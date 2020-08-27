«Хара, Кучеров — о чём вы думали?» От НХЛ требуют остановить розыгрыш Кубка Стэнли. LIVE

Спортивные лиги Северной Америки одна за другой объявляют бойкот из-за очередного витка протестов против полицейского насилия, но НХЛ пока находится в стороне. Накануне НБА, MLB и MLS отложили свои матчи, а баскетбольные клубы «Лейкерс» и «Клипперс» и вовсе планируют отказаться от дальнейшего участия в плей-офф.
Беспорядки и протесты в США продолжаются всё лето, новая волна началась после того, как 23 августа полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
26 августа НХЛ стала единственной лигой в Северной Америке, которая не отменила матчи, что породило волну негодования. Сразу по завершению хоккейных матчей игроки начали обсуждать возможность присоединиться к бойкоту.
«Где были комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и руководитель Ким Дэвис, который является лицом усилий НХЛ по борьбе с расизмом? Почему они не позвонили владельцам клубов и не сделали паузу? Где был глава профсоюза Дональд Фер, почему не потребовал отложить матчи? О чём думали тренеры — Джон Купер и Брюс Кэссиди, которые стояли как обычно, за скамейками запасных? Где были Хара, Бержерон и Маршан, которых выберут в Зал славы? Где был Никита Кучеров, обладатель «Харт Трофи», или Виктор Хедман, лидер и душа «Тампы»? Об этом вечере никто не должен забыть», — отметил обозреватель издания The Athletic Скотт Бёрнсайд.
Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Дикинсон объяснил, почему его команда решила не откладывать третий матч серии с «Колорадо Эвеланш».
«Решит ли отказ от игры проблемы? Нет, но это привлечёт внимание. Но мы узнали обо всём в последний момент, когда проснулись и уже были настроены на игру. Мы все из разных слоёв общества, из разных стран. Некоторых это не так задевает за живое. Не хочу сказать, что некоторые не понимают, что происходит, но в нашей лиге много канадцев, европейцев, и непросто, когда не на всех это производит впечатление. В MLB и НБА играют преимущественно американцы, им легко прочувствовать, что происходит и начать протест», — заявил Дикинсон.
Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба раскритиковал НХЛ за бездействие.
«НХЛ всегда «опаздывает на вечеринку», особенно по таким вопросам. Это досадно для меня и, уверен, для других игроков лиги. Но если никто не начнёт что-то делать, будет то же самое. Тишина, когда все просто стоят и смотрят вместо того, чтобы стать лидерами и призывать к реальным переменам», — сказал Дамба.
Бывший хоккеист Аким Алиу, известный своими выступлениями на тему проблемы расизма, раскритиковал реакцию руководства и игроков НХЛ на инцидент со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.
«Удивительная солидарность с чёрным сообществом от игроков НБА, женской НБА, МЛБ. НХЛ, ты где? Часики тикают», — написал Алиу в «Твиттере».
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги пояснила, почему игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» вышли по расписанию на третий матч серии второго раунда плей-офф, несмотря на ситуацию в США.
По сообщению пресс-службы лиги, игроки «Брюинз» и «Тампы» заявили, что узнали о бойкотах, лишь когда садились в автобус и направлялись на арену. По этой причине хоккеисты не успели принять решение о возможных действиях в связи с инцидентом.
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