«Акция укрощения канадцев». Их тренер крестился перед Тарасовым и просил больше не драться

На стадионе «Химик» в Твери красуется памятная доска – в центре хоккейная клюшка с шайбой, по краям – кленовый лист и пятиконечная звезда. Надпись гласит: «13 января 1966 г. на стадионе «Химик» состоялся хоккейный матч между московским ЦСКА и чемпионами Канады среди любителей «Шербрук Биверс». Встреча завершилась победой команды Анатолия Тарасова со счётом 15:4 и стала началом противостояния советских и канадских хоккеистов».

Опустим неточность о том, что начало противостояния можно датировать 1954 годом, когда СССР и Канада впервые встретились на чемпионате мира, и то, что это был далеко не первый раз, когда обладатель Кубка Аллана приезжал в СССР, но тот холодный январский вечер стал на самом деле знаменательным. Можно сказать, эпохальным. Потому что Тарасов срежиссировал целое представление, которое было призвано проучить канадцев и впредь отвадить их от грязной игры.

Тренер Канады стучал молотком о борт, но всё равно проиграл СССР. Начало «Красной машины» После этого турнира сборная СССР ещё 8 раз кряду брала золото ЧМ, став легендарной «Красной машиной». А Боб Кромм сломал молоток.

«Чтобы заокеанские хоккеисты осознали, что и у русских игроков кулаки увесистые»

«Шербрук» в ранге чемпиона Канады среди любителей совершал турне по Европе – такие серии были нужны Швеции, Чехии и другим европейским странам, чтобы лучше изучить канадский стиль игры. Завершалось турне в России, куда «Шербрук» приехал на три матча. Последние две встречи прошли в Москве (с молодёжной сборной СССР и «Спартаком»), а первую вынесли за 180 км от столицы, в Калинин (ныне – Тверь).

Зачем такие сложности? Во-первых, чтобы поставить канадцев в невыгодные условия – игра проходила на открытом воздухе, на 20-градусном морозе. Во-вторых, потому что Анатолий Тарасов хотел, чтобы хоккеисты чувствовали себя раскованно в непривычной роли драчунов, и эксперимент было решено поставить подальше от столицы, где не будет такого внимания прессы и руководства.

Несколько недель хоккеисты проводили усиленные тренировки, изучали приёмы из бокса, самбо и вольной борьбы. «Следует заставить их играть в хоккей жёсткий, но в пределах правил. Но в то время это можно было сделать, лишь победив соперников в жестоком сражении. Чтобы заокеанские хоккеисты осознали, что и у русских игроков кулаки увесистые. За подготовку и осуществление акции «укрощения канадцев» отвечал я», — объяснял Тарасов в своей книге «Хоккей. Родоначальники и новички».

«Пропел ему в лицо куплет». Тарасов назвал чехословака фашистом, тот ответил русским матом Первая часть рассказа о ярком и непримиримом хоккейном противостоянии сборных СССР и ЧССР.

Мифы вокруг матча

Матч впоследствии обрастёт легендами. Например, о том, что он был засекречен (а вдруг ЦСКА не сдюжит против канадцев?) или что Тарасов усилил состав семью профессиональными боксёрами, которые умели стоять на коньках. Или о том, что зрителей не пустили на первый период, боясь, что счёт будет не в пользу ЦСКА. Всё это, конечно, можно воспринимать только с улыбкой.

Каким точно был состав ЦСКА, сейчас сказать сложно, но по крайней мере часть лидеров заменила молодёжь. «В этот день места Альметова, Александрова, Локтева, Кузькина, Брежнева, других наших лидеров заняли молодые, чуточку безрассудные ребята, из тех, кому безразлично, с какого этажа прыгать – первого или четвёртого, если это в интересах дела», — писал Тарасов в книге «Совершеннолетие».

