период, после чего окончательно выдохлись. СССР же, наоборот, только этого и ждал. Михайлов открыл счёт в начале второго периода, затем Виктор Жлуктов реализовал большинство.



В третьем периоде канадцы бросили все силы в атаку, но с первым броском Мышкин блестяще справлялся, а добивать не давали наши защитники. В середине периода Балдерис забивает третью, вскоре Ковин доводит счёт до крупного. Болельщики потянулись с трибун.



Макаров и Голиков завершают оглушительный разгром канадцев – 6:0 в третьем матче и девять безответных шайб за 94 последних минут серии. Михайлову вручили Кубок вызова, но уже в раздевалки боссы НХЛ его отобрали – собственность лиги должна храниться в Музее Зала славы в Торонто. Обещали позже прислать копию, но слова не сдержали.

«После матча Бобби Кларк точно сказал, что в конце матча я посмеивался над канадцами. И добавил — и я мог бы смеяться, если бы мы выигрывали 6:0. После окончания матча хоккеисты НХЛ находились в состоянии шока, они толком ещё и не осознали, что с ними произошло. Но на этот раз у них хватило мужества обменяться с нами рукопожатием. В Канаде и США признали, что это самое ужасное поражение звёзд НХЛ. Вообще эта выдающаяся серия проходила не так, как предполагали многие. Не было жестокой силовой борьбы, хамства. И канадцы, и мы стремились к тому, чтобы переиграть друг друга. Удалений почти не было: за три матча канадцы и мы набрали по 16 минут штрафа», — Борис Михайлов в книге «Такова хоккейная жизнь»

Михайлов, которого признали лучшим игроком серии, смеялся и в раздевалке, куда заглянул Алан Иглсон. Показал ему один палец со словами «СССР». Показал два: «Канада». Иглсону крыть было нечем.

«Закончилась эпоха. Канадцы больше не лучшие хоккеисты мира»

«Закончилась эпоха. Канадцы больше не лучшие хоккеисты мира. Мы отдали все силы, но проиграли. Сборная СССР одержала убедительную победу со счётом 6:0 и победила команду НХЛ в Кубке вызова. Разница в одну победу может казаться небольшой, но после мандража в первой игре русские доминировали и развеяли все сомнения в том, что они – лучше по всем параметрам.



Оправданий этому нет. Просто наши лучшие игроки были хуже их. Это уже не гипотеза, а факт, и нам придётся с этим жить. Это был триумф науки над искусством, системы над индивидуализмом, спартанских методов тренировок над сибаритским образом жизни», — писала The Montreal Gazette.



«Сборная СССР летит домой в ранге чемпиона хоккейного мира после того, как сделала борщ из звёзд НХЛ, обыграв их 6:0 в финале Кубка вызова, и повергла Канаду в шок», — писал Sports Illustrated.



«По крайней мере на 72 часа в феврале СССР доказал, что у него лучшая хоккейная команда в мире. «Мы больше не можем заявлять, что хоккей – наша игра», — сказал Серж Савар.



Команда НХЛ, состоящая преимущественно из канадцев, не могла поверить, что с ней случилось. Русские? Да они же начали играть только после Второй мировой и ещё недавно носили шлемы танкиста вместо хоккейных! Но неожиданная драма становилась всё более логичной по мере течения третьего матча. Игроки НХЛ не были способны ни двигаться быстрее русских, ни делать такие же точные передачи, ни удерживать шайбу», — писал New York Times.



Звёзды НХЛ после Кубка вызова жаждали реванша, и такой шанс им представился в 1981 году на Кубке Канады. Но результат был не лучше – в финале СССР разгромил сборную Канады со счётом 8:1.