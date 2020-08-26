Рижское «Динамо» сильно преобразилось в сжатые сроки. Они уже не будут на дне

Нынешнее межсезонье стало очень трудным для некоторых клубов лиги. В их числе оказалось и рижское «Динамо». В столице Латвии очень долго не могли найти решения с финансовой составляющей. Но рижане добились своего и в столь непростое время смогли решить проблемы с деньгами, хоть и в поздние сроки. На сегодняшний день менеджменту «Динамо» удалось собрать очень интересный коллектив. Смогут ли рижане пошуметь в новом сезоне и наконец выйти в плей-офф?

Прошлый сезон

Прошедший сезон стал далеко не самым успешным для рижан. После удачного выступления в сезоне-2018/2019, в котором команда усилиями Майоне и Виделля почти попала в плей-офф, «Динамо» решило закрепить успех и окончательно пробиться в топ-8 на западе, собрав очень привлекательную команду перед сезоном. Однако неуверенная игра первого номера Гудлевскиса и общий беспорядок на льду на старте быстро рассеяли все мечты рижских болельщиков.

Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

В команде провели небольшую перестройку по ходу сезона, пригласив несколько новых игроков, в частности Александра Салака, который добавил уверенности на последнем рубеже. Но это не сильно изменило ситуацию в лучшую сторону: рижское «Динамо» опередило лишь минских одноклубников и заняло предпоследнее место на западе, став самой нерезультативной командой и записав в свой актив антирекорд по заброшенным шайбам (103).



В итоге Риге решились на перемены во всех фронтах, начиная с нового дизайна формы и логотипа и заканчивая новым тренером.

Селекция: мощное нападение и вопросы к вратарям

Пришли: в. Галимов, в. Проскуряков, з. Эллис, з. Витасек, з. Скарлетт, з. Эдуардс, н. Дзиеркалс, н. Комарек, н. Уайт, н. Митчелл, н. Индрашис, Крастенбергс, н. Паршин, н. Чернов, г.т. Скудра



Главным приобретением рижан этим летом можно смело назвать Петриса Скудру, сменивший на этом посту своего соотечественника Анкипанса. Этот латвийский специалист, хорошо знакомый по нижегородскому «Торпедо», не справился с «Трактором» в прошлом сезоне, и сейчас он возвращается на родину. Как говорится, дома и стены помогают.

Фото: dinamoriga.lv

После прошлогоднего антирекорда по заброшенным шайбам, рижане серьезно усилили линию нападению. Главной звездой должен стать Микс Индрашис,



вернувшийся из московского «Динамо». Помимо него, в команде есть и другие сильные латыши – Редлихс и Дарзиньш. Отдельного упоминания заслуживают новоиспеченные легионеры «Динамо». Рижанам удалось перетянуть ударную связку Уайт-Миттчел из «Нефтехимика», а также подписать австрийца Комарека, который зарекомендовал себя в шведской SHL, и канадца Липона из системы «Виннипега».



Не обошлось в команде без российских новичков. К латышам присоединились нападающий Чернов из «Витязя» и хорошо знакомые Скудре по «Торпедо» Паршин, Проскуряков и Галимов. Эти трое серьезно сдали по сравнению с периодом выступления за нижегородцев, поэтому делать ставку на них очень рискованно. Особенно Скудра рискует, оставляя вратарскую линию на плечах Проскурякова и Галимова.



Что касается обороны, то здесь удалось собрать более-менее нормальный пул игроков учитывая летние проблемы в Риге, связанные с долгим поиском финансов. Но соперники в сезоне не будут делать никаких скидок для «Динамо». Опорой линии обороны должны стать четыре иностранца: канадцы Майоне, Эллис, Скарлетт и чех Витасек. После индивидуального триумфа в сезоне 2018/19, Майоне отправился в гастроли по клубам КХЛ, набрав лишь 4 очка в 24 матчах и закончив сезон раньше времени из-за травмы. Его соотечественник Эллис и чех Витасек стали лишними в своих бывших клубах КХЛ, а Риз Скарлетт – кот в мешке из АХЛ. Посмотрим, справятся ли эти игроки со своими задачами в сезоне.

Фото: dinamoriga.lv

Короткая предсезонка – помеха или вызов?

Из-за финансовых проблем, о которых мы писали ранее, команда смогла укомплектоваться совсем недавно. Первый товарищеский матч был сыгран 24 августа, всего в эту предсезонку «Динамо» сыграет 4 матча. Полноценной предсезонной подготовки у рижан попросту не было, это определенно скажется на уровне выступления команды. Петрис Скудра оказался в непростой ситуации, из которой ему придется искать выход, если он действительно намерен попасть в плей-офф. Наверняка на старте чемпионата рижане будут немного буксовать, но дальнейшая судьба «Динамо» зависит от самих игроков и тренеров.



На фоне всех проблем в Риге собралась очень симпатичная команда. Латвийские поклонники хоккея заждались попадания любимой команды в плей-офф, пора бы команде уже порадовать своих болельщиков.