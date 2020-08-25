Вечный бэкап Худобин творит чудеса в плей-офф. Но продлит ли «Даллас» его контракт?

Худобин всю карьеру без проблем находил новый клуб, но нигде не был первым номером

34-летний голкипер Антон Худобин является одним из главных ветеранов НХЛ среди российских хоккеистов. В Северную Америку Антон перебрался ещё 13 лет назад и с тех пор неизменно находил новую работу в американских лигах. Однако своего звёздного часа Худобину пришлось ждать всю карьеру.

«Миннесота Уайлд", «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Анахайм Дакс», снова «Бостон» и наконец «Даллас Старз». Во всех перечисленных клубах Худобин получал самые лестные характеристики от партнёров и руководства, однако всегда считался не более чем хорошей подменой для основного голкипера команды. В «Бостоне» Антон дважды оказывался за спиной Туукки Раска, в «Каролине» конкурировал с Кэмом Уордом, а в «Анахайме» безуспешно боролся с Фредериком Андерсеном и Джоном Гибсоном.

Пожалуй, ближе всего к роли первого голкипера Антон оказался в «Харрикейнз», но переиграть Уорда в своё время ему не удалось. Роль резервного голкипера, так называемого бэкапа, Антону была уготована и в «Даллас Старз», где железным первым номером считался американец Бен Бишоп.

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В «Далласе» Худобина рассматривали в качестве бэкапа Бишопа

Состав «звёзд» Антон пополнил летом 2018 года, не сумев договориться о новом контракте с «Бостоном». Руководство «мишек» не хотело отпускать надёжного Худобина, но и платить второму номеру команды большие деньги не горело желанием. В итоге россиянин перебрался в Техас, где образовал образцовый дуэт с Бишопом. В сезоне-2018/2019 Худобин и Бишоп делили матчи в регулярном чемпионате, но как только начался плей-офф, Антон занял привычное место на скамейке запасных. Бишоп провёл отличный плей-офф и не дал Худобину ни шанса отправить себя в запас.

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В этом сезоне ситуация должна была повториться. Россиянин и американец снова конкурировали друг с другом в регулярке, но конкуренция это была скорее на бумаге. Как бы надёжно не выглядел Худобин, ключевые матчи для «Далласа» проводил Бишоп. Бригада «Старз» заняла второе место в борьбе приз «Уильям Дженнингс Трофи», который присуждается вратарям команды, пропустившей меньше всех голов в регулярном чемпионате НХЛ. «Брюинз» пропустили 174 гола и опередили «Даллас Старз» (177) Антона Худобина на три гола.

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Лучший резервный голкипер в НХЛ по версии The Hockey News

В ноябре 2019 года авторитетное издание The Hockey News составило список лучших вторых номеров клубов НХЛ, определив Худобина на первое место во всей лиге.

«Худобин — просто отличный резервный вратарь, у него 6 побед в 10 матчах. Он даёт возможность Бену Бишопу отдохнуть, это необходимо для «забега» за Кубком Стэнли. Процент отражённых бросков у Антона — 92,9%, это просто образцовые цифры», — отмечает обозреватель Райан Кеннеди.

Следом за Худобиным в рейтинге расположились Тристан Джарри («Питтсбург Пингвинз»), Антти Раанта («Аризона Койотс»), Ярослав Галак («Бостон Брюинз») и Брайан Эллиотт («Филадельфия Флайерз»).

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Перед стартом плей-офф уход Худобина из «Далласа» казался неминуемым

Контракт Антона с «Далласом» истекает по окончании нынешнего сезона. И ещё за несколько дней до старта плей-офф казалось, что в межсезонье россиянин снова выйдет на рынок свободных агентов в поисках нового места работы. Всё дело в том, что контракт 33-летнего Бишопа истекает только в 2023 года. А в системе клуба уже подрастает молодой и талантливый Джейк Оттинджер, которому необходимо дать место в составе клуба, чтобы он набирался опыта за спиной Бишопа.

Лучший голкипер минувшего регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков мог бы остаться в «Далласе», если бы согласился подписать однолетний контракт. Но Антону уже 34 года, и после лучшего сезона в карьере он закономерно хотел обеспечить себе будущее. Ведь кто знает, как сложится следующий чемпионат, а через год Худобину исполнится 35 лет. В таком возрасте россиянин бы совершенно точно не смог претендовать на долгосрочное соглашение.

