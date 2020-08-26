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«Тампа-Бэй» — «Бостон» -4:3 ОТ — обзор матча НХЛ, видео лучших моментов, 26 августа 2020

Максим Замятин
Кучеров догнал Овечкина и помог «Тампе» выиграть. «Молнии» не дали «Бостону» уйти в отрыв
Противостояние набирает обороты — забивали шедевры в падении.
Хоккей / НХЛ 0

Поражение в первом матче серии не оставляло «Тампе» выбора: нужно было во что бы то ни стало побеждать во второй игре, чтобы не дать уйти «мишкам» в отрыв. У «молний» снова не смог сыграть Стивен Стэмкос, который во вторник отметил невесёлый юбилей — ровно 6 месяцев прошло со дня его последнего выхода на лёд. Восстанавливаясь после спортивной грыжи, форвард получил травму нижней части тела, тренируясь самостоятельно перед открытием тренинг-кемпа.

«Пока Стэмкос недоступен для игры. Всё зависит от темпа восстановления. Когда он сможет играть? Я дам вам знать об этом. Больше у меня информации нет, спрашивать бесполезно», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
26 августа 2020, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Ритчи (Бьорк) – 03:14' (5x5)   1:1 Коулман (Богосян, Гудроу) – 12:42' (5x5)   1:2 Маршан (Пастрняк, Крюг) – 34:33' (5x4)   2:2 Кучеров (Шаттенкирк, Пойнт) – 35:28' (5x5)   3:2 Коулман (Хедман) – 50:40' (5x5)   3:3 Маршан (Курали, Пастрняк) – 56:02' (5x5)   4:3 Палат (Гурд, Марун) – 64:40' (5x5)

«Бостон» достаточно быстро открыл счёт, когда «Тампа» оставила на растерзание Андрея Василевского, изо всех сил пытавшегося спасти команду при штурме своих ворот. Ник Ритчи оказался проворнее всех и протолкнул шайбу за линию, на что южане ответили сначала голом Барклая Гудроу, который был не засчитан из-за офсайда, а затем шедевром Блейка Коулмана.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Вернее, полноправным соавтором этого эффектного гола стал защитник Зак Богосян, который великолепно прошёл между двух соперников и выдал пас на Коулмана, который забил в падении. «Богосян так на меня посмотрел, что я сразу понял, что он собирается сделать что-то особенное. Я просто поддержал атаку», — отметил Коулман после матча.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В середине второй двадцатиминутки Брэд Маршан в большинстве вывел «Бостон» вперёд, но преимущество «Брюинз» не продержалось и минуты. Никита Кучеров оказался в нужное время в нужном месте, и, дежуря на пятачке, смог восстановить равновесие.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В третьем периоде Маршан и Коулман оформили по дублю, и исход встречи решился в овертайме, где Ондржей Палат завершил массированную атаку «Лайтнинг». «Тампа» сравняла счёт в серии, оказала на «Бостон» серьёзное давление, и, как ожидают поклонники «молний», эта победа должна стать серьёзным толчком для дальнейшего успеха. «Мы специально решили заявить на этот матч 11 форвардов и 7 защитников потому что на оборону в последнее время приходилось слишком большая нагрузка. В то же время, Коберн и Шенн знают, как играть в плей-офф, у них большой опыт», — отметил Джон Купер.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Благодаря результативной передаче, оформленной при третьем голе «Тампы», защитник Виктор Хедман вышел на четвёртое место в истории клуба по количеству набранных очков в плей-офф (54). Швед отстаёт от идущего третьим Тайлера Джонсона на два балла.

Это был не день Кучерова. «Тампа» проиграла, а россиянин хотел сломать клюшку со злости
«Молнии» выглядели неважно. Василевский уступил вратарскую дуэль Галаку, Хедман допускал ошибки.

Что касается Никиты Кучерова, то его гол помог догнать другого российского снайпера — Александра Овечкина. У обоих форвардов теперь по 70 кубковых баллов за последние пять лет, но оба отстают от Сидни Кросби, который пока держится впереди (75 очков, 27+48).

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