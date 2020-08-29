Разгром США на глазах у великого Тарасова. Сборная СССР не пощадила соперника

Советская сборная приучила мировую общественность к гегемонии «Красной машины» на льду. Ведомая прославленным тренером Виктором Васильевичем Тихоновым, команда СССР зачастую сметала соперников, не собираясь идти на какие-то уступки. Причём, случиться это могло как в отдельно взятом матче, так и на турнире в целом.

На чемпионате мира 1985 года в Чехословакии выиграть золотые медали у советских хоккеистов не получилось. Пришлось довольствоваться бронзовыми наградами, первое место досталось хозяевам, а серебро уехало в Канаду. Но вспомнить, безусловно, есть что. Например, стартовый матч со сборной США, которая в итоге заняла четвёртое место. Никакими мальчиками для битья американцы на том турнире не были, но сборная СССР поймала свою игру и буквально смяла «звёздно-полосатых».

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По сути, сопротивлялись американцы только в самом начале встречи, когда после гола Быкова счёт в большинстве сравнял Фентон. Дальше на площадке была только одна команда. В результате Сергей Макаров забросил четыре шайбы, Быков отметился хет-триком, Андрей Хомутов, Виктор Тюменев, Михаил Варнаков и Николай Дроздецкий по разу огорчили США. Кстати, первые два периода ворота североамериканцев защищал известный голкипер Джон Ванбисбрук, а на третью двадцатиминутку вышел Крис Террери. У СССР со своими обязанностями прекрасно справился Владимир Мышкин.

Видеообзор матча СССР – США НА ЧМ-1985

Примечательно, что разгромленные американцы на предварительном раунде заняли второе место. Поражение от СССР стало для них единственным. Ну а хоккеисты Виктора Тихонова прошли первую группу без потерь. Разница заброшенных и пропущенных шайб составляла «+44». Лучшая атака и лучшая оборона, полное доминирование.

За игрой с США с трибун наблюдал патриарх отечественного тренерского цеха, легендарный и неподражаемый Анатолий Владимирович Тарасов. Специалист держал в руках ручку и внимательно смотрел за происходящим. Позднее Тарасов и Тихонов наверняка обсудили матч и весь турнир. Мнение Тарасова всегда было авторитетным для любого тренера.

«Вот почему я утверждаю: коллеги-тренеры, не ориентируйтесь ради целей сегодняшнего дня на создание одинаковых, а следовательно, средненьких звеньев, думайте о будущем, о создании хоть одного, но выдающегося звена.

Сейчас многие клубные тренеры создают четыре примерно равных звена и ещё гордятся этим: мол, у нас слабых мест нет. А я убеждён, что создание настоящей команды начинается с создания звена, на которое могли бы равняться остальные.

Тренеру всегда необходимо умение выдумывать новые упражнения, на высоком эмоциональном настрое проводить одну тренировку за другой. Никто не простит тренеру, если он опытен и даже знаменит, а занятия проводит вяло, без новизны, неинтересно.

Мужество, выдержка необходимы тренеру для того, чтобы контролировать свои эмоции. Говорят, лицо – зеркало души. Каким оно должно быть в миг радости, в минуты тревоги, а то и досады? И об этом необходимо всё время заботиться тренеру», — рассказывал позднее Тарасов про тренерскую профессию в книге «Хоккей. Родоначальники и новички».

Фото: РИА Новости

Что же помешало сборной СССР выиграть ЧМ-1985 при такой великолепной игре в предварительном раунде? Где-то, возможно, недоработал Тихонов, но главная причина – самоуспокоенность и невероятная мотивация хозяев турнира. Ф финальном раунде чехословаки в Праге на глазах у 14 тыс. болельщиков обыграли сборную СССР со счётом 2:1. Чудеса в воротах творил голкипер Иржи Кралик, поймавший кураж. Дальше последовало поражение от сборной Канады (1:3), ну а вторая за турнир победа над США (и снова с двухзначным счётом – 10:3) принесла советской ледовой дружине лишь бронзовые медали.

В итоге сборная Чехословакии завоевала шестой для себя титул чемпиона мира, ну а сборная СССР довольствовалась 23-м титулом чемпиона Европы.