День русских рекордов. Василевский уже вошёл в историю «Тампы», Кучерову остался один шаг

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в упорной борьбе сумела сравнять счёт в серии с «Бостоном». Как обычно, в успехе «молний» поучаствовали российские хоккеисты. Никита Кучеров забросил свою третью шайбу в этом плей-офф, прервав четырёхматчевую безголевую серию, а Андрей Василевский отразил 22 броска и одержал седьмую победу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Кучеров догнал Овечкина и помог «Тампе» выиграть. «Молнии» не дали «Бостону» уйти в отрыв Противостояние набирает обороты — забивали шедевры в падении.

Конечно, не самые великие достижения в рамках одной игры, но в историческом контексте гол Кучерова и сейвы Василевского позволили нашим ребятам приблизиться к клубным и всеэнхаэловским рекордам.

Так, Никита Кучеров вышел на единоличное третье место в списке снайперов Кубка Стэнли за последние семь сезонов. В 2014 году российский форвард дебютировал в плей-офф НХЛ, сыграл за это время 75 матчей и забросил 32 шайбы. Любопытно, что больше Кучерова на этом временном отрезке забивали только другие наши форварды – Александр Овечкин и Владимир Тарасенко.

Лучшие снайперы Кубка Стэнли с плей-офф — 2014

Игрок Голы Матчи Александр Овечкин 38 78 Владимир Тарасенко 33 73 Никита Кучеров 32 75 Джо Павелски 31 71 Логан Кутюр 31 67

Результат Тарасенко Кучеров должен превзойти уже в ближайших матчах с «Бостоном», а если у «Тампы» всё пойдёт хорошо в нынешнем розыгрыше, то у Никиты есть все шансы покуситься и на звание лучшего снайпера Кубка Стэнли последних лет. Правда, Никите на пятки наступает Джо Павелски. Американский нападающий очень хорош в плей-офф (7 голов в 11 матчах), а его «Даллас» в двух шагах от выхода в финал конференции.

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Но Кучеров – это не только хороший снайпер, но и отменный плеймейкер. Результативных передач, которыми он исправно кормит партнёров по «Тампе», у Никиты даже больше, чем голов, а сумма его набранных очков в плей-офф за те же семь сезонов теперь позволяет ему входить в топ-3 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за этот временной отрезок. Благодаря сегодняшнему голу в ворота Галака, Кучеров обошёл Овечкина, а впереди осталась только парочка звёздных «пингвинов» — Сидни Кросби и Евгений Малкин. Впрочем, практически нет сомнений, что по итогам нынешнего плей-офф у Кучерова будет как минимум второе место.

Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли с плей-офф — 2014

Игрок Очки Матчи Сидни Кросби 84 (28+56) 86 Евгений Малкин 72 (27+45) 83 Никита Кучеров 71 (32+39) 75 Александр Овечкин 70 (38+32) 78 Логан Кутюр 68 (31+37) 67

Эта статистика показывает, что Никита Кучеров – одна из главных звёзд НХЛ последнего времени, причём показывающая свой высокий уровень именно в кубковых матчах.

Кучеров тащит «Тампу» к Кубку Стэнли! Три голевые передачи за матч Андрей Василевский пропустил четырежды, но его команда всё равно в следующем раунде.

Что же касается франшизы «Тампы», то Кучеров сейчас очень близок к тому, чтобы стать главным фронтменом-голеадором «молний» в плей-офф за всю историю. В бомбардирском списке Никита вырвался в единоличные лидеры ещё по ходу серии с «Коламбусом», а в снайперском рейтинге до вершины ему остаётся лишь один гол.

Лучшие снайперы «Тампы» в матчах Кубка Стэнли

Игрок Голы Матчи Мартен Сен-Луи 33 63 Никита Кучеров 32 75 Тайлер Джонсон 27 78 Венсан Лекавалье 24 63 Стивен Стэмкос 23 70

Если Кучеров пока только подошёл вплотную к разного рода достижениям, то Андрей Василевский в матче с «Бостоном» смог установить рекорд. Теперь русский вратарь – самый побеждающий голкипер в истории «молний» в плей-офф. Василевский обошёл Бена Бишопа, которого Андрей в своё время выкурил из «Тампы», и Николая Хабибулина — единственного «золотого» вратаря «Лайтнинг» в истории.

Самые побеждающие вратари «Тампы» в плей-офф

Вратарь Кол-во побед Матчи Андрей Василевский 22 43 Бен Бишоп 21 36 Николай Хабибулин 21 33 Дуэйн Ролосон 10 17 Юхан Хольмквист 2 6

Итак, Кучеров и Василевский понемногу вписывают свои имена в историю «молний» и доказывают, что они в числе лучших во всей современной НХЛ. Но для полноты картины им просто необходимо привезти в Тампу второй Кубок Стэнли. Уверен, что если не в этом, так в следующих сезонах нашим парням удастся это сделать.