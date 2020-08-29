Вброс за чёрную линию. Что будет с НХЛ после приостановки плей-офф?

Когда темнокожий нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джей Ти Браун в 2017 году во время исполнения предматчевого гимна поднял вверх кулак, демонстрируя свой протест, то оказался один в своей инициативе. Его не поддержали ни партнёры, ни соперники, его действия не одобрила НХЛ. Прошло три года, и ситуация, касающаяся расовых отношений в хоккее изменилась радикально. Лиге пришлось отменить два игровых дня розыгрыша Кубка Стэнли, возможность проведения которого в разгар пандемии стоила всем титанических трудов. Смешалось всё: политика, общественное мнение, желание «пропиариться» и искреннее стремление сделать мир лучше.



К чему приведут нынешние меры, заявления и протесты? Что будет дальше?



Таблица плей-офф НХЛ-2019/2020

«Сила — в цифрах!»

27 августа 2020 года несколько десятков хоккеистов НХЛ провели пресс-конференцию, чтобы выступить против расизма и несправедливости. Требованию игроков приостановить розыгрыш Кубка Стэнли лига была вынуждена подчиниться — вынужденная пауза продлится два дня. Плей-офф возобновится в ночь с субботы на воскресенье, и, как сказал нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри, игроки используют эти двое суток для «дальнейшего самообразования и для улучшения общества».



Организованный Альянс хоккейного многообразия, куда входят все темнокожие игроки НХЛ, выставил ряд требований, часть из которых очень жёсткие и вряд ли понравятся лиге. Но деваться Гэри Беттмэну некуда, поскольку хоккейное ведомство и так оказалось в арьегарде политических выступлений, предпочтя проводить матчи, а не протестовать и бойкотировать. Можно смело предполагать, что в ближайшие годы НХЛ ждёт ряд серьёзных перемен, которые со временем могут сильно повлиять на лигу, которая долго время была оплотом стабильности и консерватизма.

«У нас есть определённые инициативы и стратегии, в которых НХЛ могла бы поучаствовать. Мы считаем, что это было бы очень разумно. Я не могу вдаваться в подробности, но есть чёткий план, и мы хотим двигаться вперёд. Мы хотим, чтобы НХЛ поняла, что у нас долговременное партнёрство и нам нужны совместные усилия по созданию устойчивых изменений. В дальнейшем в этом будет участвовать вся лига. Мы должны быть все вместе, это не должно быть делом одного-двух парней. Сила в цифрах, в этом ключ к успеху», — сказал Кадри, имеющий ливанские корни.



Цифры этот самый Альянс «выкатил» очень приличные, и «устойчивые изменения», судя по всему, собирается осуществлять не за свой счёт.

Требования Альянса хоккейного многообразия (HDA) к НХЛ:



— $ 100 млн на финансирование антирасистских инициатив,

— Нанесения логотипа организации на лёд,

— Проведение предматчевых раскаток в специальной затемнённой форме,

— Временное изменение цвета синей линии на чёрный,

— Доля темнокожих хоккеистов в НХЛ должна составлять 3,5% к сезону-2024/2025,

— Доля темнокожего персонала в хоккейных командах должна составлять 8% к сезону-2022/2023.

Альянс безобразия. В Америке выкручивают руки НХЛ и требуют $100 млн За океаном продолжает разгораться расистский скандал.

«Не спрашивайте меня, как я себя ощущаю»

Если Кадри отказался говорить о подробностях их хитрого плана, то Кваме Мэйсон, директор программы Soul on Ice и куратор НХЛ по акции «История чёрного хоккея» был более откровенен. Он хотел бы, чтобы клубы НХЛ нанимали на работу темнокожих сотрудников на должности низкого уровня (стюарды, охранники), создали благоприятную систему для их восхождения по карьерной лестнице и последующего получения работы во франшизах НХЛ на более высоких должностях.



«Каждый человек должен сыграть свою роль в этом деле. Дело не только в белых или темнокожих, не только в игроках или лиге. Это общее дело, и меня расстраивает, когда я вижу, как люди считают, будто какая-то отдельная группа людей должна решать эту проблему», — сказал Мэйсон.



Союзничество с белыми он видит следующим образом — они должны задавать темнокожим правильные вопросы. «Самый глупый вопрос, который сейчас могут задать люди: «Как вы себя чувствуете, как себя ощущаете?» Как я буду себя ощущать? Не спрашивайте меня, как я себя ощущаю. Спросите меня о том, что вы планируете делать», — сказал Мэйсон.



