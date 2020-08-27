У Тарасенко снова операция на плече, он пропустит 5 месяцев. Чем это грозит его карьере?

«Сент-Луис» научился играть без Владимира Тарасенко. Увы, но один из самых ярких форвардов действующего обладателя Кубка Стэнли вынужден снова лечь на операцию на больном плече, которая станет уже третьей за последние три года. 28-летний россиянин пропустит около 5 месяцев и вряд ли успеет восстановиться к старту нового сезона, даже если он будет отложен на декабрь.

Снова под нож

В среду вечером болельщиков «Блюз» ждала не самая радостная новость: генеральный менеджер клуба Даг Армстронг объявил о том, что Тарасенко необходима новая операция на левом плече. Владимир пропустил почти весь нынешний сезон из-за подобной травмы, сыграв только 10 матчей в регулярном чемпионате-2019/20 и 4 мата в плей-офф. Весной, когда нападающий восстанавливался и был готов снова играть, его возвращение было прервано приостановкой сезона. Тогда тот же Армстронг говорил, что Владимир вернётся со дня на день, что он здорово подготовился и рвётся в бой.



Возвращение пришлось отложить до августа. По идее, это дало возможность больному плечу полноценно зажить и восстановиться на сто процентов, без спешки и излишней нагрузки. Но после приезда в «пузырь» в Эдмонтоне российский снайпер «Блюз» сыграл только 4 матча — с «Колорадо», «Далласом» и два матча серии против «Ванкувера». Голов не забил, набранными очками не отметился, суммарно нанёс 10 бросков, а потом был вынужден уехать в Сент-Луис, чтобы доктора осмотрели его больное плечо. Оставшуюся часть серии против «Кэнакс» он пропустил, и если сначала теплилась надежда, что после медосмотра и прохождения карантина Тарасенко сможет вернуться в расположение команды, то затем подтвердился негативный сценарий.

Реконструктивную операцию на левом плече Владимиру делали ещё в апреле 2018 года — тогда «Сент-Луис» не попал в плей-офф, и подобная мера не выглядела чем-то драматичным. В июне 2019 года «блюзмены» выиграли Кубок Стэнли, а Тарасенко получил травму плеча во втором матче финала, но серию доиграл. Едва начался новый сезон, как Владимир в безобидном столкновении с защитником «Лос-Анджелеса» Шоном Уокером получил новое повреждение, а четыре дня спустя было объявлено, что Тарасенко пропустит 5 месяцев. Теперь же — новый, третий поход на хирургический стол.



«Та операция осенью не была реконструкцией. Ему просто лечили вывих плеча. И я не врач, чтобы разбираться во всех медицинских терминах», — нехотя сказал Армстронг, напустив туману. Вывих, который лечат по полгода, конечно, возможен, но дело может оказаться намного серьёзнее.



Операции на плече сложнее, чем при других спортивных травмах. Чем чаще случается вывих, тем больше вероятность повторного вывиха. Когда связки и сухожилия плеча растягиваются, словно спагетти, хирург может лишь сжать их и убедиться, что плечо встало на место. Хуже всего, если у российского таланта, известного своим потрясающим кистевым броском, эта травма станет хронической.

Лидеры «Ванкувера» перебегали чемпиона. Победную шайбу забили после ошибки Тарасенко «Сент-Луис» начал защиту титула с поражения.

«Он вернётся и станет тем Влади, которого мы знаем»

«Меня это не беспокоит. В 2018 году ему сделали операцию и он успешно вернулся, очень хорошо играл. Я на сто процентов уверен, что Тарасенко вернётся и будет тем Влади, которого мы все знаем», — говорил Армстронг в прошлом октябре.



После первой хирургии Тарасенко действительно вернулся на ура, но произошло это далеко не сразу. В чемпионате-2018/2019 у него был медленный старт, и за 39 первых матчей сезона на счету Владимира было лишь 11 голов. Зато за оставшуюся часть регулярки он наколотил 22 шайбы и был успешен в плей-офф, забив 10 голов за 21 первую игру. Во второй встрече в финале Кубка Стэнли против «Бостона» плечо россиянина снова не выдержало. Финальную серию он доиграл, хотя пропускал тренировки между матчами, и за оставшуюся дистанцию забил лишь один раз.

