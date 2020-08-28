Чистили зубы водкой, пили «бабушкин» чай. Как американские студенты гостили в СССР

Кого из нас в молодости не обуревала жажда приключений? Вот и студенты из команды университета Миннесота-Дулут, оказавшись в Москве в 1984 году, не только провели два товарищеских хоккейных матча, но и пустились в различные авантюры. В их воспоминаниях яркие эпизоды поездки – украденные полотенца, общение со спекулянтами, водка и бабушки, разливающие чай в перерывах.

Для начала стоит рассказать, что вообще студенческая команда из США забыла в Советском союзе. В университете Миннесота-Дулут хотели привлечь внимание к своей хоккейной команде, которая начала делать большие успехи и за полгода до поездки впервые вышла в финал NCAA. Идея турне по СССР пришла в голову владельцу местной телекомпании Бобу Ричу – он получил разрешение лиги, затем провёл успешные переговоры с послом СССР и Минспорта в Москве. Рич не впервые общался с советской стороной и сам не раз был в Москве, так что связи были налажены.

В поездку взяли и переводчика, он же университетский преподаватель химии, который владел русским языком. Перед отлётом он провёл для команды несколько уроков, в которых объяснял азы русского языка и местных традиций. Накануне отлёта «Бульдоги» уже не могли думать ни о чём, кроме загадочного СССР, и провалили последние матчи.

В самолёт загрузились 29 членов официальной делегации команды, родители игроков и болельщики – прилетели в Москву поздно вечером и поселились в гостинице «Космос». Телекомпания полностью проспонсировала поездку команды, выделив на это почти $ 60 тыс., а также организовала телетрансляцию, что стоило ещё $ 25 тыс. С трансляцией, правда, вышла промашка – Ричу не удалось показать матчи ни в прямом эфире, ни в записи.

Фото: Minnesota Duluth athletics

«Я был на волоске от ссылки в Сибирь, потому что посмел плюнуть на их родную землю»

«В том году у нас была, пожалуй, лучшая команда в истории университета. Но в поездке в СССР всё пошло не по плану. Мы будто попали в совершенно другой мир», — вспоминает нападающий Билл Уотсон.

«Да, там было много всяких историй, но большую часть я не могу вам рассказать. В Москве у нас был культурный шок. Мы смотрели на людей, на здания, на то, как там живут. Мы, наивные студенты, испытывали невероятные ощущения. Нам показывали только то, что сами хотели показать, всё было детально распланировано. Но несколько раз нам удалось выйти и просто прогуляться по городу, окунуться в местную культуру. Всё было мрачным, лишённым цвета, на каждом углу стояли стражи правопорядка», — добавляет другой нападающий Джим Тонинато.

Главный тренер команды Майк Сертич так сильно боялся всемогущего КГБ, что ему до сих пор кажется, что он только чудом избежал ссылки в Гулаг. «Повсюду были вооружённые военные. Помню, как один из них сделал мне выговор за то, что я сплёвывал жевательный табак на землю. Похоже, я был на волоске от ссылки в Сибирь, потому что посмел плюнуть на их родную землю».

Подробное расписание нам известно из дневника сервисмена «Бульдогов» Рика Менца, который был опубликован в газете Duluth North Trubune. «Прилетели вечером 16 декабря, на следующий день – экскурсия по Красной площади, обед (щи и картошка с мясом), поездка на метро и поход в «Берёзку». 18 декабря – экскурсия по Кремлю и Архангельскому собору, тренировка в час дня, которую перенесли на полпятого, а затем снова отменили, потому что вечерний матч перенесли на четыре часа дня. Великолепный ужин (говядина, драники и горошек)».

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«Мы чистили зубы водкой. Мы были студентами, так что почему бы и нет?»

На экскурсию по Красной площади смогли поехать далеко не все. Заселившись в отель, студенты тут же прошерстили окрестности в поисках спиртного, и наутро у многих болела голова.

«Мы с Риком Кости проспали и пропустили экскурсию. Не успели акклиматизироваться после перелёта», — рассказывал защитник Норм Макивер. «Это не акклиматизация была, а похмелье», — смеётся Сертич.

«Кажется, мы там пили только водку и тёплую пепси», — признаётся Макивер. «Мы чистили зубы водкой. Обычно ведь люди не глотают зубную пасту, но мы были студентами и чистили зубы водкой, так что, почему бы и нет?» — добавляет нападающий Скитер Мур.

Это не единственные проделки американцев. Будущая легенда НХЛ Бретт Халл устроил переполох в коридорах гостиницы. «В Москве было особо нечем заняться. Как-то мы играли в карты в номере Уотсона и вернулись к себе в комнату только поздним вечером. Не помню, как и зачем мы устроили шуточную драку, но не успели мы и глазом моргнуть, как уже боролись в коридоре и стучали в чью-то дверь. На этаже было 200 номеров, но мы постучались именно туда. Нам открыл заспанный мужик, и мы тут же узнали в нём спортивного директора Маклаода. Мы не придумали ничего лучше, чем сказать ему: «Доброе утро, мистер Маклауд», — вспоминает Халл в своей автобиографии. Маклауду пришлось звонить капитану команды и просить усмирить резвых хоккеистов.

Многие пытались обменять привезённые джинсы, жвачку и кассеты на местные сувениры. Мур, например, хотел провести в гостиницу русского парня, выдав его за американского хоккеиста. Конечно, его раскусили и выпроводили на улицу. Игроки до сих пор считают, что это дело рук агентов КГБ.