Интересной выглядит и позиция североамериканской прессы. Сотрудникам заокеанских спортивных СМИ, очевидно, теперь нельзя высказывать точку зрения, которая не совпадает с официально-восторженными возгласами относительно бойкота и приостановки.



«Я разочарована, но не удивлена, тем, что НХЛ — единственный профессиональный спорт, где продолжили играть. У хоккея есть шанс присоединиться к заявлению о социальных переменах, но лига снова смотрит в другую сторону», — гневно написала обозреватель американской телекомпании ESPN Эмили Каплан в своём «Твиттере». А в недавнем интервью «СЭ» она заявила, что «белые игроки решили просто не спорить и сделали то, что им сказали». Ни в социальных сетях, ни в своих материалах на сайте ESPN Каплан такую фразу не написала, что вполне объяснимо.

Этнический состав НХЛ (данные USA Today):



97% игроков — белые,

3% — игроки разных рас.

26 человек — темнокожие, из них 22 человека — канадцы. 97% игроков — белые,3% — игроки разных рас.26 человек — темнокожие, из них 22 человека — канадцы.

Многообразие на молодёжном уровне

Любопытно, что новые социальные тенденции уже начали проявляться на молодёжном уровне. Так, молодёжная лига Квебека (QMJHL), которая «поставила» в НХЛ таких людей, как Кросби, Лекавалье и Лафренье, уже заявила, что будет максимально поддерживать «инклюзивное многообразие» в предстоящем сезоне и вообще в будущем.



«Мы осознали как лига, что не делаем всё возможное для поощрения многообразия. Мы хотим положить конец расизму и нетерпимости. Мы также готовим конкретные действия, потому что если просто писать сообщения и ничего не делать, то это будет всего лишь пиар», — отметил директор QMJHL по коммуникациям Максим Блуэн.



Самое интересное состоит в том, что господин Блуэн гарантировал, что в следующем сезоне квебекской лиги будет представлено то самое многообразие. Лига работает над продвижением игроков, которые представляют различные этнические группы. «Мы хотим поставить их на передний план. У нас есть хоккеисты из различных групп, которые уже добились успеха. Показывая их, как пример, мы можем вдохновить других», — отметил Блуэн. В качестве доказательства успеха он привёл следующие имена хоккеистов: Боконджи Имама (24 года, 122 матча в АХЛ), Пьер-Оливье Жозеф (21 год, 52 матча в АХЛ) и Айвэн Монго (23 года, не играл даже в АХЛ).

«Арены НХЛ потемнеют, как и должны». Что пишут в Америке об остановке плей-офф Реакция американских СМИ на остановку розыгрыша Кубка Стэнли.

Что это будет означать для тренеров «на местах»? То, что им нужно будет обеспечивать пресловутый «процент многообразия» даже в детских командах, иначе на уровне НХЛ игроков не с белым цветом кожи просто негде будет взять. Стало быть, тренер детской команды будет вынужден проводить отбор по иным критериям, нежели раньше, и часть белокожих мальчишек могут оказаться за бортом, поскольку выбор будет сделан не в их пользу.

Случаи дисциплинарных взысканий или наказаний в адрес темнокожих хоккеистов станут редкими, поскольку тренеры будут перестраховываться, опасаясь обвинений в расизме и давления со стороны общественного мнения. Как итог — болельщики не увидят играющих на высшем уровне талантливых хоккеистов, которые станут жертвами необъективного отбора. Для российских молодых игроков, уезжающих в молодёжные лиги Северной Америки, это также может стать ограничивающим фактором, поскольку попасть в пресловутый «процент многообразия» им будет невозможно.



Откровенно говоря, столь частое употребление за последние дни слов «белый» и «чёрный» в контексте хоккея вряд ли способствует дружбе, взаимопониманию и хорошему отношению. Когда разница между людьми столь часто и назойливо подчёркивается, любая инициатива по объединению может превратиться в фикцию.



Хуже всего, если маятник этой истории ещё не добрался до своей крайней точки. Идея изменения цвета льда хоккейной площадки в сторону затемнения, над которой пока смеются болельщики, вскоре может стать реальностью. Ну а к вбросам за чёрную линию, очевидно, придётся привыкать.