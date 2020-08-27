«Хара, Кучеров — о чём вы думали?» От НХЛ требуют остановить розыгрыш Кубка Стэнли. LIVE

Спортивные лиги Северной Америки одна за другой объявляют бойкот из-за очередного витка протестов против полицейского насилия, но НХЛ пока находится в стороне. Накануне НБА, MLB и MLS отложили свои матчи, а баскетбольные клубы «Лейкерс» и «Клипперс» и вовсе планируют отказаться от дальнейшего участия в плей-офф.

Беспорядки и протесты в США продолжаются всё лето, новая волна началась после того, как 23 августа полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

26 августа НХЛ стала единственной лигой в Северной Америке, которая не отменила матчи, что породило волну негодования. Сразу по завершению хоккейных матчей игроки начали обсуждать возможность присоединиться к бойкоту.

Игроки НХЛ рассматривают возможность бойкота плей-офф

«Где были комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и руководитель Ким Дэвис, который является лицом усилий НХЛ по борьбе с расизмом? Почему они не позвонили владельцам клубов и не сделали паузу? Где был глава профсоюза Дональд Фер, почему не потребовал отложить матчи? О чём думали тренеры — Джон Купер и Брюс Кэссиди, которые стояли как обычно, за скамейками запасных? Где были Хара, Бержерон и Маршан, которых выберут в Зал славы? Где был Никита Кучеров, обладатель «Харт Трофи», или Виктор Хедман, лидер и душа «Тампы»? Об этом вечере никто не должен забыть», — отметил обозреватель издания The Athletic Скотт Бёрнсайд.

Бёрнсайд: НХЛ нельзя было проводить последние матчи. О чём думали Беттмэн, Хара, Кучеров?