Летом, после триумфальной победы в розыгрыше Кубка Стэнли, в клубе обсуждали возможность операции, но тогда был сделан выбор в пользу консервативного лечения. Если бы тогда Владимира прооперировали, он был не успел восстановиться к началу сезона-2019/2020. Как итог — пять месяцев без хоккея, готовность вернуться в марте нынешнего года и новые печальные новости в августе.

«Моя карьера не закончена»

Выяснилось, что октябрьская операция не дала тех результатов, на которые все рассчитывали. «Да, она прошла не так, как мы надеялись. Не удалось. На следующей неделе ему снова придётся лечь на хирургический стол. Плечо не будут повторно обследовать на протяжении пяти месяцев. Мы надеемся на то, что он вернётся на тот уровень, где был раньше. Меня ничуть не беспокоит его отношение к делу, его рабочая этика. Но только время покажет, каким он будет, когда вернётся», — заявил Армстронг.



Нет сомнений, что больному плечу необходим полный покой и максимально возможное восстановление. Многие спортсмены не любят носить бандаж и специальные послеоперационные плечевые скобы из-за их громоздкости, но в случае с Владимиром без этого вряд ли можно обойтись. Если новый сезон начнётся в декабре, то Владимир может пропустить не более двух месяцев регулярного чемпионата, однако предсказать ход реабилитации сейчас вряд ли кто-то возьмётся.



«Хочу развеять все спекуляции: моя карьера не закончена. Наконец-то была обнаружена проблема, поэтому сейчас я более чем когда-либо мотивирован, чтобы, наконец, выздороветь и начать играть. Надеюсь и верю в то, что врачи сделают своё дело, решат проблему, для этого есть решения. Не могу дождаться, чтобы начать работать над тем, чтобы вернуться, играть, забивать голы и снова наслаждаться хоккеем. А хейтерам и тем, кто смеялся, делал прогнозы, высмеивал и отправлял плохие сообщения, могу сказать только одно — дай бог здоровья вам и вашей семье. Жизнь всегда ставит нас перед проблемами и меня это не сломит», — отметил сам Владимир в «Инстаграме», подчеркнув, что очень хочет продолжать играть

Тарасенко обратился к болельщикам в «Инстаграме»

Хочется верить, что доктора действительно найдут решение и российский снайпер снова будет радовать болельщиков голами. Увы, примеры Стивена Стэмкоса, который в последние годы больше лечится, чем играет, или Павла Буре, говорят о том, что хирурги не являются всесильными.

Удивительно, что за полдня до того, как стало известно о необходимости операции для Тарасенко, о нём во время онлайн-конференции задали вопрос генеральному директору новосибирской «Сибири» Кириллу Фастовскому.

«Есть ли хотя бы один процент вероятности того, что мы будем бороться за Владимира Тарасенко? Здесь ответ очень простой: это наш сын, и мы относимся к нему, как родители к сыну. Если он уехал, и у него что-то не получилось, и он решит приехать обратно, то родители его всегда примут. Если надо будет за него побороться, то родители за сына всегда поборются. Так что здесь ответ очевиден. Мы очень бы хотели, чтобы Володя приехал и играл за «Сибирь» и сделаем для этого всё возможное», — сказал Фастовский.



Его ответ был скорее шутливым, чем серьёзным — контракт Тарасенко действует до конца чемпионата-2022/2023, и ещё минимум два сезона он останется игроком «Блюз». Если Владимир действительно вернётся на прежний уровень, то его, без сомнения, ждёт новый крупный контракт с «Сент-Луисом». Если же больное плечо будет мешать действовать в полную силу, то возвращение в «Сибирь» вряд ли можно будет считать лучшим вариантом, поскольку на российских просторах можно запросто усугубить травму.