«Пишут, что Худобин средний игрок. Я не парюсь». Как русский вратарь тащит «Даллас»

Клуб НХЛ «Даллас Старз» ведёт в серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш со счётом 2-0. Обозреватель «Чемпионата» пообщался с российским голкипером «звёзд» Антоном Худобиным, который сейчас является первым номером техасской команды, выступая вместо травмированного Бена Бишопа.

Антон Худобин, 34 года

Клуб: «Даллас Старз»

Игр в плей-офф-2019/2020: 9

Побед: 6

Коэффициент надёжности: 2,5

Процент отражённых бросков: 92,1% «Даллас Старз»2,592,1%

Вечный бэкап Худобин творит чудеса в плей-офф. Но продлит ли «Даллас» его контракт? Агент российского вратаря уже нагнетает ситуацию, пугая руководство «Далласа» уходом своего клиента.

«Я не любимчик нашего главного тренера»

— Рвётесь за Кубком Стэнли?

— А куда же ещё? Только за ним.

— Как вам живётся в «пузыре» Эдмонтона, который специально сооружён для плей-офф?

— Да всё у нас нормально, не переживайте. Трудимся, играем в хоккей. Когда есть время – отдыхаем. Здесь есть все удобства.

— «Даллас» ведёт в серии с «Колорадо» уже 2-0…

— Приятно, что звонит российская пресса, которая всё знает. На самом деле, я сейчас не слишком много думаю по поводу нашего противостояния с «Колорадо». Серия не закончена, команда работает, идёт плей-офф. Сейчас все мысли о коллективе и о том, как пройти в следующий раунд. У нас в соперниках очень серьёзный клуб. Всё ещё впереди.

— Первым номером «Далласа» был Бен Бишоп. По вам сильно ударила его травма?

— Так получилось, всякое бывает. Повторюсь: работаю, стараюсь. Я и в «Бостоне», когда там играл, мог выдать отличные серии. Вспомните о них! Стараюсь никогда не давать волю эмоциям, разве что в единичных случаях.

— Вас хвалит главный тренер команды Рик Боунесс. Причём хвалит прилюдно, через прессу.

— У нас с нашим главным тренером обычные рабочие отношения. Я не его любимчик, любимчиков у него нет. Да, пресса постоянно спрашивает про Бишопа, про меня. Мы отвечаем журналистам на пресс-конференциях: я, Рик Боунесс. У нас с нашим главным тренером, как и со всем штабом, нормальные рабочие отношения. И мы уважаем СМИ.

— Значит, ничего личного?

— Так вы вспомните, он же раньше работал помощником главного тренера, отвечал за игру в меньшинстве. Потом человек дорос до главного тренера. До специалиста, который руководит всеми нами. Сейчас на нём и большинство, и меньшинство, и всё остальное. Это тренер, который мне доверяет. Я ему благодарен.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Мы – русские. Всегда вместе держимся»

— С травмированным вратарём Беном Бишопом вы общаетесь?

— Да, конечно. Он находится с нами в «пузыре». Бен меня постоянно поддерживает. Его нет в раздевалке «Далласа», но у нас с ним не изменились отношения. Раньше бывало, что три матча подряд сыграет он, потом – я. Ничего сверхъестественного. Бен переживает, он всегда рад за меня. Мы абсолютно нормально общаемся.

— В российской прессе продолжают писать, что Худобин – это железный второй номер…

— Я ничему не удивляюсь. Кто-то что-то регулярно говорит, но мне-то что? Постоянно на них реагировать, на этих писателей? Я много раз читал, что Худобин средний игрок, об этом много раз писали и говорили. Я не парюсь. Привык, что все подряд об этом говорят и пишут. Повторюсь, мне что, ещё на это обращать внимание? Пусть говорят и пишут дальше.

— Недавний покер Гурьянова, голы Радулова… «Даллас» рвётся к Кубку Стэнли?

— С Саней Радуловым мы давно знакомы, ещё с юниорской сборной, мы же одногодки. У нас с Сашей очень хорошие отношения. С Денисом Гурьяновым мы познакомились уже в «Далласе». Он, когда только пришёл, сразу сказал: «Вы меня введите в курс дела, что и к чему». У нас с Дэном тоже рабочие отношения. Мы – русские. Всегда вместе держимся.