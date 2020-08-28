Мечты и реальность. Жафяров, Шалунов и Науменков хотели уехать в НХЛ, но остались в России

Несколько дней назад окончательно определилась судьба Дамира Жафярова на ближайший сезон. Лидер прошлогоднего «Торпедо», изначально планировавший уехать в Северную Америку, подписал новый однолетний контракт с нижегородским клубом. В «Торпедо», в общем-то, никогда не скрывали, что хотели сохранить 26-летнего нападающего, и весной в положенные сроки сделали ему новое квалификационное предложение. Однако Жафяров после двух удачных сезонов его отклонил, а агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил о желании увезти хедлайнера команды Дэвида Немировски в НХЛ вместе с Михаилом Науменковым и Максимом Шалуновым.

Всё бы ничего, но агент выбрал для своих клиентов максимально неудачное время для отъезда, когда абсолютной ясности со стартом сезона в Северной Америке до сих пор нет. Однако если у НХЛ на протяжении последних нескольких месяцев было более-менее чёткое понимание того, каким будет посткоронавирусный сезон и в какие сроки он должен начаться, то АХЛ долгое время рассматривала вариант с его пропуском. И давайте на чистоту — и Науменков, и Шалунов, и Жафяров планировали уехать на другой материк без каких-либо гарантий места в НХЛ. Ни один из тройки сейчас не находится в статусе хотя бы того же Александра Барабанова, для которого в «Торонто» нагрето место в боттом-6 и способного в перспективе стать классным энерджи-форвардом. Все трое собрались в НХЛ без каких-либо предпосылок к тому, да ещё и во время новых коронавирусных реалий, когда приехать даже на пробный контракт практически нереально.

Самая весёлая история энхаэловская история получилась у задрафтованного «Чикаго» Максима Шалунова. Центр ЦСКА, последние два сезона впавший в стагнацию, семь лет назад так неудачно съездил в систему «Блэкхоукс», что доигрался до Лиги Восточного побережья и бросил фразу: «Парни, которые хотят уехать за океан, должны знать, что они там на фиг никому не нужны». В это межсезонье Шалунов должен был уйти на второй заход в лучшую лигу миру, но оказалось, что в «Чикаго» его никто не ждёт. Что смешного в этой истории? А то, что агент Максима утверждал обратное. Бабаев вступил в полемику со скаутом «ястребов» в России Андреем Николишиным, рассказавшим, что не видит у «Блэкхоукс» интереса к Шалунову и назвавшим информацию о его приезде агентскими играми. Представитель хоккеиста же раз за разом вторил, что у Шалунова есть контакт с «Чикаго» и рекомендовал своим игрокам не общаться с Николишиным.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Со стороны всё это выглядело, будто «Чикаго» говорил: «Нам не нужен этот хоккеист», а представитель игрока яростно убеждал всех: «Да нет же! Нужен! В третью тройку самое оно!» Веселит и то, что в выигрыше в итоге остался ЦСКА, оказавшийся прижатым потолком зарплат и сохранивший после окончания предыдущего контракта права на Шалунова. Весной «армейцы» предлагали порезать зарплату форварду от 120 млн до 40, но он отклонил предложение, а когда план по высадке в Иллинойсе провалился, пришлось умерить аппетиты и вовсе до 30 млн. Аналогично пошёл на условия Игоря Есмантовича Михаил Науменков. Не удалось пустить пыль в глаза одному из главных антагонистов лиги даже заявлениями о готовых вариантах в Европе.

А вот решать вопрос по Жафярову пришлось на уровне губернатора Нижегородской области. В недавнем интервью «Чемпионату» генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал, что клуб до последнего держал в резерве деньги на потенциального лидера и даже вынужден был отказать молодому хоккеисту ради призрачной перспективы продлить Жафярова. И вряд ли стоит объяснять, что та сумма, которую изначально предлагало «Торпедо», могла удовлетворить хоккеиста и агента. Если честно, то странно слышать заявление о том, что Гафуров давал нападающему слишком мало. Мог ли предложить больше, фигурирующих в прессе 10 млн рублей, менеджер в ситуации, когда другая сторона искусственно затягивает переговоры, а спонсоры с лёгкой руки ощутимо режут бюджет?

Гафуров — о Жафярове: история с Дамиром в «Торпедо» ещё не закрыта

«Все почему-то решили, что я – человек статистики». Новый человек в российском хоккее Максим Гафуров — о том, как стать генменеджером клуба КХЛ без хоккейного прошлого, обновлённом «Торпедо» и селекции нижегородцев.

Представители Жафярова сами виноваты в том, что Дамир так долго оставался без клуба, выкручивая руки клубу и до последнего переоценив значимость своего клиента как для НХЛ, так и для российских топ-клубов. По нашей информации, огромного интереса Жафяров не вызвал даже у СКА, в который предлагал хоккеиста агент. История с отъездом Дамира в НХЛ — банальный конфликт мечты с реальностью. Только не совсем понятно, кто его инициировал.

Однако новый контракт с «Торпедо» — огромный плюс для Жафярова. Если верить открытым источникам, то по нему форвард будет получать 35 млн за сезон и станет самым высокооплачиваемым игроком «автозаводцев». Откуда и как у нижегородцев резко появились деньги? У нас есть два варианта: либо произошло перераспределение средств после снятия с ВХЛ фарм-клуба, либо на контракт Жафярову отсыпал клубу с барского плеча губернатор. Для потенциального лидера и нападающего первого звена 35 млн — сумма в пределах нормы. Пока тяжело сказать, потолок ли для него прошлогодние 37 очков. Но у оставшегося в Нижним Новгороде Дэвида Немировски у Жафярова точно будет шанс задать более высокую планку.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Сейчас приходится резюмировать, что Шуми Бабаев в это межсезонье не увёз ни одного из своих хоккеистов в Северную Америку. Не получается зацепиться даже за шанс в АХЛ голкиперу Ивану Налимову. Но провал с Жафяровым, Шалуновым и Науменковым ерунда по сравнению с тем, что главный кахаэловский актив Бабаева Илья Сорокин принял решение подписывать контракт с «Айлендерс» не через него, а через американца Дэна Мильштейна.

На данный момент Бабаев — один из двух сертифицированных НХЛ российских агентов, но полноценно зайти на североамериканский рынок одному из крупнейших отечественных игроков не удаётся. Клиентами на сайте агентства, помимо Сорокина, значатся только четыре хоккеиста — Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Валерий Ничушкин и Яков Тренин, но из всей четвёрки в НХЛ он представляет только последнего. Несостоявшиеся энхаэловские вояжи Жафярова, Шалунова и Науменкова, не готовых к лучшей лиге мира, сейчас выглядят как очередная попытка увеличить своё присутствие в Америке после прошлых неудач с Антоном Бурдасовым и Сергеем Шумаковым.