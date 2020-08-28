Альянс безобразия. В Америке выкручивают руки НХЛ и требуют $100 млн

Скандальная тема, связанная с принижением прав темнокожих в США, продолжает набирать обороты. Вот, например, как форвард «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз высказался по поводу отмены матчей плей-офф НХЛ.

«В этом зале много белых спортсменов. Замечательно, что матчи отменили НБА, MLB и женская НБА, в этих лигах много чернокожих игроков. Но все эти спортсмены, которые сейчас здесь, приняли решение и сказали: «Знаете что? Мы тоже видим эту проблему и выступаем вместе». Я воюю с этими парнями. На льду я ненавижу их. Но могу сказать, что никогда не смог бы гордиться ими больше, чем сейчас.

Эффект от заявления, которое они сделали сегодня, не будет кратковременным. Да, эти два дня не смогут ничего исправить. Но было сделано очень сильное заявление. Особенно в том плане, что оно исходит именно от этой лиги».

НХЛ прогнулась под лицемерных лжецов и спекулянтов. Остановка плей-офф – это абсурд Сильная и независимая лига не привыкла терять деньги, но потерять имидж в американском обществе оказалось дороже.

Думается, сделай подобное заявление хоккеист с белым цветом кожи, его бы моментально заставили встать на колено и играть в такой позе все 60 минут чистого времени матча. Но Ривзу, видимо, можно всё.

Тема, изначально казавшаяся важной и нужной, превратилась в сложный механизм и стала сильно напоминать шантаж. Чего только стоят требования созданного в НХЛ Альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance).

По информации известного журналиста TSN Рика Уэстхэда, альянс хотел бы получить от лиги $ 100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет. Отмечается, что это примерно $ 312,5 тыс. с команды за сезон при минимальной зарплате игрока $ 700 тыс.

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Также HDA хочет, чтобы на льду во время матчей плей-офф был нанесён логотип их организации, а предматчевые раскатки проводились в специальных свитерах чёрного цвета. Наконец, альянс предложил НХЛ сделать символический жест в свою поддержку, временно изменив цвет синей линии на чёрный.

Кроме того, организация ставит перед лигой ряд задач.

1. К сезону-2024/2025 доля чернокожих в руководстве НХЛ должна составлять 3,5%.

2. К сезону-2022/2023 доля чернокожих в персонале, связанном с хоккеем, должна составлять 8%, а не связанном – 10%.

3. НХЛ должна обеспечить режим полной прозрачности при найме сотрудников, относящихся к расовым меньшинствам.

Лига пока не дала никаких ответов или комментариев, но всё это похоже на какой-то глупый сон. Странно, что главным героем этой абсурдной ситуации стал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, который всегда твёрдо (и даже жёстко) отстаивал права организации. Хоккей для него всегда был исключительно бизнесом, однако сейчас главу лиги попросту шантажируют. Не успел руководитель пережить тяжёлые времена пандемии и возобновить сезон, как на него обрушились новые проблемы.

По всей видимости, в скором времени дело действительно дойдёт до того, что красную и синюю линию на ледовой площадке перекрасят в чёрный цвет. Да и вообще, почему до сих пор никого не смущает, что лёд на аренах белого цвета?

«Арены НХЛ потемнеют, как и должны». Что пишут в Америке об остановке плей-офф Реакция американских СМИ на остановку розыгрыша Кубка Стэнли.

То, чем занимается Альянс хоккейного разнообразия, называется простым и всем понятным словом: вымогательство. Воспользовавшись трагедией в семьях убитых чернокожих жителей США, Эвандер Кейн, Аким Алиу и другие участники организации решили заработать и показать, кто в доме хозяин. Именно для этого, похоже, всё и затевалось.

Сама НХЛ попала в сложное положение. С одной стороны, нельзя оставаться в стороне от проблемы, тем более что ранее свои матчи перенесли другие спортивные лиги Северной Америки. С другой стороны, идти на поводу у протестующих и выделять им средства тоже чревато. В таком случае в следующий раз они могут потребовать уже не $100 млн, а значительно больше. По сути, НХЛ и её руководство попали в безвыходное положение.

Всё, что нужно членам альянса, – лёгкий заработок. И если для Алиу, за всю свою хоккейную карьеру не добившегося в хоккее ничего и не заработавшего «жирного» контракта, всё происходящее хоть как-то можно объяснить, то для Кейна точно нет никакого оправдания. Человек, получивший от «Сан-Хосе» семилетний контракт с общей зарплатой в $ 49 млн и $ 7 млн в год, стал инициатором истории, о которой будут вспоминать ещё долго. И Кейн в ней точно не будет положительным героем.

Никакой борьбы за права темнокожих хоккеистов и соблюдения их прав в НХЛ не было и нет. Да и не может её быть, ведь эти права никем и никогда не нарушались. Трагическая гибель людей в Америке стала поводом для разжигания очередного конфликта, политических интриг и возможности заработать для отдельно взятых лиц. Но самое поразительное, что это происходит в лиге, давно ставшей образцом неприступности и отвергающей правила ВАДА, ИИХФ и прочих хоккейных организаций.

Зато теперь некий альянс, оперативно созданный на коленке, в который раз диктует НХЛ свои правила и ставит ультиматумы. Говоря простым языком, подстрекает игроков не выходить на работу, бойкотировать матчи. Более того, лишает владельцев телеправ огромного заработка, а хоккейных болельщиков – любимого зрелища. Рано или поздно всему этому придёт конец, а пока, увы, страдают обычные люди.