«Да, некоторые ребята там наломали дров. Никого не арестовали, но, наверное, они бы и не поняли разницы. Детям всегда удаётся проскользнуть туда, где их быть не должно. Дети это дети, без разницы, из Москвы или из Дулута. Проблемные детки умеют попадать в неприятности», — говорит Сертич.

Фото: Twitter.com

Накладка с матчем в Москве

Первый матч «Бульдоги» сыграли 18 декабря. Изначально соперником должна была стать любительская команда «Москвич», представляющая завод АЗЛК, но в итоге на лёд вышла команда Московского института физкультуры и выиграла 8:5.

Кроме того, матч перенесли на тренировочную арену, где не было ни зрительских трибун, ни, тем более, телевизионщиков. «В последний момент они просто выдернули вилку из розетки, в буквальном смысле. Накануне за ужином кто-то отвёл в сторону моего отца и сказал, что завтрашний матч отменён и не будет никакого телевидения. Они весь вечер вели переговоры, в итоге мы сыграли с другой командой на тренировочном катке. Мы снимали матч на свою камеру, надеялись показать его дома хотя бы так, в записи», — вспоминает сын Боба Рича Джим.

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Украденные полотенца и бабушки, разливающие чай в перерыве матча

На следующий день после матча команда вылетела в Ленинград. Вместо сувениров маскот «Бульдогов» решил прихватить из гостиницы пару полотенец и туалетную бумагу. Но просчитался – на выходе всё отобрали.

«Он посчитал, что это будет смешно, но все наши сумки тщательно обыскивали. Особенно пристально они следили за туалетной бумагой (которая была больше похоже на наждачку) и полотенцами. Помню, Джексон, который работал маскотом, пытался отмазаться: «Я не пытался украсть полотенца, просто они мне были нужны.

Они считали выданные нам картофелины, считали куски хлеба. Конечно, они будут считать полотенца. Мы даже до автобуса не дошли, как они обступили Джексона», — говорит Уотсон.

Фото: Minnesota Duluth athletics

«19 декабря — летим утренним рейсом «Аэрофлота» в Ленинград, из аэропорта едем в гостиницу «Прибалтийская». Пасмурный день, в этом городе только 50 солнечный дней в году, а в это время года день длится всего пять с половиной часов. Экскурсия по городу и шопинг, поход на представление Московского цирка на льду.

20 декабря – завтрак в 8:30 утра, выезжаем на арену в 9:30. Матч назначен на 11 утра, даже русские говорят, что глупо играть так рано. Обыграли молодёжную команду Красной Армии 9:0. Большая арена, на катке нет заградительных стёкол. Вечером экскурсия по городу, Ленинград более современный и дружелюбный, чем Москва. Сходили на балет.

21 декабря – экскурсия по Эрмитажу, прекрасные полотна Рембранта, Пикассо и других европейских художников. Вечером прощальная вечеринка в отеле, хорошая еда и живая музыка», — гласят записи Менца.

Молодёжная команда СКА показалась «бульдогам» не тем, за кого себя выдавала. «Мы будто играли с командой пивной лиги, у них у всех были шлемы разных цветов, клюшки были настолько потрёпанными, будто их не меняли целый год», — вспоминает Макивер.

Ещё одна забавная деталь – отсутствие раздевалок. «Раздевалок не было, в перерывах мы сидели на улице около арены, а бабушки разливали нам по стаканам чай и кофе. Это было очень странно», — говорит Мур.

Фото: Minnesota Duluth athletics

На этом со спортивной частью программы было покончено, и можно было окунуться в водоворот настоящей жизни. Тем более тренеры и другие взрослые сопровождающие расслабились и смотрели на шалости своих подопечных сквозь пальцы.

«Мы зашли в бар, полный девиц лёгкого поведения. Помощнику тренера Кнаппу даже пришлось спасать вратаря Бена Даффи, когда три путаны заперли его в углу. Ленинград был совершенно не похож на Москву», — вспоминает комментатор Стив Йезирски.

Другие отправились искать спекулянтов, к счастью, обошлось без международных конфузов. «Один из наших парней едва не попал в скандал, но такое нельзя печатать. Последние пару дней ребята веселились. Пожалуй, даже перебарщивали», — говорит Макивер. Мур в поисках шапки-ушанки забрёл в какой-то притон: «Я очень хотел купить русскую меховую шапку, и наконец мне это удалось. Я вышел оттуда и подумал: «Наверное, это было не слишком умно с моей стороны». Всё обошлось.

Таможня

Последнее испытание – таможенный контроль в ленинградском аэропорту. «Меня, канадца, быстро пропустили через границу, а американцев держали там четыре с половиной часа. Никогда не забуду, такая умора», — смеётся Уотсон. Помощник тренера Кнапп зато не смеялся, ему пришлось пережить это на своей шкуре.

«Они отвели меня в каморку и раздербанили чемодан. Разрезали все швы, раздели до трусов и обшмонали. Я пытался у них узнать, в чём дело. Потом Сертич узнал, что в советских командах помощник тренера это обычно кэгэбэшник».

«Да, Кнаппа обшмонали по полной. На самом деле, это забавно, потому что Кнаппи меньше всех походит на агента ЦРУ», — говорит Сертич.

В итоге на таможне у команды конфисковали часть кассет с записанным московским матчем. «Они хотели посмотреть, что на этих кассетах, обещали потом выслать их нам. До сих пор жду посылку», — говорит Джим Рич.