«Важный момент — срок контракта. В организации «Далласа» находится перспективный голкипер Джейк Оттинджер. 21-летнему голкиперу необходимо провести ещё один сезон в АХЛ для адаптации к взрослому хоккею. Если в «Далласе» решат, что Оттинджеру нужно сыграть в АХЛ два сезона, тогда могут появиться предпосылки для сохранения Худобина на два года.

Однако в «Далласе» могут посчитать, что уже через год Оттинджер должен стать бэкапом Бена Бишопа в основе. В этом случае годичный контракт с Худобиным будет куда более здравым решением. Вероятно, Антон может претендовать на двухлетний контракт в ином клубе, но в «Далласе» он вряд ли получит такой контракт», — полагал один из главных инсайдеров «Старз» журналист Мэттью Дефранкс.

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Травма Бишопа стала шансом жизни для Худобина

Лотерейным билетом для Худобина стала травма Бишопа. Американский голкипер всю регулярку мучался с периодическими повреждениями, и в тренинг-кэмпе «Далласа» перед возобновлением сезона получил рецидив одной из травм. Тренерскому штабу «Старз» пришлось довериться Худобину в матчах предварительного раунда Кубка Стэнли, и Антон не подвёл, проведя на самом высоком уровне матч с «Сент-Луис Блюз», став главным героем того матча.

В первом раунде плей-офф «Даллас» угодил на «Калгари Флэймз». Дебютная встреча серии стала для Худобина первой в карьере в стартовом составе в основной части Кубка Стэнли. И это в 34 года! Возможно, волнение сыграло злую шутку с Худобиным, и в стартовом матче противостояния россиянин не смог выручить команду. «Даллас» проиграл, а на последний рубеж «Старз» вернулся Бишоп, с которым «звёзды» смогли восстановить равновесие в серии.

Худобин в 34 года дебютировал в основном составе в матче основной части Кубка Стэнли

И здесь Худобину снова повезло. Победа далась Бишопу слишком дорогой ценой. После второго матча серии с «Калгари» медицинскому персоналу «Далласа» окончательно стало ясно, что Бишоп не может продолжать участие в плей-офф. Американский голкипер по сей момент времени больше на льду не появлялся, и Рику Боунессу пришлось окончательно довериться Худобину.

Предстоящие матчи с «Колорадо» будут главными в карьере российского вратаря

Антон вцепился в главный шанс своей карьеры всеми правдами и неправдами. Российский голкипер проводит невероятный плей-офф, имея активную победную серию в пять матчей. С Худобиным в воротах «Даллас» сначала дожал «Калгари», а теперь практически поставил на край пропасти «Колорадо Эвеланш». После двух матчей в серии с одним из главных фаворитов Кубка Стэнли «звёзды» ведут 2-0, и чуть ли не главная заслуга в успехе команде принадлежит Худобину. Антон творил настоящие чудеса на старте серии, и пробить российского вратаря за два матча смогли только игроки первого звена «Эвеланш». Для всех остальных игроков «лавин» Худобин остаётся неприступной крепостью.

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Вот только будущее Худобина продолжает оставаться неопределённым. Контракт Бишопа и перспективы Оттинджера никуда не делись, и как никто лучше эту ситуацию понимает агент российского вратаря. Вряд ли представитель хоккеиста Кент Хьюз смотрел старый советский фильм «Бриллиантовая рука», но агент решил действовать по принципу «куй железо, не отходя от кассы».

В разгар плей-офф Хьюз выступил с громким заявлением в американской прессе, поставив под сомнение дальнейшее сотрудничество с «Далласом». Агент Худобина играет на повышение, набивая цену своему клиенту, пользуясь удачным стечением обстоятельств. Однако самые важные матчи для Антона ещё впереди. Если 34-летний голкипер удержит свою игру на высоком уровне и затащит «Старз» дальше по турнирной сетке, руководству «звёзд» будет очень сложно отказаться от его услуг. А если подобное и случится, то Антон без проблем сможет трудоустроиться в условном «Калгари Флэймз», где остро стоит вратарский вопрос. Однако на данный момент будущее российского голкипера выглядит неопределённым, и в кои-то веки ситуация практически полностью в руках Худобина.