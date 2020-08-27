«Динамо» потеряло Линдберга и проиграло «Спартаку», а Нестеров окончательно ушёл из ЦСКА

ЦСКА уступил в дебютном матче предсезонки. Московское «Динамо» пропустило четыре шайбы за период от «Спартака».

Матч с «Витязем» стал дебютом для ЦСКА в это межсезонье

В Москву вернулся большой хоккей. 27 августа в столице России стартовал предсезонный турнир «Кубок мэра Москвы», в котором принимают участие московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА и «Витязь». Этим турниром традиционно завершается программа предсезонных соревнований, но в очень необычном 2020 году пандемия коронавируса внесла серьёзные коррективы в привычную подготовку команд к началу регулярного чемпионата КХЛ.

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Для ЦСКА встреча с «Витязем» стала дебютной не только на московском турнире, но и во всей подготовке к сезону. 23 июля «армейцы» сообщили, что в план предсезонной подготовки внесены изменения. Команда отказалась от проведения сбора в Нижегородской области, запланированного с 25 июля по 7 августа, и будет тренироваться в Москве. Всему виной коронавирус, который накрыл команду Игоря Никитина в середине лета. В результате «армейцы» коренным образом изменили подготовку к сезону и были вынуждены отказаться от проведения всех запланированных контрольных матчей.

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В составе чемпиона России произошла революция

В межсезонье состав ЦСКА претерпел радикальные изменения. Московскую команду покинули основной голкипер Илья Сорокин, ведущие защитники Никита Нестеров и Алексей Марченко, а также ключевые форварды Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Линден Вей. Также «армейцы» в целях оптимизации платёжной ведомости приняли решение отказаться от чешского форварда Иржи Секача и олимпийского чемпиона Сергея Калинина.

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В свою очередь состав действующего чемпиона России пополнили голкипер Александр Шарыченков, защитники Артём Сергеев и Егор Рыков, а также бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» Брэндон Лайпсик и экс-нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Локтионов. Вернулись в «армейскую» команду и ряд воспитанников, выступавших в последние голы за океаном, в числе которых выделяется нападающий Николай Голдобин. Пожалуй, самой заметной фигурой среди приобретений ЦСКА является Лайпсик, вот только его дебюта на московской земле болельщикам «армейцев» придётся подождать. В заявке на матч с «Витязем» Брэндона не оказалось. Собственно, как и Голдобина.

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«Армейцы» довольно бодро начали встречу с «Витязем» и быстро открыли счёт. Отличился один из новичков команды. Это Локтионов удачно сыграл на добивании после отскока шайбы от щитков Ильи Ежова. Однако ещё до перерыва равновесие восстановил 19-летний Захар Бардаков. А во втором периоде подмосковная команда здорово проявила себя при игре в большинстве. Сначала Якуб Ержабек реализовал «пять на три», а следом Даниил Моисеев отличился уже в формате «пять на четыре».

В третьем периоде Максим Шалунов сократил разрыв, но на большее «армейцев» уже не хватило. ЦСКА начал турнир с поражения. А после матча спортивный директор «армейского» клуба Алмаз Гарифуллин снял все вопросы по будущему в ЦСКА защитника Нестерова. Стало известно, что ограниченно свободный агент окончательно отказался от предложения чемпионов России и будет пытаться трудоустроиться в НХЛ.

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«Динамо» и «Спартак» поставили точку в прошлом сезоне КХЛ

Во втором матче игрового дня состоялось первое московское дерби в сезоне. На льду «ЦСКА-Арены» вновь сошлись старые знакомые из «Динамо» и «Спартака». Именно этим командам суждено было поставить необычную точку в прошлом сезоне. Напомним хронологию событий. Эти команды встречались в серии первого раунда Кубка Гагарина. После пяти матчей противостояния подопечные Владимира Крикунова вели 3-2, однако шестая встреча была домашней для «Спартака». Красно-белые рассчитывали отыграться и перевести серию в седьмой матч, но планам команды Олега Знарка не суждено было сбыться.

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Утром 12 марта стало известно, что шестой матч серии пройдёт без зрителей ввиду резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве. Таким образом, команды угодили в историю нашего хоккея, сыграв первый в КХЛ матч при отсутствии зрителей. Нападающий динамовцев Дмитрий Яшкин отличился в овертайме, завершив не только серию, но, как позже выяснилось, и весь сезон. Матч «Динамо» и «Спартака» стал заключительным в чемпионате КХЛ-2020/2021. Сезон был завершён, а Кубок Гагарина не разыгран. Но именно благодаря победе в шестом матче серии со «Спартаком», бело-голубые впоследствии были награждены бронзовыми медалями чемпионата России.

Коронавирус испортил предсезонную подготовку как «Динамо», так и «Спартаку»

Пандемия коронавируса нынешним летом испортила предсезонную подготовку и этим командам. У бело-голубых фактически сорвался тренировочный сбор в Нижнем Новгороде, а красно-белые не сумели вовремя приступить к подготовке в Новогорске. А ведь главные тренеры «Динамо» и «Спартака» традиционно возлагают очень большой упор на заложение фундамента во время летней подготовки. В результате «Динамо» и «Спартак» подошли к старту турнира под высокими нагрузками.

«Команда находится под нагрузками, потому что сейчас идёт активная работа. Всё дело в том, что в июле было очень много упущено. В Нижнем Новгороде отработали девять дней, а потом угодили под карантин. 14 дней совсем не тренировались, причём здоровые ребята сидели по номерам и не занимались. Поэтому сейчас стараемся наверстать упущенное, из-за этого команда тяжёлая и есть проблемы с движением», — заявил Крикунов в интервью «Чемпионату» на прошлой неделе.

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Ещё одной неприятной новостью для тренерского штаба оказалась болезнь Оскара Линдберга. Шведский форвард стал едва ли не самым знаковым усилением для «Динамо» в межсезонье. На протяжении последних недель Оскар наигрывался в звене с Теэму Пулккиненом и Владимиром Брюквиным, и их игра вселяла осторожный оптимизм в сердца болельщиков «Динамо». Однако за несколько дней до старта турнир Оскар заболел. В результате Линдберг выпал из строя на некоторое время и рискует пропустить старт регулярки, а Крикунову необходимо искать новые сочетания. Зато впервые в межсезонье в одном сочетании сыграли Яшкин, Вадим Шипачёв и вернувшийся из СКА Дмитрий Кагарлицкий.

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Бакош обыграл «Динамо»

Перед московским дерби состоялась торжественная церемония открытия турнира. С приветственным словом выступили мэр Москвы Сергей Собянин и министр спорта России Олег Матыцин. Первый период обошёлся без заброшенных шайб, хотя опасных моментов команды создали предостаточно. Особенно старалось ведущее сочетание бело-голубых, которое прилично нагрузило оборону красно-белых. Достаточно сказать, что голкипер «Спартака» Никита Беспалов отразил 18 бросков за 20 минут игрового времени.

Первого гола в матче пришлось ждать до концовки второго периода, когда своё слово всё-таки сказали лидеры «Динамо». Динамовцы закрепились в зоне, Чайковски от синей линии пальнул по воротам — Шипачёв удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку. Под занавес периода подопечные Знарка получили двойное большинство, которое было реализовано уже на старте третьего отрезка. Отличился Мартин Бакош.

Заброшенная шайба вдохновила спартаковцев и в дальнейшем забивали только они. Последовательно отличились Сергей Широков, оформивший дубль Бакош и поразивший пустые ворота Лукаш Радил. «Спартак» переиграл «Динамо» со счётом 4:1 и возглавил турнирную таблицу.