Гурьянов щёлкает из «офиса» не хуже Овечкина! С его шайбы начался голевой концерт

Третий матч серии между «Далласом» и «Колорадо» был ключевым для «лавин». Команда, у которой было не так много слабых мест и много амбиций в преддверии рестарта сезона, неожиданно уступила в двух стартовых поединках противостояния, причём победы «Старз» носили уверенный и безапелляционный характер. У «Колорадо» же обнаружился целый ряд проблем: потеря Грубауэра – чуть ли не фатальна, в обороне не хватает жёсткости и солидности, а в нападении за спинами первой тройки зияют пустоты. Впрочем, у «лавин» было время, чтобы осмыслить свою игру, настроиться и не допустить 0-3 в серии, которые бы стали приговором для команды из Денвера.

Но первый период третьей встречи стал для «Колорадо» продолжением прошлого матча. «Лавинам» никак не удавалось пробить Худобина, а «Даллас» в середине отрезка свой момент реализовал. Лучший бомбардир «звёзд» в плей-офф защитник Миро Хейсканен и Джейми Бенн буквально растащили оборону «Колорадо» во главе с претендентом на «Колдер Трофи» Кейлом Макаром и помогли отличиться Тайлеру Сегину.

Отыграться «лавинам» удалось в начале второго периода. Возвращение «Колорадо» в этот матч и, возможно, во всю серию возглавила не тройка Маккиннона, а русский защитник «Эвеланш» Никита Задоров. Наш здоровяк разрядил свою пушку почти сразу после выигранного вбрасывания и попал так точно, что у Худобина было немного шансов выручить свою команду.

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Через три с небольшим минуты Задоров поучаствовал и во второй шайбе «Колорадо». Никита обыгрался с Макаром на синей линии, Кейл мгновенно отпасовал на Бураковски, и швед точнейшим броском с ползоны поразил ворота. Худобин в этом эпизоде, прямо скажем, не выручил, а Задоров набрал уже второе очко в матче, хотя за все предыдущие матчи у него был лишь один результативный балл.

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Прошло ещё около пяти минут, и у «Колорадо», наконец, отличилась ведущая тройка. Правда, к заброшенной шайбе привели великолепные действия защитника Макара, прорвавшегося к воротам Худобина от борта, но гол забивал Габриэль Ландеског, вовремя подоспевший на добивание. Кстати, Миро Хейсканен в этом эпизоде сыграл просто отвратительно, позволив шведу забросить буквально из-за своей спины.

Казалось, что «Колорадо» теперь должно хватить запаса прочности, чтобы сохранить, а то и приумножить добытое преимущество, и спокойно довести игру до победы. Однако «Даллас» уже не раз в этом плей-офф демонстрировал характер, и проявил его в очередной раз. Третий период встречи в Эдмонтоне превратился в сумасшедшую перестрелку.



Начало голевому безумию положил Денис Гурьянов. Классный бросок из правого круга вбрасывания от русского форварда не оставил шансов Павлу Францоузу! Кстати, Гурьянов уже не в первый раз забивает таким образом, и это действо до боли напоминает щелчки Овечкина из его фирменного «офиса». Кажется, Денис скоро тоже сможет официально зарегистрировать свою резиденцию на площадке.

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Эта шайба завела «Даллас», и через шесть минут после гола Гурьянова «звёзды» уже вели в счёте. Счёт броском подмышку Францоузу сравнял Блейк Комо, а затем блистательно отработал Джейми Бенн. Он выиграл вбрасывание точно на защитника Линделля, занял позицию на пятачке и успел подправить шайбу в ворота. Чешскому вратарю «лавин» только и оставалось, что разочарованно смотреть на свою оборону.



Но всё же хоккеисты «Колорадо» нашли в себе силы, чтобы вытащить этот важнейший поединок. С характером у «лавин» тоже оказалось всё в порядке.



Спустя две минуты после гола Бенна, очередную ошибку при выходе из зоны допустил Хейсканен. В результате Рантанен и Маккиннон разыграли нехитрую комбинацию на скорости, и финн сделал 4:4. А ещё через полторы минуты Назем Кадри забросил победную шайбу для «лавин». Канадец великолепно подправил снаряд в ворота после наброса Кевина Коннотона, а Худобин ничего поделать не смог.

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Других сюжетных поворотов в этом ярком матче, где нападение оказалось в сто раз сильнее обороны и вратарей, уже не произошло. Точку в игре поставил Пьер-Эдуар Белльмар, поразивший пустые ворота. 6:4, блестящая победа «Колорадо»! «Лавины» сокращают счёт в серии (1-2), и нет сомнений, что дальше в этом противостоянии будет ещё интереснее.