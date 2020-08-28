«Динамо» в роли аутсайдера. Бело-голубые снова потеряли лидера и проиграли в дерби

ЦСКА без Лайпсика проиграл в первом матче межсезонья

В стартовый день заключительного предсезонного турнира КХЛ «Кубок мэра Москвы» состоялось два довольно любопытных матча. Действующий чемпион России ЦСКА проиграл «Витязю» (2:3). Однако гораздо примечательнее непосредственно результата встречи являлось то обстоятельство, что для команды Игоря Никитина этот матч оказался первым в это межсезонье. «Армейцы» приступили к предсезонной подготовке только 15 августа из-за коронавируса, который накрыл команду в середине июля.

«Легче сказать, сколько у нас в ЦСКА не переболело – три человека. Законы физиологии никто не отменял. Естественно, мы скорректировали предсезонку и нагрузку. Посмотрим, как получится. Я такого не проходил ни как игрок, ни как тренер. Мы постарались отнестись к этому профессионально. Ребята тоже с пониманием к этому относятся. Сезон покажет. Я думаю, что всё будет нормально», — отметил главный тренер «армейцев» после поражения от «Витязя».



Вряд ли добавляло позитивных эмоций тренерскому штабу ЦСКА и отсутствие в расположение команды канадского форварда Брэндона Лайпсика. Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» на данный момент не может прилететь в Россию из-за технических проблем и на турнире в Москве помочь своей новой команде не сможет. В стане «армейцев» надеются, что Брэндон успеет прибыть в Москву к старту регулярного чемпионата КХЛ.

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Московское «Динамо» за период проиграло «Спартаку» и потеряло Линдберга?

Следом состоялось первое дерби на турнире. Московское «Динамо» сыграло со «Спартаком» и потерпело поражение, проиграв матч за один третий период. После 40 минут встречи бело-голубые вели 1:0, но в итоге красно-белые одержали убедительную победу со счётом 4:1. В составе команды Олега Знарка солировал словацкий форвард Мартин Бакош, оформивший дубль.



Впрочем, главной проблемой для динамовцев стала болезнь шведского форварда Оскара Линдберга. Буквально перед стартом соревнования у Оскара поднялась температура, и он был отстранён от участия в турнире. Основной вопрос, который сейчас волнует представителей «Динамо», — коронавирус ли это? Главный тренер динамовцев Владимир Крикунов надеется, что Линдберг отделается простудой.



«Оскар Линдберг у нас заболел. Пока ещё простой болезнью, посмотрим, что будет через три дня. Без него совсем другое звено получилось, Иван Игумнов не смог связать Теэму Пулккинена и Владимира Брюквина», — сказал Крикунов.

«Динамо» потеряло Линдберга и проиграло «Спартаку», а Нестеров окончательно ушёл из ЦСКА ЦСКА уступил в дебютном матче предсезонки. Московское «Динамо» пропустило четыре шайбы за период от «Спартака».

Понять переживания тренерского штаба бело-голубых несложно. На протяжении всего минувшего сезона команда испытывала катастрофические проблемы со вторым звеном, которое было не в состоянии поддержать позитивные начинания тройки Шипачёва. В начале предсезонной подготовки Линдберг сумел образовать ударную связку с Пулккиненом. Скандинавы демонстрировали хорошее взаимопонимание как на льду, так и за его пределами. Но теперь Оскар рискует пропустить начало регулярного чемпионата, которое для бело-голубых не будет простым.

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«Спартак» в течение всего сезона будет играть без одного легионера

В первом матче второго игрового дня турнира встретились лидеры Кубка мэра Москвы – «Спартак» и «Витязь». Главный тренер спартаковцев Олег Знарок произвёл минимальные перестановки в своём составе, однако они имели большое значение в плане подготовки к сезону. На последнем рубеже появился словацкий голкипер Юлиус Гудачек, что повлекло за собой вывод из состава чешского форварда Лукаша Радила, который накануне играл в ведущем сочетании.



Подобную картину мы будем наблюдать в течение всего сезона, ведь на контрактах в «Спартаке» находятся шесть легионеров. Таким образом, каждый раз один из основных игроков команды будет оставаться вне заявки на матч. Возможно, тренерскому штабу спартаковцев будет даже проще, если Гудачек проиграет конкуренцию Никите Беспалову. По крайней мере, головной боли у Знарка в таком случае точно будет меньше.

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Главный тренер «Витязь» Михаил Кравец в матче со «Спартаком» решил проверить ближайший резерв команды. В бой были пущены все молодые хоккеисты, находящиеся в обойме подольского клуба. При этом ростер «Витязя» был усилен канадским форвардом Джастином Дэнфортом, не принимавшим участия в матче с ЦСКА. На Джастина в Подольске возлагают большие надежды. В минувшем сезоне 27-летний форвард выступал за «Лукко» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии.

