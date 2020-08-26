День русских рекордов. Василевский уже вошёл в историю «Тампы», Кучерову остался один шаг

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в упорной борьбе сумела сравнять счёт в серии с «Бостоном». Как обычно, в успехе «молний» поучаствовали российские хоккеисты. Никита Кучеров забросил свою третью шайбу в этом плей-офф, прервав четырёхматчевую безголевую серию, а Андрей Василевский отразил 22 броска и одержал седьмую победу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Конечно, не самые великие достижения в рамках одной игры, но в историческом контексте гол Кучерова и сейвы Василевского позволили нашим ребятам приблизиться к клубным и всеэнхаэловским рекордам.
Так, Никита Кучеров вышел на единоличное третье место в списке снайперов Кубка Стэнли за последние семь сезонов. В 2014 году российский форвард дебютировал в плей-офф НХЛ, сыграл за это время 75 матчей и забросил 32 шайбы. Любопытно, что больше Кучерова на этом временном отрезке забивали только другие наши форварды – Александр Овечкин и Владимир Тарасенко.
Лучшие снайперы Кубка Стэнли с плей-офф — 2014
|Игрок
|Голы
|Матчи
|Александр Овечкин
|38
|78
|Владимир Тарасенко
|33
|73
|Никита Кучеров
|32
|75
|Джо Павелски
|31
|71
|Логан Кутюр
|31
|67
Результат Тарасенко Кучеров должен превзойти уже в ближайших матчах с «Бостоном», а если у «Тампы» всё пойдёт хорошо в нынешнем розыгрыше, то у Никиты есть все шансы покуситься и на звание лучшего снайпера Кубка Стэнли последних лет. Правда, Никите на пятки наступает Джо Павелски. Американский нападающий очень хорош в плей-офф (7 голов в 11 матчах), а его «Даллас» в двух шагах от выхода в финал конференции.
Но Кучеров – это не только хороший снайпер, но и отменный плеймейкер. Результативных передач, которыми он исправно кормит партнёров по «Тампе», у Никиты даже больше, чем голов, а сумма его набранных очков в плей-офф за те же семь сезонов теперь позволяет ему входить в топ-3 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за этот временной отрезок. Благодаря сегодняшнему голу в ворота Галака, Кучеров обошёл Овечкина, а впереди осталась только парочка звёздных «пингвинов» — Сидни Кросби и Евгений Малкин. Впрочем, практически нет сомнений, что по итогам нынешнего плей-офф у Кучерова будет как минимум второе место.
Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли с плей-офф — 2014
|Игрок
|Очки
|Матчи
|Сидни Кросби
|84 (28+56)
|86
|Евгений Малкин
|72 (27+45)
|83
|Никита Кучеров
|71 (32+39)
|75
|Александр Овечкин
|70 (38+32)
|78
|Логан Кутюр
|68 (31+37)
|67
Эта статистика показывает, что Никита Кучеров – одна из главных звёзд НХЛ последнего времени, причём показывающая свой высокий уровень именно в кубковых матчах.
Что же касается франшизы «Тампы», то Кучеров сейчас очень близок к тому, чтобы стать главным фронтменом-голеадором «молний» в плей-офф за всю историю. В бомбардирском списке Никита вырвался в единоличные лидеры ещё по ходу серии с «Коламбусом», а в снайперском рейтинге до вершины ему остаётся лишь один гол.
Лучшие снайперы «Тампы» в матчах Кубка Стэнли
|Игрок
|Голы
|Матчи
|Мартен Сен-Луи
|33
|63
|Никита Кучеров
|32
|75
|Тайлер Джонсон
|27
|78
|Венсан Лекавалье
|24
|63
|Стивен Стэмкос
|23
|70
Если Кучеров пока только подошёл вплотную к разного рода достижениям, то Андрей Василевский в матче с «Бостоном» смог установить рекорд. Теперь русский вратарь – самый побеждающий голкипер в истории «молний» в плей-офф. Василевский обошёл Бена Бишопа, которого Андрей в своё время выкурил из «Тампы», и Николая Хабибулина — единственного «золотого» вратаря «Лайтнинг» в истории.
Самые побеждающие вратари «Тампы» в плей-офф
|Вратарь
|Кол-во побед
|Матчи
|Андрей Василевский
|22
|43
|Бен Бишоп
|21
|36
|Николай Хабибулин
|21
|33
|Дуэйн Ролосон
|10
|17
|Юхан Хольмквист
|2
|6
Итак, Кучеров и Василевский понемногу вписывают свои имена в историю «молний» и доказывают, что они в числе лучших во всей современной НХЛ. Но для полноты картины им просто необходимо привезти в Тампу второй Кубок Стэнли. Уверен, что если не в этом, так в следующих сезонах нашим парням удастся это сделать.
- 26 августа 2020
-
14:28
-
14:22
-
14:07
-
13:58
-
13:44
-
13:31
-
13:14
-
13:05
-
13:00
-
12:44
-
12:35
-
12:01
-
11:40
-
11:11
-
11:05
-
10:51
-
10:35
-
10:11
-
09:45
-
09:30
-
09:08
-
08:34
-
08:15
-
08:10
-
07:42
-
07:26
-
07:21
-
06:36
-
06:29
-
06:23
-
06:10
-
05:31
-
05:15
-
03:56
- 25 августа 2020
-
23:46