И секретности вокруг матча никакой не было – наоборот, в Калинине перед приездом канадцев начался ажиотаж. Билеты были раскуплены моментально, но организация игры оставляла желать лучшего. Когда стадион открыли, болельщики ломанулись на трибуны и заполнили их под завязку. В итоге за несколько минут до стартового свистка ворота закрыли, и некоторые зрители не смогли пройти даже по билету. Официальная посещаемость матча составила 8000 человек, но, судя по всему, зрителей было намного больше.

Фото: РИА Новости

«Рой вцепился в мою тужурку: «Анатолий, мы не хотим играть в такой хоккей. Давай помиримся»

У Тарасова был разработан подробный план матча – забросить авоську шайб канадцам в первом периоде, окончательно вымотать соперника во втором и под конец под удобным предлогом затеять мордобой. Канадцы упростили ЦСКА задачу – разгром вывел их из себя, и они привычно стали пускать в ход кулаки. «Нам пришлось сложнее, чем мы думали. Во-первых, было очень холодно, мы себя чувствовали как замороженные рыбы. Во-вторых, болельщики – многие из них были военными и размахивали перед нами автоматами. В-третьих, чем больше соперник забивал, тем больше распалялся. Они просто не останавливались. Один из наших игроков по пути на скамейку ткнул клюшкой вратаря. Тот упал, с этого началось побоище», — вспоминает нападающий «Шербрука» Жорж Гибо.

«Это было потрясающее зрелище: через две минуты все мои у них наверху сидят – кто за уши, кто дубасит и так далее. И вдруг милицейско-солдатский кордон был прорван. И народ побежал. Могло случиться неприятное. Я дал команду – наши отпустили канадцев. Их играющий тренер Рой лежит около борта, потом санитары пришли – забрали, привели его в порядок», — вспоминал Тарасов в интервью для фильма «Хоккей Анатолия Тарасова», а затем пересказал беседу с тренером «Шербрука».

«Нас, тренеров, тут же попросили в судейскую комнату. Там уже сидел на табуретке канадский коллега. Вид был у него, прямо скажем, плачевный. Свитер порвали, на лице синяки, кровоподтёки. Он повторял одно и то же: «Что, разве мы начали драку?» Я ответил, какая, мол, разница, кто начал. Главное, такой, на канадский манер, хоккей так понравился зрителям, что они решили поближе подбежать к коробке катка, чтобы ничего не пропустить. И, обратившись к судьям, я далее сказал: «Пошли доигрывать матч». И тогда Рой пальцами, словно клещами, вцепился в мою тужурку: «Анатолий, мы не хотим играть в такой хоккей, наших трёх игроков, должно быть, отправили в госпиталь, я тоже не смогу выйти на поле. Давай помиримся, давай играть нормально!» – «Коллега, а ты честно расскажешь всем своим, на что способны русские, если их довести до ручки?» Он перекрестился и ответил: «Можешь мне, Анатолий, верить – я расскажу всю правду», — писал Тарасов в книге «Хоккей. Родоначальники и новички».

Сломала жизнь советская власть или сам виноват? Как Анатолий Тарасов ушёл из сборной СССР Версий много, а до истины уже не докопаться.

«Посол призвал клуб вести себя порядочно и не пятнать честное имя канадцев»

Матч закончился со счётом 15:4 в пользу ЦСКА, а на следующий день руководство «Шербрука» и нескольких игроков пригласили на приём в посольство Канады. В команде думали, что там их ждёт лёгкий фуршет и моральная поддержка, но посол был готов рвать и метать. «Посол Канады Роберт Форд грозился досрочно завершить турне «Шербрука» по России, если команды не будут подобающе вести себя на льду. Форд пригласил к себе в резиденцию игроков и руководство клуба и призвал их вести себя порядочно и не пятнать честное имя канадцев.

Канадские дипломаты обеспокоены тем, что грубая игра канадских хоккеистов в России может пошатнуть национальный авторитет. Грубая игра вызывает отвращение у русских болельщиков, которые часто называют канадцев не иначе как хулиганами», — писал Lethbridge Herald.

Эксперимент Тарасова удался – побитый «Шербрук» больше не распускал руки и следующие две игры провёл корректно. Но навсегда отучить канадцев от грязной игры так и не получилось.