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Собственно Дэнфорт и открыл счёт в первом периоде матча, удачно подправив шайбу после броска от синей линии в исполнении шведского защитника Линуса Хультстрёма. Красно-белые отыгрались ближе к середине второго периода усилиями капитана команды Анатолия Никонцева. Защитник красно-белых Дмитрий Вишневский выполнил идеальную диагональ, выложив шайбу точно на клюшку Никонцева, находившегося перед пустым углом ворот «Витязя». У лучшего голкипера молодёжного чемпионата мира 2019 года Петра Кочеткова не было никаких шансов спасти команду.



Дэнфорт продолжил солировать и на старте третьего периода. Находящийся в «Витязе» на просмотровом контракте Дмитрий Лугин вывел Джастина «один в ноль» с Гудачеком. Канадский нападающий не стал придумывать ничего оригинального и прямым броском пробил Юлиуса в ближнем бою. «Спартак» отыгрался уже спустя четыре минуты благодаря точному броску Йори Лехтеря. Вторую результативную передачу в матче записал на свой счёт Рылов. Судьба матча решилась в овертайме, где отличился Святослав Гребенщиков.

Подмосковный клуб вышел на единоличное первое место в турнире, а «Спартак» переместился на вторую позицию. Примечательно, что ещё ни разу в истории Кубка мэра Москвы турнир не выигрывала команда из Московской области. А ведь в турнире, помимо «Витязя», в своё время принимал участие и «Атлант». Таким образом, в заключительный день соревнования «Витязь» может переписать историю соревнования.

Игрок из ВХЛ – во втором звене «Динамо». Шарыченков против бывшего клуба

В вечерней встрече встретились команды, оказавшиеся в позиции аутсайдеров после матчей четверга. Тренерские штабы «Динамо» и ЦСКА пошли на кардинальные перестановки в своих составах. Одним из самых любопытных решений стала идея наставников бело-голубых перевести на позицию центрфорварда второго звена Илью Шипова, который только недавно был вызван в главную команду из фарм-клуба. Место в третьем звене занял Даниил Тарасов, для которого этот матч стал первым после возвращения в строй. Российский форвард пропустил большую часть межсезонья по всем понятным причинам.

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Главный тренер ЦСКА отрядил в бой первую тройку нападения в лице Антона Слепышева, Марио Кемпе и Николая Голдобина. Перечисленные хоккеисты в полном составе пропускали матч с «Витязем». На последнем рубеже появился Александр Шарыченков, дебютировавший в КХЛ как раз-таки в составе бело-голубых. Шведский голкипер Ларс Юханссон получил выходной.

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Четыре шайбы за семь минут и травма Пулккинена

Старт встречи получился невероятно событийным, даже для предсезонного матча. «Армейцы» открыли счёт уже на первой минуте после роскошного сольного прохода от Слепышева. Антон красиво проскочил между двух защитников, выкатился «один в ноль» и послал шайбу мимо Бочарова. Номинальные хозяева не стали затягивать с ответом и быстро восстановили равновесие. Тарасов забил с пятака, получив пас от Андрея Алексеева.

Спустя две минуты динамовцы ещё дважды огорчили Шарыченкова. Оба гола были забиты в похожем стиле, и оба отличились финские легионеры. Шайбы влетели в ворота ЦСКА в результате пушечных бросков от защитников «Динамо». Вся разница заключалась лишь в том, что Юусо Хиетанен пробил голкипера прямым броском, а Пулккинен сумел скорректировать полёт шайбы после броска Егора Зайцева. К слову, на второй период финский нападающий выйти не сумел, досрочно завершив матч из-за повреждения, полученного в столкновении с Михаилом Науменковым.

«Динамо» на последнем месте в турнирной таблице

Слепышев задал почин и второй двадцатиминутке, удачно сыграв на добивании. Следом «армейцы» реализовали большинство, сравняв счёт в матче. Никита Коростелёв ушёл за ворота и отдал на пятак, Андрей Локтионов оказался один перед Бочаровым и послал шайбу под перекладину. Исход встречи решился в серии буллитов, где точнее были «армейцы». Решающую попытку реализовал Николай Голдобин.



Перед заключительным днём турнира три команды сохраняют шансы на итоговую победу. Многое прояснит матч между «Витязем» и «Динамо». Если команда Михаила Кравеца сломит сопротивлением бело-голубых, это будет означать и общую победу «Витязя» на турнире в Москве. В противном случае все карты будут в руках «Спартака». Что касается «Динамо», то москвичи оказались на последнем месте в турнирной таблице. Но гораздо большей проблемой для бело-голубых является состояние Линдберга и Пулккинена.